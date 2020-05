Zo gaat een terrasbezoek eruitzien

De Nieuwmarkt tijdens de afgelopen Koningsdag Beeld ANP

25 tafels, 100 gasten maximaal en iedereen reserveert via een app. Zo zien de terrasplannen voor de Nieuwmarkt eruit. Niet meteen volgende week, als de horeca weer open mag, maar vanaf 17 juni. Een intelligente première, noemt initiatiefnemer Barry van den Berg het. “Als je nu meteen voluit gaat, dan weet je zeker dat er problemen komen.” Een gecontroleerd terras moet het worden, veilig voor de gasten, het personeel en de omwonenden.

Het plein voor en naast de Waag wordt een afgezet terrasplein, met aparte in- en uitgangen. Even aanschuiven is er niet meer bij, want er moet van te voren worden gereserveerd via evenementenapp Yourticketprovider. Dat kan van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds, in tijdsblokken van een uur waarvan er maximaal twee aaneengeregen kunnen worden.

Na afloop van het terrasbezoek wordt eerst het meubilair gereinigd. Vervolgens kan de volgende bezoekersstroom − keurig wachtend op 1,5 meter afstand van elkaar − druppelsgewijs plaatsnemen. “We krijgen geen lopende, zoekende, dwalende mensen op ons stukje.”

Drinkgeld

Wie reserveert, betaalt vooruit drinkgeld dat ter plekke kan worden geïncasseerd, om te voorkomen dat de bezoekers niet komen opdagen. Drankjes en versnaperingen worden met een app van het Amsterdamse Airchip via de smartphone besteld. De bestelling wordt vervolgens aan tafel gebracht of afgehaald bij een centrale bar, waarbij het personeel altijd op gepaste afstand blijft.

Net als bij zoveel horecaondernemers in de binnenstad is de individuele ruimte beperkt bij Van den Berg, uitbater van café Del Mondo. Sinds de sluiting van de horeca is hij dan ook al bezig met plannen voor de herstart. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de tientallen cafébazen op de Zeedijk en de rest van de Wallenbuurt die geen enkel uitzicht hebben op een terras .

Zo kwam het idee voor een gezamenlijk terras tot stand, uitgebaat door een coöperatie van 20 tot 25 horecaondernemers uit de buurt. Ieder legt 5000 euro startkapitaal in, kosten en opbrengsten worden gelijkelijk verdeeld. In het bestuur is ook plek voor een vertegenwoordiger van de buurtbewoners. “Ik weet als 55-jarige Mokummer dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Maar we willen dit samen doen, voor de buurt.”

“Wij willen graag die pareltjes van de Zeedijk, de kroegen voor Amsterdammers, helpen overleven,” zegt Van den Berg. “Noem het Mandje, Casablanca of de Roode Laars. Die dreigen uit dat parelsnoer van prachtkroegen te vallen.”

Coronaproof

In het hele land worden plannen gemaakt voor zulke terraspleinen, van klein tot groot, om horecabezoek vanaf 1 juni veilig en gecontroleerd weer mogelijk te maken. Broodnodig, zeggen initiatiefnemers.

“Met de versoepeling van de lockdown gaan mensen op zoek naar activiteiten,” zegt horecatopman Marc Josephus Jitta van Heineken Nederland. “Bovendien komt de zomervakantie eraan. Dat betekent druk op de binnensteden, of je dat nu wilt of niet.”

“Als je dat niet in goede banen leidt, zullen mensen overal gaan zitten, in een minder gecontroleerde omgeving. Door te spreiden, voorkom je drukte en overlast. We zijn, naast de Nieuwmarkt, onder meer betrokken bij plannen voor de Leidsepleinbuurt, de Ziggo Dome die ook een terrasvergunning heeft en we voeren gesprekken met de Rai.”

De bierbrouwer heeft een groot aantal partners verzameld die daarbij behulpzaam zijn. “We hebben draaiboeken gemaakt hoe je dat qua horeca zou moeten inrichten. We gaan hiervoor de techniek achter evenementen inzetten, maar het wordt geen festival. Het gaat ons om de kennis die wij en de evenementenbranche hebben. We hebben contact met Mojo en ID&T en in Amsterdam met evenementenorganisators als LOC7000.”

Beloning voor goed gedrag

Van den Berg maant vooral tot kalmte. Loopt de start aan de Nieuwmarkt op rolletjes en zijn zowel overheid als de buurt tevreden, dan kan de bezetting van het plein stapsgewijs worden uitgebreid naar de maximale capaciteit van 106 tafels en 420 gasten. “Maar zo’n stap moet een beloning zijn, voor goed gedrag,” zegt Van den Berg. “We breiden niet uit als iemand – handhaving, ondernemers, bewoners – zegt dat het niet kan.”

Voor passanten blijft voldoende ruimte vrij, evenals voor de kramen van de zaterdagmarkt. En voor de oudere bewoners komt er een ‘Flessemancorridor’. “We hebben zo ongeveer elk ontwerp uitgeprobeerd. De beste looproutes, zodat je elkaar zo min mogelijk tegenkomt, de beste indeling, zodat je genoeg ruimte overhoudt. Waar de toiletten moeten komen, de bar.”

Van Den Berg kan wel een begindatum noemen, maar een einddatum durft hij niet te voorspellen. “Ik hoor geluiden dat dit nog wel twee jaar nodig kan zijn. We zijn hier nog lang niet vanaf. Maar ons plan is een tijdelijke actie, voor een tijdelijk probleem. We zijn niet uit op permanente kolonisatie van de Nieuwmarkt.”

