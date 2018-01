Zo gaat het gebied rond Centraal Station eruitzien

2. Open Havenfront

Het Open Havenfront is het meest ambitieuze en meest in het oog springende onderdeel van dit megaproject. Hier ziet de stad er in 2020 echt héél anders uit. Waar nu nog asfalt is en streek- en toeristenbussen hun haltes hebben, is straks water. Het is de bedoeling dat de contouren van de historische kade hier weer zichtbaar worden. Onder het water van het Open Havenfront komt een fietsenstalling, met een ingang ter hoogte van de Martelaarsgracht.



Het water boven de stalling blijft diep genoeg voor passagiersvaart. De stalling biedt plaats aan zevenduizend fietsen, waardoor het totaal aantal stallingsplaatsen op het Stationseiland in 2020 zal zijn gegroeid tot 17.500. Verdere uitbreiding moet leiden tot plaats voor 21.500 fietsen in 2030.