‘Zinloos uitgaansgeweld’: OM eist werkstraf tegen rapper Lil Kleine wegens mishandeling

Op de dag dat zijn nieuwe plaat uitkomt, moet Lil Kleine zich verantwoorden voor een mishandeling in het Amsterdamse nachtleven. Beeld Paul Bergen/ANP Kippa

De advocaat van rapper Lil Kleine (echte naam: Jorik Scholten) heeft het nieuwe album van haar cliënt nog niet beluisterd, laat ze voor aanvang van de zitting weten. Toeval of niet, maar uitgerekend op de dag dat zijn nieuwe ‘ongemakkelijke’ plaat Ibiza stories uitkomt, moet de rapper zich samen met twee medeverdachten verantwoorden voor een mishandeling in het Amsterdamse nachtleven.

Tijdens de zaak worden camerabeelden getoond die op 6 december 2019 gemaakt zijn tijdens de openingsavond van nachtclub Oliva aan het Rembrandtplein. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe Scholten een man in een maatpak aanvalt en hem een trap geeft. Hij wordt weggetrokken door zijn vriendin Jaimie Vaes. Daarop geeft een tweede man uit het groepje van Scholten het slachtoffer een klap in het gezicht en maakt een wegwerpgebaar. Vervolgens duikt een derde, kale, man op het slachtoffer. Beelden van een andere camera laten zien hoe het geweld in de hal van de nachtclub wordt voortgezet. Opnieuw deelt Scholten een trap uit en vallen er klappen.

‘Denigrerend en arrogant’

De reden voor de mishandeling zou zijn geweest dat de destijds 27-jarige man tegen Jaimie Vaes, toen nog de partner van Jorik Scholten, was aangelopen. Toen de rapper de jongen daarop aansprak, zou die volgens hem ‘denigrerend en arrogant’ hebben gereageerd, zo vertelde de hij naderhand bij de politie.

Het slachtoffer heeft verklaard dat hij zich bedreigd voelde door het groepje mannen. Volgens hem was Scholten onder invloed van alcohol en cocaïne. “Dat is die kankerlijer,” zou Scholten hebben gezegd terwijl hij hem aanwees. Toen de mannen op hem af kwamen lopen, gooide hij een glas wodka-ginger ale naar hen toe.

Ook twee medeverdachten van de rapper stonden terecht.

Bokskampioen

De eerste is de 51-jarige Brabantse transportondernemer Peter S. Hij was in 2008 bokskampioen van de Benelux. In het verleden liet hij zich uitgebreid portretteren door zakenblad Quote. Hij werd meermaals veroordeeld voor openlijk geweld. Zijn laatste veroordeling uit 2017 draaide om uitgaansgeweld.

De tweede is de 52-jarige Arnold H. Ook hij stond al eens in de krant. “Ik heb een strafblad van hier tot Tokio,” liet hij zich in 2018 in het Brabants Dagblad ontvallen, toen hij geïnterviewd werd over een geëscaleerde ruzie in een speeltuin in Boxtel. Daar bleek niks van gelogen: op zijn strafblad prijken zaken als vernieling, bedreiging en meerdere geweldzaken.

Net als Lil’ Kleine waren ook de de twee mannetjesputters niet in de rechtbank aanwezig voor de behandeling van de zaak. ‘Media-aandacht’ gaf de advocaat van de rapper aan als reden van de afwezigheid van haar cliënt . “Mijn cliënt vindt de massale aanwezigheid van de pers ongewenst,” deelde ook de advocaat van Peter S. mee.

‘Zinloos uitgaansgeweld’

Het Openbaar Ministerie sprak in het requisitoir van van een ‘mishandeling in vereniging’ en een ‘typisch voorbeeld van zinloos uitgaansgeweld’. Tegen Lil Kleine werd een werkstraf van 120 uur geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Voor Peter S. werd een werkstraf van 120 uur en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken gevraagd. Arnold H. verdient, volgens de officier, een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 uur.

Op de Instastories van Lil Kleine werd geen melding gemaakt van de zaak. Wel van zijn nieuwe album: ‘Bloed zweet en tranen in dit album gestopt. Super trots op het eindresultaat.’