Zij willen per se een Janssenvaccin: ‘300 keer gebeld, maar het is gelukt’

Sinds woensdagochtend kunnen Nederlanders telefonisch een afspraak maken voor een prik met het Janssenvaccin. Beeld EPA

“Het is een ideaal vaccin als je met één prik klaar wil zijn. Klaar voor de zomer, voor de festivals, voor dansen met Janssen,” zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) woensdagochtend.

Vanaf tien uur ging de telefoonlijn open, en al snel was het nummer onbereikbaar of hoorden bellers de mededeling dat het ontzettend druk was. Het merendeel van de bellers is jong, zo meldt de GGD. Uit een steekproef van 50.000 bellers blijkt dat 42.000 van hen ná 1990 zijn geboren. Waarom die haast? We vroegen het vijf jonge mensen.

Savannah Kleton (27): ‘Ik heb vijftig keer gebeld.’

Savannah Kleton (27), bedrijfsleider Melkweg, West

“Ik heb in anderhalf uur tijd ongeveer vijftig keer gebeld naar de GGD. Steeds werd de verbinding verbroken. Omdat ik bij de Melkweg werk en er weer veel concerten en evenementen aankomen, wil ik er zo snel mogelijk vanaf zijn omdat dat toch veiliger voelt. Het is me uiteindelijk niet gelukt om een afspraak te krijgen. Ik heb al wel afspraken voor Pfizer op 30 juni en 5 augustus. Ik hoop nu dat de storm wat gaat liggen en ik het later misschien nog een keer kan proberen.”

Simon Serné (22): ‘Ik ga op vakantie en het scheelt dat ik nu niet meer hoef te wachten op PCR-testuitslagen.’

Simon Serné (22), student uit West

“Yes! Vrijdag word ik al geprikt in de RAI en ben ik er meteen vanaf. Dat is toch beter dan wachten tot 18 augustus in Koog aan de Zaan. Ik ben vandaag om tien uur begonnen met bellen, samen met een vriend. Ik heb uiteindelijk 85 keer gebeld en werd er steeds uitgegooid. Het duurde uiteindelijk een uur. Het gesprek duurde tien minuten en ik moest met allemaal gezondheidsrisico's instemmen. In augustus ga ik met een groep vrienden op vakantie en het scheelt in ieder geval een hoop dat we niet hoeven te wachten op PCR-testuitslagen. Ik wil van de zomer ook wel graag naar Woodstock in Bloemendaal aan Zee.”

Evi Sifaki (23): ‘Het is fijn om zo snel mogelijk van alle angst en onzekerheid af te komen.’

Evi Sifaki (23), VU-student uit Utrecht

“In totaal heb ik wel driehonderd keer gebeld naar de GGD, maar het is me eindelijk gelukt: ik heb vrijdag een prikafspraak voor het Janssenvaccin. Drie van mijn vriendinnen hadden binnen een halfuur een afspraak via een Auto Dialer-app, die automatisch heel vaak voor je belt. Helaas kwam ik daar net iets te laat achter. Ik heb alles over het vaccin goed gelezen en ben niet zwanger, dus ik kan eigenlijk niet wachten. Het is fijn om zo snel mogelijk van alle angst en onzekerheid af te komen. Helemaal met de komst van de nieuwe deltavariant van het virus. Natuurlijk heb ik ook vakantieplannen en staat er eind augustus een festival op de planning, maar dat is niet de belangrijkste reden.”

Danique Corstjens (22): ‘Dit vaccin scheelt me veel PCR-testen.’

Danique Corstjens (22), student uit Oost

“In plaats van het speciale telefoonnummer voor Janssen heb ik vanochtend naar het normale GGD-nummer gebeld. Ik stond 25 minuten in de wachtrij en werd daarna meteen geholpen. Maandag word ik gevaccineerd. Pfizer en Moderna werken beter, maar er wordt nu wel heel kritisch gekeken naar Janssen. Persoonlijk heb ik wel vertrouwen in de wetenschap en het Janssenvaccin. Dat het een iets mindere werking heeft is niet erg, want de mensen om mij heen zijn al volledig gevaccineerd en ik ben zelf niet bang om corona te krijgen. Deze zomervakantie ga ik twee weken op roadtrip door Frankrijk en Spanje, dus dit vaccin scheelt me veel PCR-testen.”

Thomas Korver (24): ‘Mijn iPhone laat na tweehonderd keer bellen niet meer zien hoeveel keer ik een nummer gebeld heb.’

Thomas Korver, 24, werkzaam in de media, Noord

“Mijn iPhone laat na tweehonderd keer bellen niet meer zien hoeveel keer ik een nummer gebeld heb, maar schat toch zo'n driehonderd keer. Ik begon om 10.00 uur met bellen en ik kwam rond half twaalf in de wachtrij. Ik gaf de moed niet op, omdat ik op Twitter zag dat andere mensen van mijn leeftijd meer succes hadden na oneindig veel pogingen. Uiteindelijk heb ik zaterdag een afspraak. Dat is fijn, want ik ga met mijn Deense vriendin verhuizen naar Zweden. Als ik Janssen niet kreeg, zou ik toch weer terug moeten vliegen of daar iets hebben moeten regelen. Mijn laatste Pfizervaccin zou ik namelijk pas op 6 augustus krijgen.”