Zo gaan Rolexrovers te werk: ‘Het is echt heel traumatiserend’

Een avond waar, ondanks eerdere gezelligheid, uiteindelijk tóch de nieges in zit. Het overkomt een gepensioneerde Amsterdamse ondernemer, op een van de warmste avonden van het jaar, in de binnenstad. De zeventiger heeft met een oude kameraad, eveneens een gepensioneerde zeventiger, afgesproken. Na een diner en nog een afzakkertje blijkt dat de elektrische fiets van zijn vriend is gestolen. Maar daarmee is het leed nog niet geleden.

Terwijl de een zijn fiets aan het zoeken is, wacht de ander op de tram naar huis. Op de verlaten halte wordt de oud-ondernemer rond elven aangesproken door een man.

“Die was helemaal in het zwart gekleed en had een capuchon op. Hij kwam bij me staan en riep ‘monkey, monkey! Disco, disco!’ wijzend naar de overkant waar die letters zichtbaar waren. Ik had geen zin in deze vorm van contact en dat liet ik hem ook weten. Daarop stak hij zijn hand op om een ‘high five’ te geven. In de hoop van hem af te zijn, deed ik maar mee.”

De man in capuchon grijpt daarop de hand van de pensionado en houdt die heel strak in de lucht. “Ik riep ‘stop, stop’, maar hij deed zijn benen tussen die van mij en maakte een soort schoppende beweging.”

Beduusd in de tram

En dan ineens is het voorbij. De man in het zwart loopt schielijk weg. De Amsterdamse ex-ondernemer stapt enige momenten later een tikje beduusd in de tram. Het einde van het avondje uit kent een wrang slot. “Op weg naar huis keek ik hoe laat het was, en toen zag ik dat mijn horloge weg was.”

Dat horloge (voor de kenners: een Rolex Datejust 16200) kocht hij in de jaren tachtig. “Ik vond het destijds gewoon een mooi horloge. Ik heb het altijd met veel plezier gedragen. Ik hoorde dat het nu tussen de 5000 en 7000 euro waard is. Dat wist ik niet. Het was warm die avond, dus ik droeg een hemd met korte mouwen. Iedereen kon het horloge zien. Ik was er eerder in het café ook al op aangesproken.”

Voor horlogeliefhebbers zijn verhalen zoals dit inmiddels bijna wekelijkse kost. De afgelopen jaren is er een stroom aan berichten waarin de diefstal van dure horloges centraal staat.

“Ik loop inmiddels al een tijdje niet meer zichtbaar met een Rolex om. Het is helaas te gevaarlijk,” vertelt Robert-Jan Broer van horlogesite Fratello Watches. Broer herkent de trend: criminelen hebben het in toenemende mate voorzien op dure horloges. Op zijn site, die maandelijks twee miljoen bezoekers heeft, raadt hij mensen aan dure horloges niet openlijk te dragen.

“Vroeger hoorde je weleens dat bij een inbraak de frituurpan was meegenomen, maar het Audemars Piguethorloge gewoon op het nachtkastje was blijven liggen. Nu komen ze juist inbreken voor het dure horloge.”

Belangrijke oorzaak is dat horloges de afgelopen jaren enorm in waarde zijn gestegen. “Ze zijn soms tweedehands vele duizenden euro’s meer waard dan nieuw en je kunt ze, als ze gestolen zijn, betrekkelijk anoniem verkopen.”

Voor de tweede keer slachtoffer

Zorgelijk is dat er geregeld grof geweld wordt gebruikt. In 2020 werden leden van een gewelddadige Rolexbende die het voorzien had op dure horloges veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar. In juli kreeg een gast van een horecazaak in de Beethovenstraat een pistool op zijn hoofd bij een poging zijn Rolex te stelen. En afgelopen vrijdag werd een accountant uit Purmerend van zijn Rolex Daytona beroofd door twee gewapende mannen. Getuigen filmden de roof. Het filmpje werd razendsnel rondgestuurd. Het slachtoffer vertelde later aan deze krant dat het al de tweede keer was dat hij het slachtoffer was van Rolexrovers.

Extreem geweld werd er bij de Amsterdamse pensionado gelukkig niet toegepast. “Maar het is echt heel traumatiserend,” vertelt hij. “Ik heb er een paar nachten niet van geslapen en als ik nu iemand zie die ik er verdacht uit vind zien, loop ik een blokje om.”

Zijn gestolen Rolex gaat hij niet vervangen. “Ik ga richting de 80 jaar, wat moet ik nog met zo’n duur klokje? Mij te gevaarlijk.”

Piek straatroven in de binnenstad Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat het aantal straatroven in Amsterdam op het niveau van vóór de coronajaren zit. ‘Echter, in de binnenstad van Amsterdam is op dit moment wel een piek zichtbaar. Daders waren het meest uit op (gouden) kettingen (46 procent), gevolgd door merkhorloges en mobiele telefoons. In de meeste gevallen werden de slachtoffers eerst aangesproken of afgeleid middels lichamelijke aanraking. De meeste straatroven in de binnenstad vinden in de nachtelijke uren plaats.”

