Door jarenlang stelselmatig in te zetten op het blootleggen van criminele structuren van Zuidoost tot Antwerpen, kan de politie nu oogsten in internationale strafzaken. Zo kon de Amsterdamse recherche baanbrekend werk leveren in een Belgische martelzaak.

Een 17-jarige jongen die is ingehuurd om een cocaïne-stash in een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem te bewaken, zit in april vorig jaar in gigantische problemen. De opslagplaats is overvallen. Miljoenen aan drugs zijn gestolen. Zijn opdrachtgever denkt dat de jongen dubbelspel heeft gespeeld en de overvallers heeft getipt.

In de garage van de boerderij wordt de jongen gemarteld. Om hem aan het praten te krijgen, snijden zijn folteraars hem een oor af. Hij wordt keer op keer in de pezen van zijn polsen gestoken. Iemand zet een mes in zijn voet. Na de gruwelijkheden dumpen zijn ondervragers de tiener voor een ziekenhuis in de buurt.

Zijn wonden zullen niet meer helen. Een hand kan hij mogelijk nooit meer goed gebruiken. Ook moet hij een teen missen. Naar het psychische leed valt te raden.

Nummerbord geregistreerd

Doordat camera’s bij het ziekenhuis het nummerbord hebben geregistreerd van de auto waarmee de jongen bij het ziekenhuis is afgezet, komen vier verdachten in het vizier van de Belgische politie. Mogelijk zijn het weer Amsterdammers, blijkt uit het uitvoerige onderzoek dat de Belgen optuigen, zoals Amsterdammers zo vaak worden ingezet in de Vlaamse drugsscene – ook om cocaïne uit de Antwerpse zeehaven te halen, bommen te plaatsen of panden te beschieten. De Belgen houden gaandeweg vier verdachten aan, en nemen contact op met de collega’s in Amsterdam, een afvaardiging van de recherche reist af naar Gent.

Een van de verdachten: een donkere twintiger met een bril, doet bij de Amsterdamse rechercheurs een belletje rinkelen. De 31-jarige Serdjonjo L. wordt op dat moment namelijk al verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een rapper in Duivendrecht en is ook al eens opgedoken in een groot drugsonderzoek.

Zijn telefoongegevens bevestigen dat hij bij de marteling aanwezig was. De recherche puzzelt verder. Als dat zo is, dan kan Gamillio G. (26) wel eens zijn opdrachtgever zijn. Ook hij is inmiddels een bekende. Hij komt voor in Amsterdamse onderzoeken naar cocaïnehandel, geweld en witwassen. Als de rechercheurs bij hem uitkomen, zit hij vast. Justitie ziet hem in een ander onderzoek als opdrachtgever van een aanslag op een woning in Amsterdam-Noord.

Zone 6

Ook een derde verdachte van het folteren van de tiener in België geldt als een zéér goede bekende van de Amsterdamse politie. Het gaat om Nathaniël O. (22), op straat bekend als ‘B12’. Hij is evenals de andere verdachten afkomstig uit Holendrecht en gelieerd aan de beruchte gangsterrapformatie Zone 6. Die werd bekend onder voorman Joël H. (26), artiestennaam Joey AK, uit die wijk in Zuidoost (met postcode 1106, waarnaar de naam van de groep verwijst).

O. is twee jaar eerder tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het samen met anderen uit Amsterdam-Noord ontvoeren van een moeder en haar dochters van 3 en 7 jaar in opdracht van Joël H., waarna die de vrouw in een huis in Almere ernstig heeft mishandeld. In mei 2022, exact een maand na de marteling in België, is Nathaniël O. in Holendrecht aangehouden voor het bezit van een aanvalsgeweer en zeven pistolen plus munitie en het witwassen van ruim 117.000 euro en dure spullen waaronder 68 Pixel-smartphones. In december legde de rechtbank hem vier jaar cel op. Deze week is hij in zijn cel aangehouden voor zijn veronderstelde rol in het folteren van de tiener in Vlaanderen.

De enige vermoede betrokkene die op het moment van de marteling nog niet bekend is bij de Amsterdamse rechercheurs, is een Afrikaanse Amsterdammer met de bijnaam ‘Dembélé’ (naar de beroemde Belgische voetballer). Volgens de Gazet van Antwerpen wordt hij beschouwd als sleutelspeler in het martelen. Vorige week is hij ook gearresteerd.

