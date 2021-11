Zo ging Amsterdam op avondslot: ‘We zijn weer terug bij af’

Cafe de Blauwe Druif in de Haarlemmerstraat sluit zondag 28 november om 17.00 uur. Beeld Jakob van Vliet

Het nummer Bella Ciao uit de serie La casa de papel is een vast onderdeel van de dagelijkse slotceremonie in café De Blauwe Druif in de Haarlemmerstraat. Bella Ciao op, laatste ronde, luiken naar beneden, luifel omhoog, terrasverwarming uit, afrekenen. Om vijf uur ‘s middags voelt dat allemaal toch wat onwerkelijk, zegt bedrijfsleider Tico Mak. “We gaan normaal om 1.00 uur dicht, in het weekeinde om 3.00 uur. Mag ik het zeggen? Dit is gewoon een klotezooi.”

En klotezooi is het, ook voor de horeca die in normale, virusvrije tijden rond dit uur zo’n beetje op gang begint te komen. Het geld moet nu in enkele uurtjes worden verdiend. Mak: “De klanten spelen er nu al op in. De mensen kwamen vandaag wat eerder, vier uur is het nieuwe vijf uur.” Een van de stamgasten van het café, overbuurvrouw Sylvia, is om half vijf gekomen om Tico een hart onder de riem te stelen. “Ik heb een fles besteld in plaats van een glas.”

Om de komende weken toch door te komen, stelt Mak later deze week het rampenplan in werking, dat wil zeggen dat hij ‘s middags in de keuken sateetjes en spareribs gaat maken voor de klanten die een maaltijd willen afhalen. “Financieel is het een druppel op de gloeiende plaat, maar daar gaat het ook niet om. Ik moet toch iets om handen hebben. En tijdens de vorige lockdown liep het best redelijk. We zijn weer terug bij af.”

Drie weken dicht

De stemming is niet veel beter in eetcafé Rosereijn, een stukje verderop op de Haarlemmerdijk. “We gaan de komende drie weken dicht,” vertelt eigenaar Rob Blok. Een half uur voor sluitingstijd is de zaak nog goed gevuld met eters en borrelaars, maar die zijn pas later op de middag komen opdraven. “We hadden eigenlijk geen zin om vandaag open te gaan. Een pannenkoek, een tosti en een koffie, daar kunnen we de zaak niet op draaien.”

Blok staat lachend achter de bar, grappend met de klanten die komen afrekenen, maar voor de komende tijd vreest hij diep van binnen het ergste. “Ik denk dat het langer gaat duren. Ik denk dat we over drie weken gewoon te horen krijgen dat we helemaal dicht moeten tot na de jaarwisseling. Dit waait echt niet zomaar over.” Hoe hij de komende weken gaat doorbrengen? “Een beetje uitrusten, een beetje opruimen en een paar goede boeken lezen.”

Op zoek naar entertainment

In spelletjeswinkel Het Paard zijn de zorgen minder groot. Dat ene uurtje eerder dicht valt te overzien, vertelt eigenaar Marieke Diederen. “De koopavonden zijn voorlopig van de baan. Dat is jammer, want dit is normaal een goede tijd voor ons, zo richting de feestdagen. Maar de mensen blijven toch wel komen. Het was vandaag ook druk. We laten maximaal twaalf mensen in de winkel, daarna gaat de deur op slot.”

Diederen zit in deze benarde tijden ook in de goede branche. “We merkten vorig jaar al dat de vraag naar bordspellen merkbaar toenam toen de restaurants dicht moesten. De mensen zoeken toch naar entertainment.” Populaire spellen zijn Codenames, Ticket to ride, Beverbende en Shit happens. En, niet te vergeten, Pandemic, een spel waarbij de deelnemers moeten samenwerken om een gevaarlijk virus te verslaan.

‘Een gekke dag’

Om de hoek zit theater De Roode Bioscoop. Hoe gaat het daar? “Het is een gekke dag,” vertelt programmeur Martijn Grootendorst. “Jeroen Zijlstra staat dit weekeinde bij ons. Gisteren voor een volle zaal, vandaag tijdens de matinee voor twintig mensen. Meer mochten er niet in. Er was nog even paniek, want we waren zo gefixeerd op 17.00 uur, dat we niet doorhadden dat de anderhalve meter al vanaf de ochtend van kracht was.”

De maatregelen komen hard aan. De komende drie weken stonden twintig voorstellingen in de agenda. Die kunnen niet doorgaan. “We hebben alle kaartkopers gemaild. Gelukkig is er veel begrip. De mensen leven mee.” Grootendorst denkt erover om de zaal de komende tijd toch open te houden, voor buurtbewoners, maar ook voor kunstenaars die willen repeteren. “Van de vorige lockdown weet ik: doorgaan is heel belangrijk. De moed erin houden.”