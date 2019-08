Zineb el Rhazoui niet naar De Balie door beveiligingsproblemen

Zineb El Rhazoui. Beeld AP

De Balie laat tijdens het uur dat El Rhazoui geïnterviewd zou worden haar stoel een uur lang leeg op het podium staan, een stilteprotest. Ze zou samen met 50 andere vrijheidsstrijders spreken over de vrijheid van geweten en expressie. El Rhazoui strijdt al jaren met andere vrouwelijke activisten voor gelijke rechten en tegen onderdrukking.

Vorig jaar waren er ook al problemen met de beveiliging van Frankrijk ‘best beveiligde vrouw’. Haar Franse gewapende beveiligers waren toen ook niet welkom en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) wilde haar niet beveiligen omdat het dreigingsniveau te laag was. Een particulier beveiligingsbedrijf uit Nederland bood toen uitkomst en ze kwam alsnog spreken in De Balie.

Bedreigde feministe

‘De Nederlandse overheid is te belabberd om een ernstig bedreigde feministe goede beveiliging te geven,’ twitterde Balie-directeur Yoeri Albrecht toen. Dit jaar was de beveiliging op tijd aangevraagd, zegt Albrecht tegen de NOS. Maar ook dit jaar vond de NCTV de bedreigingen aan El Rhazoui niet ernstig genoeg om haar zelf te beveiligen. Een aanbod om de treinrit een Franse politieagent mee te laten reizen waarna de Amsterdamse politie het over zou nemen kwam te laat, volgens de Franse politie.

De Frans-Marokkaanse journalist en activist El Rhazoui was redacteur van Charlie Hebdo toen terroristen van IS op 7 januari 2015 een aanslag op de redactie van het blad pleegde. Twaalf van haar collega’s overleefden dit niet. El Rhazoui was ten tijde van de aanslag in Marokko en wordt sindsdien ernstig bedreigd en beveiligd. ‘Het spijt me dat mijn stem niet gehoord kan worden in Amsterdam,’ schreef ze op Twitter.