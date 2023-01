Zij willen niet de Bol.com van de biologische tuinplanten worden: ‘We doen het niet voor de poet’

Het was hun ultieme kans om stinkend rijk te worden en toch verscheurden Suzanne van Straaten en Liedewij Loorbach deze week hun aandelen in Sprinklr, de Amsterdamse start-up die de Bol.com van de biologische tuinplanten had kunnen worden.

Nog maar een paar jaar geleden wilde een grote investeerder van Sprinklr de Bol.com van de tuinplanten maken. Oprichters Suzanne van Straaten (40) en Liedewij Loorbach (46) herinneren zich nog goed hoe de geldschieter hun Amsterdamse webshop voor biologische tuinplanten in 2019 met vers kapitaal wilde klaarstomen voor expansie tot ver over de landsgrenzen. Eerst maar eens een half miljoen erin, kregen ze te horen, en later nog eens 2,5 miljoen om uit te breiden naar heel Europa. Sprinklr zou daarmee op papier miljoenen waard worden, en hun aandelen ook.

Achteraf was het een keerpunt, beseffen Van Straaten en Loorbach. Samen hadden ze twee derde van de aandelen in Sprinklr en hun webwinkel stond er niet goed voor. Ze hadden dringend geld nodig en de investeerder stelde voor het roer om te gooien. Sprinklr stond bekend om biologische plantjes – zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en lokaal, buiten gekweekt, dus energiezuinig en vitaal –, maar kon het wat minder idealistisch?

Nee, besloten Van Straaten en Loorbach. Daar waren ze Sprinklr om begonnen. Van Straaten kwam in 2016 op het idee toen de plantjes op haar balkon in De Pijp steeds doodgingen. Op planten uit tuincentra worden pesticiden gevonden, wat funest is voor de biodiversiteit. Met Sprinklr kwam het in de jaren die volgden toch nog dik voor mekaar toen Nederland massaal aan het tuinieren sloeg na corona. Inmiddels heeft de start-up een omzet van twee miljoen euro per jaar. Er werken tien mensen en flink wat meer op piekmomenten, zoals in het voorjaar als Sprinklr tienduizend planten per week thuisbezorgt.

Terugkijkend vinden ze bij Sprinklr het najagen van investeringskapitaal typerend voor het achterliggende decennium. Dat was het tijdperk van snel opkomende start-ups met wereldomspannende ambities zoals Uber en Airbnb. Het legde de oprichters geen windeieren. Loorbach: “Iedereen vond het geweldig: miljoenen pompen in bedrijven met veel potentie, testosteron en een leider met mooie praatjes. Werken naar een exit waarna de oprichters en eerste aandeelhouders konden cashen.”

Als vanzelf ging Sprinklr daarin mee. Bij een start-upprogramma van de sierteelt kreeg Van Straaten de succesformule ingeprent: toewerken naar exit. Meegaan in de dadendrang van investeerders was bittere noodzaak, want alternatieven voor financiering waren schaars. “Ik heb driekwart jaar niet geslapen vanwege geldproblemen.”

Deze week sloegen Van Straaten en Loorbach een andere weg in. Ze verscheurden hun aandelen waardoor ze geen aanspraak meer kunnen maken op de winst uit Sprinklr en ook niet meer binnen kunnen lopen bij een eventuele verkoop. Sprinkler gaat over op ‘steward-ownership’. Een stichting bewaakt dat het bedrijf blijft werken aan meer biodiversiteit. Van Straaten en Loorbach gaan verder als directeuren met een salaris.

Jullie zien een mooie kans op een schip met geld wegvaren aan de horizon. Waarom doen jullie dit?

Loorbach: “Op de Amsterdamse woningmarkt kom je natuurlijk een stuk verder met een paar tonnetjes extra, maar ik zit in een bevoorrechte positie: een eigen huis, familie om op terug te vallen en geen zorgen over kinderen. Dat is voor Suzanne al anders. Maar het belangrijkste is: begin je een bedrijf om iets bij te dragen of voor de poet?”

Van Straaten: “We zijn dit bedrijf nooit gestart met het idee: dit is de snelste weg om heel rijk te worden. De meeste mensen hebben een modaal inkomen. Waarom moeten wij als oprichters van een bedrijf dan zoveel meer krijgen?”

Ondernemers worden beloond voor het risico dat ze aangaan, toch?

