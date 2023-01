Zijn door criminelen geronselde jongens niet óók slachtoffers?

Zijn jongens die drugs of geld koerieren, explosieven leggen of panden beschieten vooral daders of ook slachtoffers? Door de vele incidenten met jonge daders ligt de vraag op tafel: is hier straf nodig of juist hulp na ‘criminele uitbuiting’?

Lang werden jonge Romakinderen die uit winkels stelen en zakkenrollen in de Amsterdamse binnenstad, puur als daders behandeld – ze worden immers doorgaans op heterdaad gepakt. Tot de Amsterdamse politie vanaf 2015 steeds beter invoelde dat zij in de greep verkeren van professioneel opererende bendes, waaraan ze soms zelfs door hun ouders zijn verkocht.

In het inmiddels geroemde grote onderzoek 13Oceans forceerden voorlopers in de opsporing de ‘Grote Omslag’. Inmiddels worden de straatkinderen vooral als slachtoffers gezien en behandeld, in pogingen ze uit de klauwen van de criminele netwerken te halen. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld een zorgtraject in plaats van juridische vervolging.

Momenteel rijst binnen de opsporingsdiensten, onder wetenschappers, hulpverleners en de eerste politici de vraag of eenzelfde omslag in het denken niet ook nodig is rond andere jongeren die vastzitten in wat ‘criminele uitbuiting’ is gaan heten.

Jeugdig kanonnenvoer

Zijn de jongens die explosieven leggen, panden beschieten of voor criminelen geld of drugs koerieren niet net zozeer slachtoffer als dader? Zij lopen alle risico’s en worden zwaar gestraft voordat ze ook maar beseffen dat het beloofde snelle geld niet bestaat – terwijl hun opdrachtgevers buiten schot blijven en nieuw jeugdig kanonnenvoer ronselen voor de volgende klus.

Neem het dossier van de tiener die we – vanwege het feit dat hij minderjarig is – hier Jomairo zullen noemen en die symbool kan staan voor zoveel geronselde jongens.

In de late avond van 3 oktober 2022 komt de 16-jarige Amsterdammer met de trein aan op Rotterdam Centraal, waar hij de tram neemt richting de wijk Feijenoord. Hij is gespannen: criminelen hebben hem 1500 euro beloofd voor een klus die hem simpel had geleken en waarmee hij zijn geldproblemen ogenschijnlijk eenvoudig zou kunnen oplossen. Hij moet een coffeeshop beschieten en dat filmen. Meer niet.

Hij heeft een vuurwapen meegekregen en zwarte kleding in zijn rugzak gestopt, zoals hem is opgedragen. Eenmaal in de wijk aangekomen verwisselt hij zijn blauwe Niketrainingspak voor de zwarte outfit. Hij loopt richting de coffeeshop, pakt het pistool en zijn iPhone, laadt door en schiet vanaf de overkant van de straat op de ruit van de shop. Hij rent weg en schiet nogmaals, nog steeds filmend. Op de vlucht gooit hij het vuurwapen in een vuilcontainer met de bedoeling het later op te halen. Hij kleedt zich weer om en snelt in zijn blauwe trainingspak naar de Volkswagen Polo, waarin een 19-jarige ‘Giovanni’ op hem wacht. Precies zoals hem is opgedragen.

Dan gaat alles plotseling toch nog mis.

Klemgereden

De coffeeshop was vier dagen tevoren al doelwit van een vuurwerkbom en daarom houden de zoon van de eigenaar en zijn vrienden de boel van afstand in de gaten via bewakingsbeelden op hun telefoons. Ze zijn in een Mercedes en een BMW snel ter plaatse en rijden de Volkswagen Polo klem. Giovanni geeft gas, maar botst op de BMW. Jomairo wordt door de oudere, grotere mannen op de achterbank van de Mercedes gezet en bevraagd op een manier waarover hij achteraf niet wil praten.

Hij roept in paniek eerst dat hij alleen maar in Rotterdam is voor zijn ‘chimeid’ (vriendin), maar slaat al snel door.

Hij bekent de schutter te zijn en wijst de container aan waarin het wapen ligt, dat een van de mannen met een plastic zak oppakt en in de auto legt. Kort daarop arriveert de politie en dragen de mannen Jomairo aan de agenten over. Giovanni en zijn vluchtauto worden via verkeerscamera’s achterhaald. In zijn slaapkamer bij zijn pleegmoeder liggen een gaspistool en een stroomstootwapen.

