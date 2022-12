Zo ervaart de Amsterdamse Berget Lewis haar verhuizing naar Rotterdam: ‘Toe aan een nieuw hoofdstuk’

Zangeres Berget Lewis (51) woonde haar hele leven in Amsterdam, maar verhuisde na het overlijden van haar ouders naar Rotterdam. ‘Vrienden zeiden: oooh Rotterdam, wat spannend, dapper van je.’

Wanneer Berget Lewis in haar nieuwe woonplaats Rotterdam in de supermarkt komt, reageren de buurtbewoners met verbazing. “Wat doe jíj hier, in mijn wijk? Dus niet op een concert of een evenement, maar gewoon terwijl ik een bosje bloemen aan het kopen ben. Ik sta natuurlijk bekend als een Amsterdamse. De reacties zijn alleen maar enthousiast. Aan die rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam doe ik niet mee.”

Straks meer over die verhuizing van afgelopen zomer, na ruim 51 jaar in Amsterdam. Eerst: een jeugd in de Emmastraat, in Oud-Zuid. “Mensen zijn altijd verbaasd als ik vertel dat ik hiervandaan kom, omdat de buurt zo is veranderd.”

We zitten in de Cornelis Schuytstraat. “Dit was mijn speeltuin, deze straten. Hier riep mijn moeder vanaf het balkon dat we moesten binnenkomen. Of ze kwam ons zoeken als we te ver van huis waren gegaan, we moesten binnen het blok blijven.”

Hoe kwamen jullie terecht in de Emmastraat?

“We waren met zes kinderen. Als je dan een woning krijgt toegewezen kom je in Zuid, in andere delen van de stad waren de huizen niet zo groot. We wisten wel dat het op stand was, maar in die tijd woonden in deze buurt gewoon nog middenstandsgezinnen. Verschillende soorten mensen. Ik kan me ook bijna niet herinneren dat wij anders werden behandeld. Het kwam wel eens voor, gelukkig niet zo vaak.”

Wat voor gezin was het?

“Heel gezellig. Iedereen kwam binnenvallen, een huis vol vriendjes en vriendinnetjes. Zoals ik het me herinner stond mijn moeder in de keuken in pannen te roeren. En er was een grote liefde voor muziek. In de woonkamer speelde mijn broer gitaar, of mijn zus danste door de kamer. Mijn vader was Surinaams en muzikant, in het Caribische circuit. Mijn moeder was Guyanees en kon best goed zingen. Ze waren gescheiden.”

Toen Lewis negen was, bekeerde haar moeder zich tot het geloof: de Pinkstergemeente. “De Maranathakerk in West, in de Vasco da Gamastraat. Zingen en dansen, het geloof werd daar beleden met veel vreugde. Mijn moeder besloot haar leven te leiden in dienst van de Heer. Zelf ga ik niet meer naar de kerk, maar ik ben nog wel gelovig. Ik zie wat het voor haar heeft betekend en hoe ik me er nu aan vast kan houden.”

“Ik begon met gospel zingen, maar trok steeds meer naar een breder repertoire. In het begin hoorde ik wel dat mensen in de kerk zeiden: dat is wereldse muziek, dat mag jij niet zingen. Ik zie het juist zo: door voor een breder publiek te zingen, verspreid ik de gospelmuziek.”

Na de middelbare school waren er eerst twee jaar op kantoren. “Mijn laatste baan was bij ABN Amro in de Amsterdamse Poort. Ik wist dat ik wilde zingen. Mensen entertainen. Het was weer zo’n dag vol papierwerk. Ik keek om me heen en dacht: dit is niet wat ik wil, dit mag niet mijn toekomst worden. Toen ben ik opgestaan, midden op de dag, vlak voor de middagpauze. Ik pakte mijn tas en zei: ‘Jullie zien mij hier niet meer terug en als jullie me nog zien is het op tv.’ Mijn collega’s zeiden: ‘Natuurlijk, Berget, het is goed met je.’”

In het begin was Berget Lewis achtergrondzangeres, onder meer in de bands van Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis. “Ik voelde me veilig op de achtergrond. Misschien wist ik wel dat er meer was, maar ik vond het makkelijker zo. Al die rompslomp als je op de voorgrond treedt, dat hoefde niet voor mij. Ik stond bekend als een van de beste achtergrondzangeressen van Nederland, dat vond ik ook een mooie titel.”

En toen?

“Ik denk dat ik 23 of 24 was toen ik begon met de Berget Lewis Gospel Train. We werden overal gevraagd, dat had ik niet verwacht. Mensen hebben toch behoefte aan dat muziekgenre, en zoals wij het deden, met ook R&B erbij of een rapper – dat bestond niet in Nederland. Ik heb zo vaak gehoord dat mensen tegen me zeiden: ik ben niet gelovig, maar van deze muziek krijg ik kippenvel.”

“Na de Gospel Train durfde ik meer. Ik ging in coverbandjes zingen, om over mijn verlegenheid heen te komen. Het duurde nog een paar jaar tot het echt doorbrak. In 2007 deed ik mee aan Just The Two Of Us, een tv-programma van John de Mol waarin zangers werden gekoppeld aan bekende Nederlanders die geen professionele zangers waren. Ik was een duo met Edwin Evers en we wonnen dat programma. Van vijftig optredens per jaar ging ik naar tweehonderdvijftig.”