Sterkere informatiepositie

Het onderzoek naar de marteling van de 17-jarige jongen in Vlaanderen staat symbool voor de sterk verbeterde informatiepositie van de Amsterdamse politie sinds de verschillende onderdelen van de eenheid nauw samenwerken – onderling én met andere partijen.

In het Belgische onderzoek naar de vier kwam het goed uit dat de Amsterdamse politie al bleek te beschikken over allerlei informatie uit bijvoorbeeld telefoons (historische gegevens, zoals plaatsbepalingen). De groepen waartoe de verdachten behoren, waren in wisselende samenstellingen al gezien op een bedrijventerrein nabij Gent, waar ze een loods als stash voor drugs leken te gebruiken. In hun telefoons en navigatiemiddelen waren al adressen gevonden in dorpen in België waar twintigers uit Amsterdam-Zuidoost doorgaans weinig te zoeken hebben, behalve in de context van de internationale cocaïnehandel via de Antwerpse haven.

De Amsterdammers hadden dergelijke verdachte informatie wel aan de Belgische opsporingsdiensten doorgegeven, maar net zoals de Nederlandse collega’s hebben die onvoldoende capaciteit beschikbaar om zonder concrete verdenkingen al die informatie steeds ‘uit te lopen’.

De manier waarop de 17-jarige is gemarteld, sterkt de politie in het vermoeden dat de gestolen cocaïne eigendom was van de organisatie van de nog altijd voortvluchtige Jos Leijdekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Hoewel in deze specifieke zaak vooralsnog het harde bewijs ontbreekt dat Leijdekkers de opdrachtgever was, ziet de politie wel dat betrokkenen uit zijn netwerk afkomstig zijn.

Oók als geen grote zaak loopt

Dit komt doordat de Amsterdamse politie, justitie en velerlei andere partijen sinds 2018 onafgebroken samenwerken rond de criminele groepen in Amsterdam-Zuidoost, met het doel de ‘ondermijnende’ criminaliteit te bestrijden. Oók als er geen grote zaak loopt. Daardoor zijn de verschillende groeperingen én de onderlinge verbanden volgens ingewijden scherper dan ooit in beeld gekomen.

Niet alleen de toplaag van de criminaliteit kwam in het vizier, maar juist ook de spelers in het middenkader en de uitvoerders. Dat helpt in actuele onderzoeken, maar moet ook voorkomen dat de toekomstige leiders onder de radar blijven, zoals te vaak is gebeurd.

Doordat tientallen jongens en jonge mannen aan een veelheid en diversiteit aan misdrijven konden worden gekoppeld, overlappen onderzoeken en kunnen de onderzoekers gezamenlijk informatie duiden die anders onbegrijpelijk was gebleven. Als de verbanden gelegd zijn, kunnen verschillende instanties van alle kanten ingrijpen.

Rustiger in Holendrecht

Inmiddels zien betrokkenen bij de ‘ondermijningsteams’ dat die aanpak vruchten begint af te werpen. Het is rustiger in Holendrecht en omgeving. De politie ziet veel minder misstanden.

Minstens zo belangrijk, en lang ondenkbaar: de buurt begint langzaamaan mee te bewegen. Goedwillenden schuiven de no-snitch-cultuur terzijde en praten nu wél met de overheid over misdrijven en overlast. Het evenwicht is fragiel en kan meteen stukgaan als criminele sleutelspelers uit de cel op straat terugkeren, maar voorlopig zijn het stappen vóóruit in plaats van achterwaarts, zoals in zo veel voorbije jaren.

Ook in Zuidoost zijn al jaren geen echte liquidaties meer geweest.

Die successen zijn overigens hard nodig in de eeuwige strijd om de verdeling van capaciteit. Behalve voor klassiek rechercheren wil de Amsterdamse politie mankracht blijven vrijmaken voor ‘lokale ondermijningsonderzoeken’ zoals die nu in Zuidoost gedaan worden. Dus proactieve samenwerking tussen recherche, (wijk)agenten op straat en externe partijen – om met een lange adem de zwakste wijken van Amsterdam in het gareel proberen te helpen.

Ontvoeringen

Jonge mannen uit Holendrecht en omgeving waren de laatste jaren volgens de opsporingsdiensten betrokken bij liefst drie geruchtmakende ontvoeringen.