Giovanni zwijgt. Jomairo bekent bij de politie zijn hele verhaal. Hij vertelt dat hij op het roc zit, graag schietspelletjes speelt en met zijn broer en zussen bij zijn moeder woont. (‘We zijn altijd vrolijk’.) Uit angst dat hemzelf of zijn familie iets overkomt, zwijgt hij over zijn opdrachtgever.

Bescheiden straf

Het is een verhaal zoals het tegenwoordig meermalen per week op politiebureau’s en in rechtbanken klinkt, nu criminelen voortdurend jongens inhuren om panden te beschieten of bommen te leggen.

Een Amsterdammer van 17 jaar oud verloor onlangs een deel van zijn been toen het explosief dat hij bij een huis in Utrecht wilde leggen, voortijdig afging. De jongen van 16 uit Almere die bij hetzelfde huis een nieuw explosief kwam leggen, werd door een alerte getuige gepakt.

Andere jongens laten zich eenvoudig ronselen als drugskoeriers, geldezels of oplichters of lenen criminelen als katvangers hun identiteit. Voor de criminele opdrachtgevers is het simpel: jongeren laten zich voor een bescheiden bedrag inhuren, krijgen vanwege hun minderjarigheid doorgaans maar een bescheiden straf en houden hun mond wel, omdat ze doodsbang zijn voor hun opdrachtgevers.

De naïviteit van de jongens of meiden, het gemak waarmee ze zich laten verleiden – of worden gedwongen – en de vaak grote nare gevolgen die ze niet hadden voorzien, zijn voor steeds meer professioneel betrokkenen reden zich af te vragen of zij niet alleen als daders, maar op zijn minst ook als slachtoffers moeten worden gezien.

‘Non punishment’-beginsel

Binnen de Amsterdamse recherche wordt het vraagstuk momenteel besproken, in de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam en in de Tweede Kamer staat deze vorm van ‘criminele uitbuiting’ inmiddels op de agenda en wetenschappers doen onderzoek.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deed het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel onlangs twee onderzoeken naar het fenomeen. Daaraan werkten dertien gemeenten mee, waaronder Amsterdam, waarin 1637 (wijk)agenten, leerkrachten, jongerenwerkers en andere professionals werden bevraagd. De helft bleek in de twee jaar daarvoor in aanraking geweest met (vermoedelijke) slachtoffers van criminele uitbuiting.

In hun rapporten ventileren de onderzoekers grote zorgen. ‘Hoewel naar schatting duizenden slachtoffers worden gedwongen te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen, komen specialisten van politie en Openbaar Ministerie zelden met hen in contact.’

Het ‘non-punishment’-beginsel – waarmee kwetsbare daders van vervolging kunnen worden uitgesloten, omdat ze onder druk handelden of zijn gemanipuleerd – wordt volgens de onderzoekers nog nauwelijks gebruikt, terwijl het ‘een wapen zou moeten zijn om slachtoffers te beschermen, hun verklaringsbereidheid te verhogen en de echte daders hun lucratieve criminele verdienmodel af te pakken’. Ze adviseren naar het Verenigd Koninkrijk te kijken, waar criminele uitbuiting al langer landelijk prioriteit heeft.

Overigens is criminele uitbuiting sinds 2013 ook in Nederland strafbaar, maar volgens de onderzoekers doet justitie daar te weinig mee.

Krakende strafrechtketen

“We schatten dat er in de onderzochte jaren zeker 2500 vermoedelijke slachtoffers waren van criminele uitbuiting, maar we zien van hen landelijk maar precies 68 terug in de officiële registraties,” zegt Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. “De vraag is in hoeverre de opsporing dit probleem aankan, nu de hele strafrechtketen kraakt. En of de opsporing de jongens niet ten onrechte ziet als drugscriminelen of bommenleggers, in plaats van ze te herkennen als slachtoffers van criminele uitbuiting.”

Ceuleers ziet een parallel met loverboys, die meisjes en jonge vrouwen ronselen. “Gelukkig heeft de belangrijkste specialist in mensenhandel van het Openbaar Ministerie na publicatie van onze rapporten beaamd dat de strijd tegen criminele uitbuiting onderdeel moet zijn van de strijd tegen de ondermijning van de maatschappij door criminelen.”