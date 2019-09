Zitting Marengo-proces definitief besloten

Het Justitieel Complex Schiphol waar het Marengo-proces plaatsvindt. Beeld ANP

Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, en secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek hebben maandagmiddag in een gesprek met president Christa Wiertz van de Amsterdamse rechtbank aangedrongen op oplossingen om de zitting in elk geval voor een deel openbaar te laten zijn. Dat blijkt nu tevergeefs.

Rechtbankpresident Wiertz is het met de rechters in de Marengo-zaak eens dat het, nog geen week na de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B., te vroeg is om te kunnen overzien welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn om gevaren voor de procesdeelnemers te kunnen indammen.

“De Amsterdamse rechtbank heeft doorgaans veel oog voor het belang van de openbaarheid van de rechtspraak, maar in dit geval durven ze het nog niet aan,” zegt Bruning. “De rechtbankvoorzitter heeft beloofd na de zittingsdagen in elk geval wel met een persverklaring te komen. We hebben benadrukt dat dit geen precedent mag zijn, en dat zei de president met ons eens te zijn.”

Een onbekende schoot Wiersum woensdagmorgen dood toen hij van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert naar zijn auto liep. De moord wordt alom beschouwd als een aanslag op de rechtsstaat. Het is zeer de vraag of de andere betrokkenen bij het strafproces het aandurven om hun rollen te blijven vertolken.