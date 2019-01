Zo knalden Amsterdam en Nederland het nieuwe jaar in

Rotterdam en Den Haag

En met ook grote vuuwerkshows in onder meer Den Haag en Rotterdam is Nederland klokslag twaalf uur knallend het nieuwe jaar ingegaan.



Vanaf de Hofvijver in Den Haag en de Erasmusbrug in Rotterdam werden de laatste seconden van 2018 afgeteld waarna het vuurwerk losbarstte.



In Rotterdam ging het vuurwerk de lucht in met muzikale begeleiding van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). Te horen was een speciaal voor deze gelegenheid geschreven compositie, met grote uithalen, flinke knallen en wisselende tempo's.



Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat de show zonder problemen verliep. Volgens hem hebben ongeveer 70.000 mensen het vuurwerk in Rotterdam aanschouwd. Dat zijn heel wat meer mensen dan vorig jaar toen ongeveer 60.000 mensen op de vuurwerkshow afkwamen. "Het weer was nu ook perfect'', aldus de woordvoerder.