Zilveren Kruis liet ziekenhuizen vallen op kwaliteit zorg

Bruins: "De verbeterplannen waren niet overtuigend voor de zorgverzekeraar. Ondertussen stond de kwaliteit van zorg onder druk door achterstallig onderhoud, doordat leveranciers medicijnen en hulpmiddelen terughaalden en doordat ingehuurd personeel niet meer kwam opdagen."



De zorgverzekeraar zag volgens de bewindsman geen andere optie dan geen contract meer sluiten en geen noodkrediet te verstrekken. Dat was het einde.



Zorginspectie

De uitspraken van Bruins over het besluit van Zilveren Kruis zijn opmerkelijk, want de zorgverzekeraar gaat helemaal niet over de kwaliteit van zorg. Dat doet de zorginspectie, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit die de zorgplicht van verzekeraars ook in de gaten houdt.



En de afgelopen maanden stond het MC Slotervaart helemaal niet onder verscherpt toezicht van deze waakhonden, in tegenstelling tot de IJsselmeerziekenhuizen.



Minister Bruins herhaalde tegen de Tweede Kamer dat hij pas vorige week vrijdag hoorde van het dreigende uitstel van betaling. "Dat er vervolgens zo snel ineens een faillissement wordt uitgesproken, had ik niet verwacht. Ik vond het toen belangrijk om een crisisteam op te richten, dat heb ik dan ook direct gedaan."



'Koelkast'

Vanuit de Kamer reageerden zowel coalitiepartijen als de oppositie verbijsterd op de gang van zaken rondom het bankroet van de ziekenhuizen. Vooral de eerdere opmerking van de bewindsman dat het slechts gaat om 'een stapel stenen', leverde hem verwijten op. PVV'er Agema maakte Bruins uit voor 'koelkast'.



Woensdagochtend gaat de Tweede Kamer verder praten met de minister over de gevolgen van het faillissement.



