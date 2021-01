Zij waren na 21.00 uur wel op straat: ‘Het voelt alsof de stad van mij is’

Marilieke Engbers. Beeld CHRIS EN MARJAN

Marilieke Engbers (51) en hond Storm

Marilieke loopt al een hele poos met hond Storm. “Hij wil niet naar huis toe, ik weet ook niet wat er is.” Ze heeft dubbele gevoelens bij de avondklok. “Het is onwerkelijk. Er is een onzichtbare vijand, iedereen wordt geraakt. Maar de stilte in de straat vind ik fantastisch. Ik hoorde de eendjes net, ik vind het iets bijzonders hebben.”

Karim. Beeld CHRIS EN MARJAN

Karim (35) en hond Chocoloco

Karim is onderweg naar zijn werk. Hij heeft geen werkgeversverklaring, maar hij denkt dat het wel goed moet komen. Hij werkt als beveiliger op de NDSM. Hij neemt zijn hond Chocoloco altijd mee en laat die vrij over het terrein rennen. “Hij jaagt de hele avond op konijnen.”

De avondklok vindt Karim helemaal niks. “Voor het eerst in mijn leven voel ik paniek. Ik ben stout geweest toen ik jong was, heb meerdere malen vastgezeten in de gevangenis voor kattenkwaad, rare dingen. Toen heb ik een maand of twee achter de tralies moeten zitten en dit is exact hetzelfde gevoel.”

Mohammed. Beeld CHRIS EN MARJAN

Mohammed (18)

Mohammed staat met een aantal bezorgers buiten voor de Domino’s waar hij werkt. “Ik ben op straat, want de regels laten me koud. Al zou ik niet aan het werk zijn, dan zou ik nog buiten zijn. Want ik vind gewoon dat iedereen vrijheid heeft. Ik vind het gewoon niet kunnen dat je om 21.00 uur al binnen moet zijn. Dit doet me denken aan de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden ze ook een avondklok. Als je om je heen kijkt, op straat, ziet het er niet leuk uit. Het is echt dood. Laten we hopen dat het over twee weken weg is.”

Steve Sankes. Beeld CHRIS EN MARJAN

Steve Sankes (34)

Steve staat bij de kade en wil naar Noord. “Ik ga toch m’n weedje halen. Ik heb me verslapen, anders had ik het gewoon bij de coffeeshop hier gehaald. Dus ik check bij die vriend, heb je nog een weedje liggen? Hij zegt: gozer, ik heb nog genoeg liggen. Dus nu ga ik proberen of ik bij hem kan komen. Ik weet niet hoe streng ze zijn met controleren. Om eerlijk te zeggen, vind ik de avondklok echt een stommiteit. Je gaat mensen alleen nog maar meer beperken.”

Guilherme Galias. Beeld CHRIS EN MARJAN

Guilherme Galias (24)

Guilherme was aan het werk in Noord voor Uber Eats en is nu onderweg naar huis. Hij kan de aanpak met betrekking tot het coronavirus niet waarderen. “Ik geloof dat het een manier is om de massa te controleren. Ik bedoel, ik weet dat de ziekte bestaat, maar het wordt veel groter gemaakt dan het is. Het is meer zoals het griepvirus. Alle cijfers die je de hele tijd hoort, zijn gemanipuleerd.”

Joost Kusters. Beeld CHRIS EN MARJAN

Joost Kusters (23)

Joost is floormanager bij Humphrey’s op de Nieuwezijds Kolk en is onderweg naar huis. Hoewel hij vindt dat de avondklok nadelen heeft, begrijpt hij het wel. “Ik vind het niet relaxed, maar ik kan me er wel bij neerleggen.”

Noah Engelken. Beeld CHRIS EN MARJAN

Noah Engelken (21)

Noah werkt net als Joost bij Humphrey’s en is ook onderweg naar huis. “Ik ben geen fan van de avondklok. Maar zoals Joost zegt: als het moet dan moet het en dan leg ik me erbij neer.”

