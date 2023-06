Zin in een borrel op een historische plek? Dit zijn de 6 oudste kroegen van Amsterdam

Zin in een borrel op een historische plek? Deze kroegentocht leidt je langs zes van de oudste kroegen van Amsterdam. Het lijstje is gerangschikt van oud naar jong, maar je kunt de volgorde natuurlijk aanpassen.

Het onderzoek van historicus Maarten Hell naar de oorsprong van een aantal cafés die claimen de oudste van Amsterdam te zijn deed flink wat stof opwaaien: niet café Karpershoek, maar De Drie Fleschjes is het oudste café van de stad. En In ’t Aepjen dan?

Die beweert ook de oudste kroeg van de stad te zijn, maar volgens Hell gaan ze niet verder terug dan 1991. Wie er ook de oudste mag zijn, al deze zes cafés ademen de sfeer van oud Amsterdam. Je maakt met deze tocht een reis door de zeventiende, achttiende, negentiende én twintigste eeuw.

1. De Drie Fleschjes (1619)

Volgens Hell mag De Drie Fleschjes zich officieel de oudste kroeg van Amsterdam noemen. Sinds 1619 worden hier al biertjes getapt. In de autovrije Gravenstraat waan je je in de zeventiende eeuw, door de smalle straatjes en voorover hellende panden. In het café staat nog een oud drankorgel, bestaande uit vijftig vaten. Daar komt ook de spreekwoordelijke benaming voor een alcoholist (drankorgel) vandaan.

Gravenstraat 18

Een kopstootje in De Drie Fleschjes. Beeld Jakob van Vliet

2. Café Karpershoek (1641, mogelijk 1606)

Pal tegenover het Centraal Station zit Café Karpershoek. De barman reageerde verbaasd op het onderzoek van Hell, en op de conclusie dat zijn café toch niet het oudste was: “Heeft hij een bonnetje van de Sligro uit 1619 gevonden dan?” Maar wat maakt het uit, voor een gezellige borrel moet je hier zijn. Je treft er een vrolijke mix van toeristen en Amsterdammers. Het interieur – de tegels aan de muren en de met zand bestrooide houten vloer – neemt je mee terug in de tijd.

Martelaarsgracht 2

De barman van Café Karpershoek was verbaasd dat zijn café toch niet het oudste was: ‘Heeft hij een bonnetje van de Sligro uit 1619 gevonden dan?’ Beeld Iris Bergman

3. Café De Dokter (1706)

Bij café De Dokter, beter bekend als het Doktertje, worden er altijd plekken vrijgehouden voor de vaste gasten. Volgens eigenaresse Maria Elout-Beems (al zeven generaties runt haar familie het café) kom je als je er één keer bent geweest altijd weer terug. Er wordt steevast jazz gedraaid, ideaal voor een ontspannen borrel.

Rozenboomsteeg 4

Volgens eigenaresse Maria Elout-Beems kom je, als je één keer in De Dokter bent geweest, altijd weer terug. Beeld amaury miller

4. Café De Druif (1863)

Recent werd De Druif overgenomen door vier jonge ondernemers. Hoewel ze de oude kroeg zoveel mogelijk in ere hebben gehouden, zijn er wat kleine aanpassingen gedaan. Zo kun je nu met je knieën onder de bar zitten. Bij lekker weer is het terras ideaal voor een vrijdagmiddagborrel.

Rapenburgerplein 83

Oud-eigenaar Ron van Drecht (zwart hemd) verkocht De Druif aan vier jonge ondernemers, die de oude kroeg zoveel mogelijk in ere hebben gehouden. Beeld Jean-Pierre Jans

5. Café Chris (1882)

Volgens de overlevering was café Chris een voormalig schaftlokaal voor de arbeiders die in de zeventiende eeuw de Westerkerk bouwden. Er waren twee ingangen: een voor de arbeiders en een voor de meesters. Die ingangen bestaan nog steeds. Ook hier is er een nieuwe eigenaar, maar die is strikt: de wificode krijg je niet (‘er wordt al te weinig geluld met elkaar in het normale leven’) en geen Salmari, maar gewoon een klassieke jenever.

Bloemstraat 42

Timon van Kempen van Café Chris in de Bloemstraat, waar je geen Salmari kan drinken en je de wificode niet krijgt – wel een klassieke jenever. Beeld Mariet Dingemans

6. In ’t Aepjen (1991)

Hè? In ’t Aepjen dateert uit 1991? Wel volgens het onderzoek van Hell. Maar zoals eerder gezegd, wat maakt het uit. Bij het Aepjen word je ouderwets gastvrij ontvangen, staat de naam van de barman op een bordje op de bar en worden er klassieke borrelhappen geserveerd, zoals leverworst en Amsterdams zuur.

Zeedijk 1