Ook volgens de rechtbank waren het beruchte leden van gangsterrapgroep Zone 6 die op 31 december 2019 de eerder genoemde moeder en haar dochters van 3 en 7 uit haar woning in Amsterdam-Noord haalden en vasthielden in een huis in Almere dat de groep als uitvalsbasis gebruikte. Joël H. kreeg 3 jaar en 4 maanden cel voor het aansturen van de ontvoering en het tot bloedens toe met een vuurwapen op haar hoofd slaan van de moeder, en heet water in haar nek gieten, omdat ze uit een tas vol pakken geld had gestolen die hij in het huis had ‘gestasht’.

Terwijl hij met een enkelband vrij was, en vanwege een gebiedsverbod niet in grote delen van Amsterdam mocht komen, leidde Joël H. volgens justitie meteen wéér een gewelddadige ontvoering. Op 3 september 2022 dwong een groep van 9 mannen de rivaliserende rapper ‘Kobus L.’ in Duivendrecht spullen af te staan, waarna ze hem in een busje duwden en urenlang door het land reden terwijl ze een boete eisten omdat hij kwaad zou hebben gesproken over Joey AK.

Hij probeerde te vluchten toen ze hem op de Nieuwlandhof in Holendrecht in een huis wilden onderbrengen. Hij werd op straat mishandeld, ook met een stuk hout, tot omwonenden alarm sloegen en de groep op de vlucht sloeg. Een kleine twee weken later zou de rapper opnieuw zijn mishandeld in de Amsterdamse Bijenkorf.

Voor die zaak zitten Joël H. en vier anderen nog in voorarrest, ook de rest van de groep is nog verdacht.

Zeker één crimineel uit Zuidoost was volgens justitie op 10 januari van dit jaar betrokken bij de ontvoering van een jongen van 15 jaar uit de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. Die zou dubbelspel hebben gespeeld tijdens de overval op een woning waar hij met vrienden was toen onbekenden daar tonnen aan contanten, dure horloges en tassen buitmaakten. Onderweg naar het vakantiehuisje waar de groep de jongen waarschijnlijk had willen ‘ondervragen’, reed de politie het busje klem waarin hij geblinddoekt, geboeid en met een gag ball (knevel) in zijn mond in de laadruimte werd vastgehouden. De strafzaak loopt nog.

Forse partijen

De samenwerkende politieteams kregen de afgelopen jaren minutieus in beeld hoe sleutelspelers uit voornamelijk Holendrecht cruciale rollen speelden in de internationale cocaïnehandel, volgens de opsporingsdiensten uiteindelijk geleid door voornoemde Jos Leijdekkers en de Surinaamse Nederlander Piet Wortel. Het ging om forse partijen van honderden kilo’s cocaïne of meer, met als grootste klapper de immense vracht van 4200 kilo aan ‘blokken’ die in april 2020 in een loods bij de Antwerpse haven waren gevonden.

Kleinere spelers van begin twintig zoals Zion R. en Joël H. waren in Holendrecht aanvankelijk rivalen, maar zouden onder druk van de cokebazen zijn gaan samenwerken. In Zuidoost stuurde, ook volgens de rechtbank, Ocean S. de drugshandel aan. Vanaf een afstand speelde Leijdekkers’ vermoede rechterhand Isaac ‘Bom’ B. een hoofdrol. Recent zijn ze veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 12 jaar (voor Isaac B., die daar in België nog 6 jaar bovenop kreeg). Op Leijdekkers na zitten ze inmiddels allemaal in de cel.

Geweld, ook in Suriname

De groepen uit Amsterdam-Zuidoost vechten in Amsterdam én in Suriname conflicten uit. Op twee verschillende tripjes naar Suriname werden eerst Nathaniël O. en later Serdjonjo L. in hun benen geschoten. De aanleiding kan weer even futiel als ‘straats’ zijn, zoals een poging een duur horloge te stelen.

Een rivaliserende groep in verschillende ruzies is die rond rapper Dennis K., artiestennaam Bofplace. Een vertrouweling van hem was doelwit van de eerdergenoemde aanslag op de woning in Amsterdam-Noord. Daarbij troffen de mannen van Gamillio G. overigens niet het huis van die vertrouweling, maar vernielden ze door een blunder de woning van haar buren; op de verdieping bóven de getroffen woning sliep een gezin met vier kinderen.

Ook brak vorig jaar in de winkel van het onder Amsterdamse jongeren immens populaire kledingmerk Four in de Van Baerlestraat een vechtpartij uit tussen leden van Zone 6 en de vertrouweling van Bofplace – wat tot veel commotie leidde.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: