Zinkgat in kade Lijnbaansgracht, straat afgezet voor onderzoek: ‘Het is een diepe leegte, echt krankzinnig’

Beeld Jennifer Gijrath

Het zinkgat bevindt zich aan de Lijnbaansgracht tussen de Westerstraat en de Anjeliersstraat. Een aantal straatstenen is weggezakt, daaronder is een gat ontstaan. “Ik vind het vooral opvallend dat onder het gat niks is. Het is een diepe leegte. Echt krankzinnig,” zegt buurtbewoner Nannie.

Veel voorbijgangers kijken naar het gat, maken een foto en lopen dan weer door. Het zinkgat is afgezet.

Amsterdam heeft in het verleden wel vaker te maken gehad met zinkgaten. Vorig jaar maart verzakte de Staalmeestersbrug, ook in het centrum, vanwege een zinkgat. In januari van dat jaar ontstond bij het Muntplein een zinkgat. Ook op de A10, in de Marnixstraat, op het Entrepotdok en op het Bullewijkpad in Zuidoost zijn in het verleden zinkgaten ontstaan.

Zinkgaten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een gesprongen waterleiding. Het water spoelt dan het zand onder de weg vandaan, waardoor het gat ontstaat. Door werkzaamheden en het heien komt er extra druk op de grond te staan, waardoor verouderde leidingen kunnen barsten.

De staat van de kades en leidingen in de Amsterdamse binnenstad laat al jaren te wensen over. Nog onbekend is of het zinkgat is ontstaan door achterstallig onderhoud.