Van Straaten: “Dat risico ben ik niet alleen aangegaan, maar met heel veel anderen, ook de kwekers die met ons in zee gingen. We hebben zoveel advies en hulp gekregen.”

Loorbach: “Het is een teken van deze tijd dat start-up-ondernemers helden zijn omdat ze lekker veel geld weten te creëren na een paar jaar hard werken. Kijk ze eens gaan met hun nieuwe auto’s! Dat is toch waar deze wereld aan kapotgaat? In covidtijd werkten verpleegkundigen zich helemaal kapot en die moeten het doen met een gewoon loontje en misschien een bonus. En over risico gesproken…”

In de opstartperiode hebben oprichters zichzelf veel ontzegd. De rest heeft zijn salaris gekregen.

Van Straaten: “Voor de niet betaalde uren uit die eerste tijd word ik alsnog gecompenseerd tegen het minimumloon. Als ik meer wil, dan onttrek ik dat aan Sprinklr. Ik zou het bedrijf ermee verzwakken, want het betekent dat we meer winst moeten maken of toch investeerders moeten zoeken.”

Jullie hebben een missie: zoveel mogelijk biologische plantjes. Met aandeelhouders die investeren in meer personeel, aanplant, logistiek en marketing kom je daar toch sneller?

Van Straaten: “We hadden sneller kunnen groeien, maar wij geloven in organische groei met tevreden klanten. Het is ook belangrijk hoe het bedrijf wordt aangestuurd en met welke waarden. Er komt een moment dat iedereen die een euro in je bedrijf heeft gestopt die terug wil. Zeker dit soort partijen, die willen ’m keer tien terug.”

Loorbach: “Je zag het bij Unilever. De directie wilde een duurzame koers, maar de aandeelhouders vonden het rendement te weinig. Op korte termijn heb je misschien meer impact, op de lange termijn geef je het uit handen.”

Straks worden jullie nog overvleugeld door een concurrent?

Van Straaten: “Dat is een reëel risico, al zijn we lastig te kopiëren omdat de logistiek ingewikkeld is en omdat het voor bloemisten en winkels nog moeilijk is om aan biologische planten te komen. Ik denk dat we de tijd mee hebben omdat kritisch wordt gekeken naar bedrijven die snel groeien en grote verliezen maken. Wij hoeven ook minder winst te maken omdat er geen geld naar de oprichters of de aandeelhouders gaat. Dan kan je misschien wel groeien door de prijzen wat lager te houden. Dat maakt je op de lange termijn veel concurrerender.”

Zijn jullie zonder aandeelhouders kwetsbaarder in slechte tijden?

Van Straaten: “We maken al twee jaar winst en kunnen desnoods bij de bank aankloppen. Als we grote investeringen hadden opgehaald hadden we enorme verliezen gedraaid. Dan ben je helemaal op je investeerders aangewezen.”

Jullie zijn niet meer de eigenaren maar de directeuren van een steward-owned bedrijf met een stichting die erop toeziet dat de achterliggende doelstelling wordt behaald. Een aanrader voor meer startende ondernemers?

Loorbach: “Het is de volgende stap na duurzame chocola en koffie: ben je als bedrijf duurzaam georganiseerd?”

Van Straaten: “Het levert ook minder strijd op met aandeelhouders. Zodra je geld nodig hebt, wordt onmiddellijk aan je zeggenschap getornd. Met steward-ownership zijn wij de tijdelijke beheerders van het bedrijf en dat is aantrekkelijk voor ondernemers. Je gaat niet ondernemen om alsnog een baas te hebben.”

Voor de duidelijkheid: jullie zijn geen sociale onderneming die geen winst hoeft te maken. Het is niet dat jullie groei verfoeien?

Van Straaten: “Als je financieel niet heel goed voor jezelf zorgt, denken mensen dat je de hele dag maar wat zit te geitenbreien, maar wij zijn superambitieus.”

Loorbach: “Dat is ook zo’n mythe die hoort bij de start-upwereld en het ondernemerschap: dat mensen geen zin hebben om hard te werken als er geen pot met goud aan de horizon ligt. Dat is voor een heleboel mensen totaal niet waar. Denk aan het onderwijs, de zorg. Wij zijn gewoon een bedrijf en willen winst maken. En we willen dat de sierteelt voor honderd procent biologisch wordt.”