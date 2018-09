Zilveren medaille voor dirigent Reinbert de Leeuw

De uitreiking vond plaats tijdens een concert in het Muziekgebouw aan 't IJ ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Aan de avond werkten zangeres en dirigente Barbara Hannigan, het Asko|Schönberg Ensemble, pianiste Tamara Stefanovich en actrice Katja Herbers mee. Het verjaardagsconcert was rechtstreeks te horen op NPO Radio 4.



Reinbert De Leeuw heeft een grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse muziekleven. Na studies aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag zette hij zich af tegen de traditionele muziek-elite.



Moderne componisten

Hij richtte het Schönberg Ensemble op, tegenwoordig bekend als Asko|Schönberg, waar hij als vaste dirigent al meer dan vier decennia lang muziek van moderne componisten toegankelijk maakt voor een groot publiek.



Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. De Leeuw werd toen geroemd als onvermoeibare pionier en voorvechter van de muziek van de 20e en 21e eeuw.



Edison

De Leeuw ontving voor zijn werk al veel onderscheidingen en prijzen. Zo is hij onder andere Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. In datzelfde jaar ontving hij eveneens de Amsterdamprijs in de categorie 'bewezen kwaliteit'.



Dit jaar werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met de cd 'Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir'. Hij won de onderscheiding niet, maar de zo kritische Hongaarse componist Kurtãg was zelf heel tevreden over het album.



Zilveren Medaille

De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied naar buiten toe hebben uitgedragen.



Eerder ontvingen onder anderen Louise Gunning en Hein Blocks de Zilveren Medaille.