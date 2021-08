Zo kun jij de Afghaanse vluchtelingen in Amsterdam hulp bieden

Evacués komen aan bij het Marineterrein, waar het COA ongeveer 400 Afghanen kan onderbrengen. Beeld ANP

Hulpinstanties worden al dagen overspoeld met belletjes en berichtjes van mensen die willen helpen, vertellen de woordvoerders van vluchtelingenorganisaties COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland. Hun boodschap: spullen doneren is (nu) niet nodig, maar andere hulp wel. Een overzicht.

Geld doneren

De woordvoerder van het Rode Kruis is duidelijk: geld doneren op gironummer 6868 is ontzettend belangrijk. COA, die de opvang van de evacués verzorgt, geeft de aangekomen vluchtelingen een soort ‘noodpakket’ met toiletartikelen, maar dat is lang niet genoeg.

Met het geld uit de donatiecampagne kan het Rode Kruis spullen kopen die de hier aangekomen Afghanen hard nodig hebben, zoals kleding en nieuw ondergoed. Ook kan de organisatie met de donaties speelgoed aanschaffen voor de kinderen en telefoonladers kopen, die de Afghaanse vluchtelingen nodig hebben om contact te leggen met hun familie.

Het Rode Kruis laat weten dergelijke spullen niet tweedehands nodig te hebben. Hoewel alle hulp wordt gewaardeerd, zijn de tweedehandsspullen voor het Rode Kruis veel uitzoekwerk. Met het doen van een donatie help je nu het meest: zo zorgt de organisatie ervoor dat de mensen in nood zo snel mogelijk krijgen wat ze nodig hebben. ‘Liever vandaag dan morgen,’ aldus een woordvoerder.

Praktische hulp aanbieden

Je kunt je ook aanmelden bij burgerhulpnetwerk Ready2Help van het Rode Kruis. Je krijgt dan een oproep als het nodig is. Dat kan voor van alles zijn: mensen die kunnen tolken, mensen die voor vervoer kunnen zorgen, mensen die de binnengebrachte spullen kunnen uitzoeken.

In Groningen is bijvoorbeeld op dit moment al een team vanuit Ready2Help actief om eten en drinken rond te brengen bij de opvanglocatie; volgens een woordvoerder is het te verwachten dat dergelijke teams binnenkort ook bij de opvanglocatie bij het Marineterrein nodig zijn.

Voorlichting geven op opvanglocaties

Een andere manier om te helpen is door je aan te melden als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland. Op de opvanglocaties heerst bij de geëvacueerde Afghanen nog veel onduidelijkheid over de asielprocedure, over de Nederlandse wet- en regelgeving en over de hereniging met hun gezin. Als vrijwilliger geef je ze voorlichting over die zaken en ondersteun je ze waar nodig.

Het is daarbij belangrijk dat je binnen een straal van twintig kilometer van een van de de opvanglocaties (Amsterdam, Houtkamp, Zeist, Ede of Heumensoord) woont en doordeweeks minimaal één dag beschikbaar bent. Juridische kennis is niet nodig; Vluchtelingenwerk Nederland biedt je daarvoor een korte training aan.

Petitie tekenen

Ook roept VluchtelingenWerk Nederland op om de petitie te tekenen waarin ze het kabinet vragen ‘haast te maken met het bepalen van nieuw asielbeleid, zodat Afghaanse vluchtelingen een nieuw en veilig bestaan kunnen opbouwen in Nederland.’ ‘Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe sterker het signaal naar het kabinet,’ aldus een woordvoerder.