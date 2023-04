Zij vervangen de lampen voor ledlicht op de mooiste plekken van Amsterdam: duurzaam én toch Anton Pieckachtig

Na een inhaalslag is in Amsterdam 82 procent van de openbare verlichting over op ledlampen. De laatste loodjes? Dat zijn de bijzondere plekken, zoals standbeelden, monumenten en bruggen.

De zeven bruggen over de Reguliersgracht zijn een pronkstuk voor elke rondvaart, dus de werkschuit voor de eerste brug in het schilderachtige rijtje zorgt meteen voor een kleine file op het water van de Herengracht. Het is iets wat de mannen die hier de verlichting onderhouden en vervangen door ledlampen zo veel mogelijk proberen te voorkomen, zegt Rick Calis verontschuldigend. “Waar dat kan doen we voor 10.00 uur de middenboog, zodat de rondvaarten de rest van de dag gewoon door kunnen.”

Met collega Jerry van Rooij komt hij overal in de stad, namens Speer Infra, een van de bedrijven die voor de gemeente de verlichting aanleggen en onderhouden. Sinds 2018 komt daar ook nog de overgang op energiebesparende ledlampen bij: dat zijn er in Amsterdam al ruim 120.000.

Spotje bij André Hazes

Dit team van Speer Infra buigt zich over de bijzondere gevallen: lichtkunst, ‘stadsilluminatie’ en decoratieve verlichting. Laatst hebben ze nog een spotje onder het beeld van André Hazes op de Albert Cuyp onder handen genomen. Verder zetten ze de verlichting rond de Oude Kerk, het Concertgebouw en het Centraal Station om naar ledlampen. Binnenkort zijn techniekmuseum Nemo en de Dam aan de beurt.

In de rest van de stad gaat de overgang op ledverlichting met duizenden straatlantaarns tegelijk, zegt verantwoordelijk ambtenaar Gerke ten Have. Op dit soort bijzondere plekken heeft de omslag meer voeten in de aarde. De werkschuit van Speer Infra trekt dit voorjaar langs negentig bruggen in de grachtengordel, in totaal worden zevenduizend lampen vervangen.

Dan blijkt dat een modern ledlampje van 0,4 watt minstens zoveel licht geeft als een ouderwetse lamp van 7 tot 10 watt. Daarbij speelt wel mee dat meteen de na twintig jaar dof geworden plastic beschermkapjes om de lampjes worden vervangen.

Spic en span

Het werk houdt eigenlijk nooit op. Nogal wat lampjes gaan kapot door aanvaringen en vandalisme. Van Rooij geeft een voorbeeld: “Als iemand op een waterfiets eraan gaat hangen.”

Deze week hebben ze de Magere Brug nog eens nagelopen, zodat het decor voor het bevrijdingsconcert op 5 mei weer spic en span is.

In de hele stad bestaat volgens de laatste tussenstand 82 procent van de openbare verlichting uit ledlampen, zegt Ten Have. Het is snel gegaan sinds de gemeenteraad in 2017 besloot om geen twintig jaar te nemen voor de overgang op ledlicht, maar vijf jaar. Daarmee loopt Amsterdam ver vooruit op de rest van het land waar ze, zo schat Ten Have, ongeveer op de helft zijn.

Energiebesparing

Daarmee bespaart Amsterdam energie en broeikasgassen. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) schatte de besparing vorig jaar al op 9 miljoen kilowattuur per jaar, een kwart van het totale energieverbruik voor de openbare verlichting. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 3600 huishoudens.

Toen besloot Amsterdam er vanwege de energiecrisis nog een schepje bovenop te doen. Met uitzondering van Centraal Station, de Dam, het Rijksmuseum, Rembrandtplein en Leidseplein, waar de verlichting van gebouwen dag en nacht blijft branden om gevoelens van onveiligheid weg te nemen, gaat op andere beeldbepalende plekken het licht om 23.00 uur uit.

Dat is minstens een uur vroeger dan voorheen, wat extra energiebesparing oplevert. Voor Speer Infra betekent het dat ze overal een tijdschakelaar moeten aanpassen of zelfs inbouwen. Dat valt nog niet mee in monumenten als de Oude Kerk, waar de schakelkast in een grijs verleden is aangelegd.

Warmer licht

Vanaf hun werkvlot kijken Calis en Van Rooij tevreden terug op de zoveelste brug die ze van nieuwe lampjes hebben voorzien. De kleur van het licht is net wat warmer dan elders in het land. “Anton Pieckachtig,” zegt Calis.

Vroeger waren de grachtenlantaarns nog veel geler, zegt Ten Have. “Bijna oranje. Heel huiselijk, maar je ziet andere kleuren van auto’s en kleding minder goed.”

Voor de veiligheid is het licht tegenwoordig wat witter, maar ook met de nieuwe ledlampjes is het hier niet zo hel verlicht als langs drukke verkeerswegen. Het oog wil ook wat, zegt Ten Have. Met zijn mobieltje levert hij het bewijs: een van de eerste foto’s die Google opdiept als je zoekt naar afbeeldingen van Amsterdam is een romantisch verlichte brug ‘by night’.