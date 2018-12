Zijn alle problemen verholpen na herindeling Van Woustraat?

Waar moeten we in hemelsnaam onze auto kwijt? Familie Munnik

De gemeente nam eind 2017 het besluit om het noordelijke deel van de Van Woustraat - tussen de Stadhouderskade en de Ceintuurbaan - autovrij te maken. "Het is de bedoeling dat het autoverkeer over de Amsteldijk rijdt en de Van Woustraat meer een fietsstraat wordt. Dat vergt nog meer studie."



Tijdens de feestelijke opening afgelopen zaterdag staan Ko en Annie Munnik, die al 48 jaar in de Van Woustraat wonen, een beetje cynisch te kijken. Ze hebben er een hard hoofd in dat de veiligheid nu beter wordt.



In hemelsnaam

"De auto's scheren langs het fietspad. Daarom vluchten de fietsers nog steeds naar de stoep. Ze hadden hier meer stoplichten moeten plaatsen. Maar het ergste is nog dat de parkeervakken weg zijn. Waar moeten we in hemelsnaam onze auto kwijt? Daar denkt dit gemeentebestuur niet aan. Alle aandacht gaat naar de fietser."



Ondernemer Jelle Maijer van De Stadskantine, die in het heringerichte deel van de Van Woustraat huist, is wel blij met de herinrichting. "Ik ben een voorstander van een autoluwe stad. De Van Woustraat maakt daar nu een stapje in. Vroeger was het hier één grote file. Als ik aan het einde van de dag mijn vinger over de vensterbank haalde, was die pikzwart. Het was een van de smerigste straten van Amsterdam."