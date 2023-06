Zitting over verdediging van Taghi loopt uit op vertoning zonder duidelijkheid

Taghi: 'Alleen achter gesloten deuren kan ik u toelichten wat de stand van zaken is op dit moment.' Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Taghi was via een videoverbinding aanwezig op ze zitting in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, vanuit een kamertje in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Daardoor keek hij vanaf schermen recht de zaal in. Hij heeft inmiddels een borstelig baardje, een wat pafferig gezicht en oogde vermoeid in zijn grijsblauwe overhemd.

Gesloten deuren

De door journalisten drukbezochte zitting liep uit op een vertoning. Op de agenda stond ‘de verdedigingssituatie’ van Taghi nu zijn advocaat Inez Weski hem niet meer kan bijstaan omdat ze wordt verdacht van lidmaatschap van zijn criminele organisatie. Vooraf had Taghi verzocht de zitting achter gesloten deuren te houden. Taghi wil ook niet dat zijn stem wordt uitgezonden. “Daar sta ik nog steeds hetzelfde in.”

Advocaat Michael Ruperti, die heeft aangekondigd een niet nieuw ‘verdedigingsteam’ voor Taghi te zullen zoeken, waar hij mogelijk zelf deel van zal uitmaken, heeft zich nog niet formeel als advocaat gesteld. Daardoor zat Taghi ook deze zitting zonder rechtsbijstand – in de zaak waarin een jaar geleden levenslang tegen hem is geëist. Inhoudelijk leek de eerste ronde van het proces afgerond, totdat raadsvrouw Weski op 21 april werd gearresteerd, kort nadat ze nog wat laatste verzoeken had gedaan.

De rechtbankvoorzitter legde uit dat de rechtbank ‘een bijzondere zorgplicht’ heeft om Taghi’s recht op een eerlijk proces te waarborgen. “Als een verdachte in voorlopige hechtenis zit zonder advocaat, dan zijn er twee opties. De verdachte zoekt zelf bijstand of er wordt ambtshalve een advocaat aangewezen. In dat geval benadert het Openbaar Ministerie de Raad voor de Rechtsbijstand die een advocaat moet aanwijzen.”

Taghi wilde alleen achter gesloten deuren vertellen hoe het er voor staat met zijn zoektocht naar een nieuwe advocaat. Als de zitting openbaar zou blijven, zou hij zwijgen. Taghi: “Alleen achter gesloten deuren kan ik u toelichten wat de stand van zaken is op dit moment.”

Daarop sloot de rechtbank inderdaad de deuren.

‘Vertraging blijft grote vraag’

Halverwege de middag gingen de deuren nog voor een minuut open zodat de rechtbank wat informatie kon geven aan de tientallen journalisten, advocaten van andere verdachten en het publiek dat de zaak via een videoverbinding volgde.

De rechtbankvoorzitter zei dat Taghi had gezegd nog naar een advocaat te zoeken. “De grote vraag is of dat alles tot vertraging zal leiden. De rechtbank kan daar ook nu nog niets over zeggen. De onderzoekswensen van de heer Taghi liggen er nog, vooralsnog.”

Die onderzoekswensen gaan vooral over de ‘supercommando’ Sil A., die Taghi als getuige wil laten verhoren. Die heeft eerder gesproken over een geheime operatie waarin onder leiding van een officier van justitie zou zijn gesproken over het desnoods elimineren van Taghi als de autoriteiten in Dubai hem niet zouden arresteren en uitleveren.

De officieren van justitie hebben met klem gesteld dat nooit ook maar iemand van het Openbaar Ministerie bij zo’n bijeenkomst aanwezig is geweest. Zij willen dat de rechtbank al Taghi’s verzoeken om nader onderzoek naar die vermoede kwestie afwijst.

Weinigen geloven nog dat de rechtbank op 20 oktober uitspraak zal kunnen doen, zoals nog steeds het plan is. Eventuele nieuwe advocaten zullen zich in elk geval enigszins in het enorme dossier willen inlezen.

14 juli nieuwe zitting

Op 14 juli gaat het megaproces Marengo verder met een zitting omtrent alle zeventien verdachten, om te bespreken hoe het verder moet met het proces.

