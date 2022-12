Zijn deze smalle parkeerplekken in de Plantage Kerklaan bedacht door een komiek?

Een fontein die droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Kan dat nou niet anders? Vandaag: bizar smalle parkeerplaatsen in de Plantage Kerklaan.

In zowat elke straat in Amsterdam wordt hetzelfde gevecht gevoerd. Die tussen fietspad, trottoir, weg en parkeerplek. Allemaal willen ze voldoende plek, maar voor straten en zelfs ook voor lanen geldt nu eenmaal: ze zijn niet van elastiek.

Zo’n straat is ook de Plantage Kerklaan, de weg voor de hoofdingang van Artis. De stoepen zijn breed, uiteraard, hier moeten hordes kinderen met hun grootouders overheen. In het midden ligt een enkele trambaan, maar wel een met een halte, dus dat is ook weer een extra strook tegels.

Ook zijn er twee rijbanen en twee fietspaden. Vooral het fietspad aan de kant van Artis is genereus bedeeld; net zo breed als de rijbaan aan die kant. Maar dan is het een simpele optelsom. Er moet een kind van de rekening zijn.

De parkeervakken komen er inderdaad bekaaid vanaf, mild gesproken. Voor een Fordje Ka is nog wel plek, kantje boord, maar een normale gezinsauto staat al snel met twee zijwielen op het fietspad. Hoe groter de auto, hoe meer hij het fietspad bezet, noodgedwongen. Ook een auto is niet van elastiek.

“In de Plantage Kerklaan is een gemeentelijke komiek aan het werk geweest,” zegt buurtbewoner Menno Helvensteijn (54). “Die denkt kennelijk dat auto’s een meter breed zijn. Geparkeerde auto’s nemen daardoor ongeveer een derde deel van de fietsstrook in beslag.”

De situatie bestaat al jaren. Begin dit jaar werd de straat opnieuw geasfalteerd. Mooi, dacht Helvensteijn. “Dat was een prachtige kans om dit foutje ongedaan te maken. Maar de gemeente heeft waarschijnlijk diezelfde komiek weer van stal gehaald.”

De ieniemiene parkeerplekken bleven ieniemienie. Volgens Helvensteijn komt daar nog een ander probleem bovenop. “Het ‘leuke’ is: hier in de buurt komen nogal wat mensen met compensatiedrang. Die hebben zo’n personenvrachtwagen van het type SUV. Die zijn nóg breder dan een normale auto en nemen al snel de helft van de fietsstrook in beslag.”

Aan Helvensteijn is meteen ook een uitstekende parkeerwacht verloren gegaan. “Feitelijk is het fout parkeren. Je mag je auto niet op een fietspad parkeren. Daar zou je een boete voor kunnen krijgen.”

Gelukkig werkt de gemeentelijke komiek van Helvensteijn niet bij parkeerbeheer.

De gemeente: het kan niet anders door de bomen Een woordvoerder van stadsdeel Centrum beaamt: “De parkeervakken in de Plantage Kerklaan zijn erg smal. Hierdoor is de effectieve breedte van het fietspad beperkt. Om de parkeervakken te verbreden zou de stoeprand richting de gevels verschoven moeten worden. Maar direct langs de parkeervakken staan acht bomen. Het vergroten van de parkeervakken zou dan ook ten koste gaan van deze bomen in de straat.” “Vanuit het project is daarom gekozen voor het verbreden van het fietspad. Hierdoor krijgt, zelfs met geparkeerde auto’s, het fietspad voldoende breedte en is de veiligheid van de fietser verbeterd, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de bomen in de straat.”

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.