Hakan Nakisci. Beeld CHRIS EN MARJAN

Hakan Nakisci (46)

Hakan heeft een rustige avond, zelfs voor coronabegrippen. “Ik ben twee uur geleden begonnen en heb nog geen enkele rit gehad. Ik ga zo maar naar huis. Ik heb net mijn auto volgetankt voor 90 euro, dat ga ik er niet uithalen vandaag. Natuurlijk moeten er maatregelen worden getroffen, maar het is moeilijk, heel moeilijk.”

Achilles Vasilopoulos. Beeld CHRIS EN MARJAN

Achilles Vasilopoulos (37)

Achilles staat op de trein te wachten onder het genot van zijn E-sigaret. Hij heeft de hele avond in de keuken van het Renaissance Hotel gewerkt en neemt zo de sprinter naar zijn woonplaats Haarlem. Hij vindt de avondklok een goed idee. “Als we de besmettingscijfers omlaag willen krijgen, moeten we wel.”

Mevlut Kus en Ali Tareq. Beeld CHRIS EN MARJAN

Mevlut Kus (17) en Ali Tareq (17)

Mevlut (links) en Ali werken bij Pizzeria Pastorale en zijn onderweg naar huis. Mevlut: “De avondklok is nodig, maar niet nu. Hadden ze veel eerder moeten doen, aan het begin van Corona. En dan voor een langere termijn. Voor een maandje of twee in plaats van voor twee weken. Nu zijn ze er een beetje te laat mee.”

Niklas Minkiewicz. Beeld CHRIS EN MARJAN

Niklas Minkiewicz (22)

Niklas woont op de Wallen en is onderweg naar huis. “Ik heb gewerkt bij Rotisserie West. Sinds 21.00 uur ben ik al naar buiten aan het kijken en er is helemaal niemand op straat. Echt een absurd gevoel. Het is zaterdag. Ik begrijp het allemaal wel, het is een troefkaart van de regering. Maar omdat we takeaway doen tot 22.00 uur ben ik verplicht om nog naar buiten te gaan. Om dan de hele tijd gestopt te worden door politie, dat is naar.”

Kris Skruzdys. Beeld CHRIS EN MARJAN

Kris Skruzdys (24)

Kris is onderweg naar huis, nadat hij de hele avond pizza’s heeft bezorgd. De avondklok maakt hem verdrietig. “Ik verhuisde een jaar geleden vanuit Litouwen naar Amsterdam en heb er amper van kunnen genieten. Ik hoop dat alles snel weer voorbij is.”

Rosalie van Soelen en hond Flip. Beeld CHRIS EN MARJAN

Rosalie van Soelen (21) en hond Flip

“Eigenlijk was ik op zoek naar spanning en sensatie en heb ik daar Flip voor gebruikt. Normaal laat mijn vader hem ’s avonds uit. Maar ik dacht, nu ga ik het doen in de hoop dat ik wat actie zou zien, of zo. Ik voel me echt zo’n oma achter de geraniums nu ik dit toegeef, maar het is wel zo.”

Om haar heen hoort Rosalie dat veel mensen het moeilijk hebben met de lockdown en de avondklok. “Natuurlijk is het zwaar, dat is het soms ook voor mij. Maar wat moet dat moet en er zijn ook mooie dingen. Het is toch waanzinnig om de Dam zo te zien? Het voelt alsof de stad van mij is.”

Olaf Kraak. Beeld CHRIS EN MARJAN

Olaf Kraak (54)

Olaf komt uit Eindhoven gereden, waar hij voor het ANP heeft gefotografeerd bij PSV-RKC Waalwijk. “Ik woon in IJmuiden en kon het niet laten op de terugweg langs Amsterdam te rijden. Wanneer zie je nou dat Amsterdam helemaal leeg is op zaterdagavond?”

De avondklok vindt hij wel begrijpelijk. “Ik denk dat het meer een signaal is aan de mensen om te laten zien hoe ernstig het is. Want het klinkt ook ernstig: de avondklok.”

Hans van Dam. Beeld CHRIS EN MARJAN

Hans van Dam (58) en hond Ruby

Hans loopt elke nacht met Ruby. “Ik houd van de rust van de nacht, zo net voor het slapengaan.” De avondklok vindt hij prima. “Het geeft een besef van urgentie, dat was aan het zoekraken.”