Zitting Holleeder geschrapt om vervoer getuige La Serpe

'Toneelspel' van Astrid

Verderop in hetzelfde gesprek uit 2014 zegt Astrid dat Willem niet 'naar binnen zal gaan' (gearresteerd zal worden) als ze (justitie) niet echt iets hebben. Als een verdachte bekend is in de media, zoals Holleeder, is het Openbaar Ministerie volgens Astrid voorzichtiger met aanhoudingen (waarna ze voor schut kunnen staan) dan bij anderen. Willem lijkt dat te beamen.



Rechter Benedicte Mildner neemt nog een gesprek door waarin het weer over Dino Soerel lijkt te gaan. Holleeder zegt 'dat die man niet kan denken'.



Aan het eind van een gesprek zegt Astrid tegen Willem: 'Nou, het was gezellig'. Holleeder, nu: "Ja, het is een goeie toneelspeler. Zo had ik het ook ervaren. Gezellig. Ik heb wel geweten dat ze een leugenaar is, maar dat ze zo goed toneel ken spelen wist ik niet. (Ze was hem immers stiekem aan het opnemen). Dit afspelen van deze opnames doet best wel pijn hoor. Ik word hier zwaar in de maling genomen. Dat doet me zeer. Eerder deze week vond ik het ook al zo pijnlijk alles terug te horen, maar het is niet anders."



Onderweg samen naar een heimelijk op te nemen gesprek zeiden Sonja en Astrid in de aanloop naar de ontmoeting met hun broer dingen 'om hem te treiteren' als hij het uiteindelijk zou afluisteren gedurende zijn proces.



Holleeder, nu: "Dan zeggen ze voordat we elkaar zien alvast op de band wat over mijn kleren of zo, over dat ik altijd hetzelfde aan heb. Het is om me te treiteren en het lukt ze hoor. Het doet me zeer."



