Zo klinkt de versterkte gebedsoproep van de Blauwe Moskee

De eerste keer dat de Blauwe Moskee de versterkte gebedsoproep wilde laten horen, bleek een kabel doorgeknipt waardoor het stil bleef buiten.

“Het is een stuk kouder dan de vorige keer,” aldus Nourdeen Wildeman, woordvoerder van de Blauwe Moskee. Buiten is de opkomst een kwartier van tevoren nog mager. De ene na de andere persoon loopt de moskee in, maar er staan slechts enkele tientallen voor de moskee te wachten op het versterkte gebed. Binnen is de moskee wel bomvol, wordt er gezegd.

Een paar minuten voor de oproep is Wildeman al overtuigd dat het systeem deze keer wel zal werken. “Vorige week hebben we het op donderdag getest en tussen de test en het gebed is de installatie in de nacht beschadigd. Nu hebben we vanochtend al een test gedaan.”

Twijfel

Gesluierde vrouwen staan buiten in spanning op het begin van de oproep te wachten. “Vorige keer hadden veel mensen vrij genomen en stond het hier vol. Nu is het weer net zo bijzonder.” In Marokko is het gebed altijd versterkt, het islamitische gelooft hecht daar veel waarde. Toch is de twijfel in veel ogen aanwezig. “Straks doet ie het weer niet”, wordt er gezegd.

Precies om 13.00 klinkt een eerste zin van de imam uit de luidsprekers, wellicht om te testen of alles aan staat. Vier minuten later wederom één zin. Er wordt getikt op de microfoon en de echo galmt buiten. Om 13.05 begint het versterkte gebed en is het buiten luid en zuiver te horen. Veel mensen filmen het gebouw met hun mobieltje als herinnering aan de eerste versterkte gebedsoproep door een moskee in Amsterdam. Om 13:07 stopt de versterkte gebedsoproep en loopt iedereen naar binnen.