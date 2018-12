Zij vieren dit jaar geen Kerstmis: 'Ik ben maar alleen'

Ik ben er niet ongelukkig van, maar ik mis het wel Jethro Tahapary

Toch gaat hij waarschijnlijk even langs bij inloophuis De Kloof van De Regenboog Groep, waar hij dikwijls achter de bar werkt. "De mensen zijn er vriendelijk en in de stemming om er iets van te maken." Voorgaande jaren heeft hij er met kerst nog gesjoeld, hij won een paar sokken.



Backpack

De laatste kerst in zijn eigen huis was in 2013, in Breda, hij ging gourmetten met de familie. "Hartstikke gezellig," herinnert hij zich. Het jaar daarna overleed zijn broer, kort daarna zijn moeder. Zijn vader verloor Tahapary al op zijn zevende.



Hij heeft nog wel drie schoonzussen en vier neefjes en nichtjes in Brabant bij wie hij zou kunnen aanschuiven. "Maar zij hebben allemaal kinderen en een kerstboompje, ik heb het gevoel dat ik hen dan stoor. Het is hun dag, dus ik denk: ga het maar lekker samen vieren."



Het is ook lastig, met zo'n grote backpack en zijn hond in de trein. "Ik ben er niet ongelukkig van hoor, maar kerst met familie is het leukste. Dat mis ik wel."