Zo herdenkt Amsterdam een jaar oorlog in Oekraïne

Demonstratie op de Dam

De stichting Oekraïners in Nederland en vredesorganisatie Pax organiseren vrijdagmiddag een demonstratie op de dam. Mensen die hun steun willen betuigen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne kunnen zich om 17:00 uur verzamelen. Er worden enkele duizenden bezoekers verwacht, laat een woordvoerder van Pax weten.

Op de demonstratie zullen onder meer leden van Oekraïners in Nederland spreken, evenals de honorair consul voor Oekraïne in Nederland, Karel Burger Dirven. Het programma zal volgens de woordvoerder zo’n anderhalf uur duren. De organisatoren willen met het protest onderstrepen dat ‘oorlog, geweld, plundering van democratische waarden en schending van mensenrechten niet thuishoren in de moderne wereld’.

Benefietconcert Lutherse Kerk

In de Lutherse Kerk wordt vrijdagavond om 20:00 uur een solidariteits- en benefietconcert georganiseerd om stil te staan bij één jaar oorlog in Oekraïne. Internationaal bekende musici zoals zangeres Maryana Golovchenko, het Maisky Trio en piepjong talent, zoals Yulianna Beziazychna (9), zullen een bijdrage leveren aan de avond.

De avond wordt onder meer georganiseerd door de UvA, de Davidsbündler Music Academy, de ambassade van Oekraïne in Nederland en wordt ondersteund door Stichting Trida. Jet Berkhout presenteert en burgemeester Femke Halsema opent de avond. Oekraïense vluchtelingen hebben gratis toegang tot het concert dat ook via een livestream is te volgen.

Protest Museumplein

Vanaf 15:00 uur verzamelen actievoerders van Stop de oorlog Amsterdam zich voor het Russisch Handelsagentschap op het Museumplein. Met sprekers, dichters en muzikanten voeren zij protest tegen de oorlog. Ook afgevaardigden van de Amsterdamse tak van de SP zullen hierbij aanwezig zijn.

Zowel Oekraïense als Russische slachtoffers zullen met 2 minuten stilte worden herdacht. De organisatoren roepen mensen die zich willen aansluiten op om (papieren) bloemen mee te nemen. Om 16:00 uur kunnen toehoorders zich aansluiten bij de mars van het Museumplein naar de Dam, georganiseerd door de Oekraïners in Nederland.

Beiaardconcert

In meer dan vijftig steden in Nederland, waaronder Amsterdam, klinken vrijdagavond de carillons voor Oekraïne. Tussen 19.30 en 20.00 uur geven beiaardiers (klokkenspelers) een concert. Rond dezelfde tijd zullen ook de beiaardklokken van de Sint-Sophiakathedraal in de Oekraïense hoofdstad Kiev klinken.

De beiaardier van het Vredescarillon op Plein ‘40-’45 in Amsterdam Nieuw-West, Mathieu Polak, zal morgenmiddag om half 2 een herdenkingsconcert voor Oekraïne geven. Hij zal enkele bekende Oekraïense (kinder)liedjes spelen, maar ook Michael Jackson en Beethoven zullen de revue passeren. “De kinderliedjes zijn een verwijzing naar vroeger, een tijd waarin er nog vrede was. Ik zal afsluiten met een compositie die Hoop heet, want daar gaat het uiteindelijk om: de hoop op vrede,” aldus Polak.

Vlaggen

Uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne en alle Oekraïense Amsterdammers hangt vrijdag de Oekraïense vlag uit op de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema.

🇺🇦 Het is vandaag precies een jaar na de invasie. De Oekraïense vlag hangt daarom uit op de ambtswoning. We zijn solidair met de bevolking van Oekraïne en alle Oekraïense Amsterdammers. pic.twitter.com/DhSmq8Qtxc — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 24 februari 2023