Wat is er anders als je op de voorgrond staat?

“Meer druk op je schouders. Jíj moet het doen. Contact met de platenmaatschappij, boekingskantoor, management, fanbase. Ik was daar niet klaar voor. Om me heen zag ik collega’s van dezelfde leeftijd, die op hetzelfde punt stonden in hun traject – zij durfden veel meer. Ik was te bescheiden, vond alles te spannend, zaten mensen echt op mij te wachten?”

“Nu weet ik mijn mondje wel te roeren en voor mezelf op te komen, dat heb ik geleerd. Ik ben blij met hoe het is gelopen, dit was mijn pad, ik ben een laatbloeier. Door het hele land treed ik overal op. Ik vind het best goed, voor iemand die nooit een grote hit heeft gehad.”

Twee jaar geleden, in december 2020, overleed de moeder van Lewis. “Ze sukkelde al met haar gezondheid. Wij, haar kinderen, voelden het aankomen. Maar het blijft hard binnenkomen, als een shock. Ik ben heel blij dat we er allemaal bij waren toen ze haar laatste adem uitblies. We hebben voor haar gezongen en gebeden, bij haar thuis. Ze was niet alleen. Mijn moeder was een sterke vrouw, alles stond in het teken van haar kinderen. Ze was niet op haar mondje gevallen, als het moest, maar verder gedroeg ze zich introvert.”

Een jaar later, in december 2021, overleed ook haar vader. “Het scheelde een jaar en een paar dagen. Mijn vader was een extraverte man. Als hij ergens binnenkwam, wist iedereen het. Hij droeg de mooiste pakken en hoeden, vertelde geweldige verhalen, was altijd aan het lachen. Hij praatte ook openlijk over de dood, als het zover was had hij er vrede mee.”

“Dat was een soort geruststellende gedachte. Je wilt niet dat je ouders bang zijn op dat moment. Hij was 84, zijn lichaam was op. Ze waren allebei helder, maar het ging niet meer met hun lichamen. Toen mijn moeder overleed, voelde ik dat het bij mijn vader ook niet lang meer zou duren. Het duurde dus nog een jaar.”

Is dit nu waar je in december aan denkt?

“Sinds ze er niet meer zijn denk ik iedere dag aan ze. Dat het in december is gebeurd, maakt deze maand niet anders dan de rest van het jaar.”

Heeft je verhuizing hiermee te maken?

“Ik denk wel dat ik toe was aan een nieuw hoofdstuk, een nieuwe start. Iets fris. Mijn werk is in heel Nederland, ik treed vaker op buiten dan in Amsterdam. En ik heb het idee dat ik sneller op mijn bestemming ben vanuit Rotterdam.”

Mis je Amsterdam?

“Als ik het mis, ga ik er gewoon heen, ik ben er zo. Wij mensen houden van veilig, we willen behouden wat we al kennen. Veel vrienden zeiden: ‘Oooh Rotterdam, wat spannend, wat dapper van je.’ Ik snap dat zij dat denken, maar zelf beleef ik het niet zo. Door die verhuizing zijn nieuwe deuren voor mij geopend. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, andere vrienden gemaakt, ga mijn nieuwe muziek hier opnemen. Dat is een verrijking die ik niet had gekregen als ik voor altijd in Amsterdam was gebleven.”

“Rotterdam is nu mijn thuis. Ik heb geen kinderen, geen werk waarvoor ik in Amsterdam moest blijven – zo spannend of dapper is het niet, ik ben nog steeds vlakbij en kan terug, als ik dat wil.”

Wat is het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam?

“Wat ik soms mis is de vibe, de energie van de binnenstad. Door de Jordaan lopen, of het Vondelpark. In Rotterdam is dat anders, het is uitgestrekter, meer een concrete jungle. Amsterdam is compacter, meer pittoresk. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet bezig met die verschillen. Dat hebben we er zelf van gemaakt, met dat verhaal over twee voetbalclubs die rivalen zijn.”

Berget Lewis. ‘Door die verhuizing zijn nieuwe deuren voor mij geopend.’ Beeld Erik Smits

CV

Berget Lewis (Amsterdam, 1971) is zangeres. In het voorjaar verschijnt nieuwe muziek van haar. En vanaf november 2023 speelt ze de theatertour Celebrate Tina, een muzikale ode aan Tina Turner.

De stad van... Berget Lewis Echt Amsterdams

“Tijdens het werk probeer ik altijd te letten op hoe ik praat. Maar als ik op mijn gemak ben en lekker met iemand zit te kletsen, komt het er echt uit. Niet alleen mijn spraak, mijn hele zijn is Amsterdams.” Accent

“Ja, ik kan echt plat praten.” Partner

“Hij is niet Amsterdams.” Huur of koop

“Ik zou adviseren: koop, als het kan.” Import

“Ik voel me nog steeds een Amsterdammer. Waar je roots liggen, dat draag je altijd bij je. Maar jezelf aanpassen aan een nieuwe stad of dorp lijkt me wel handig, zonder dat je jezelf daarin verliest.”