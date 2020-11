Zo komen zij de verkiezingsnacht door in Amsterdam

Esther Veefkind, Chris Noij en Valentine van Drooge maken van de verkiezingen een drinkspelletje. Beeld Raounak Khadarri

Esther: ‘Als de reporter een oude witte man is, dan moet je drinken’

Esther Veefkind (23) heeft samen met vrienden Chris Noij (23) en Valentine van Drooge (21) een drankspelletje bedacht om de nacht door te komen. “Als de reporter een oude witte man is, dan moet je drinken,” zegt Noij. Net als wanneer er een random Nederlandse Amerikaan of Amerikaanse Nederlander om een mening wordt gevraagd.

De drie zitten in de studentenkamer van Van Drooge in het centrum omringd met bier, snoep en straks komt er nog een kaasplankje bij. Via de beamer wordt de NOS-uitzending op de muur geprojecteerd, maar dat kan straks ook nog veranderen in CNN. Tussendoor maakt Van Drooge nog een presentatie die ze morgen voor haar studie af moet hebben en checken de vrienden wat er op Twitter gebeurt.

De vrienden zijn allemaal politiek geïnteresseerd, maar durven niets te zeggen over de uitslag. Veefkind: “Vier jaar geleden heb ik te makkelijk gedacht over de polls en dat viel pittig tegen.” De drie zijn het eens: het wordt sowieso geen overtuigende winst.

Noij vindt het wel gek dat er zoveel aandacht is voor de verkiezingen in Amerika, ‘terwijl de Europese verkiezingen voor ons veel relevanter zijn en veel minder aandacht krijg’.

Harvey Lansdorf: 'Ik probeer de verdeeldheid te snappen.' Beeld Raounak Khadarri

Harvey Lansdorf: ‘Als Trump wint, word ik weer ziek’

Harvey Lansdorf (51) vindt deze nacht heel spannend. “Vier jaar geleden was ik er letterlijk een dag ziek van toen Trump won. Ik denk nu wel dat Biden gaat winnen, maar als Trump wint, word ik weer ziek. Dat weet ik zeker,” zegt Lansdorf thuis in IJburg. Al denkt hij nu wel dat Biden gaat winnen. Zijn kinderen liggen te slapen, hij kijkt CNN en volgt het laatste nieuws op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat Lansdorf ’s nachts doorhaalt voor de verkiezingen. “De afgelopen vier jaar ben ik de Amerikaanse politiek heel intensief gaan volgen. Ik kijk ’s nachts persconferenties en probeer ook andere media te volgen. Met kromme tenen kijk ik naar Fox News bijvoorbeeld. Ik probeer de verdeeldheid te snappen en te ontdekken waar die vandaan komt.”

Thijs Roes en Mattijs Verhallen: 'De lol was voorbij toen Trump werd verkozen.' Beeld Raounak Khaddari

Thijs Roes: ‘Het wordt vannacht zitten, schreeuwen en onszelf bezatten.’

Thijs Roes (38) was in 2016 samen met vriend Mattijs Verhallen in de Verenigde Staten tijdens de verkiezingen, op het feest van Hillary Clinton nota bene. Nu volgen ze in het kantoortje van Roes in West via vier computerschermen de verkiezingen.

Roes is al jaren gefascineerd door de Amerikaanse verkiezingen. Hij schreef zijn scriptie voor zijn studie American Studies over jongeren en verkiezingen in 2004 en is ervan overtuigd dat Biden wint, al zat hij er vorige keer wel naast, geeft hij toe. “Ik ben niet naïef, maar toen Trump werd verkozen... Ja, toen was de lol wel voorbij,” zegt hij gespannen.

Er hangen posters in het kantoor die hij tijdens de vorige verkiezingen vanuit de Verenigde Staten heeft meegenomen. De twee, allebei met petten op, zijn jolig, kijken oude beelden terug en proosten met bier, als de eerste uitslagen bekend worden. Verhallen gekscherend: “Het wordt vannacht zitten, schreeuwen en onszelf bezatten.”

Verhallen vraagt zich hardop af of we nog terug kunnen. “Trump heeft van Het Witte Huis een realityshow gemaakt. Kan dat nog anders? Eigenlijk is de vraag van deze verkiezingen: nemen Amerikanen de democratie serieus?”

Later vannacht checken ook vrienden uit Amerika in via Zoom, om samen verder te kijken tot het eind.