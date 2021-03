Zij stemmen voor het eerst: ‘Dom om niet je stemrecht te gebruiken’

Sara Korving: 'Het huidige leenstelsel is nadelig voor jongeren. Dat moet echt anders.' Beeld Susanne Stange

Sara Korving is 18 jaar, woont in Amsterdam-Noord, studeert rechten maar gaat volgend jaar politicologie studeren.

“Ik was erg enthousiast voor het eerst te mogen stemmen. Zo’n vijf à zes jaar verdiep ik me al in de politiek. Ik geef mijn ouders al die jaren advies. Bijvoorbeeld hoe je door middel van je stemkeuze ervoor kan zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen. Nu mag ik dan eindelijk zelf mijn stem uitbrengen. En ik help vandaag bij een stembureau in Amsterdam-Noord. Ik ga onder andere bij de deur staan om mensen te begeleiden en stemmen tellen.”

“Ik vind het heel belangrijk om gebruik te maken van je stemrecht. Mensen zeggen vaak: ‘Mijn stem maakt toch niet uit.’ Als iedereen er zo over denkt, gaat er inderdaad niets veranderen. Ik begrijp wel dat sommige jongeren niet willen stemmen. In eerste instantie hoor je vaak lastige en vage termen in de politiek. Je moet je er echt in verdiepen om het te begrijpen. Ook vind ik dat er te weinig jongeren zijn vertegenwoordigd in de politiek. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van een politicus in de Tweede Kamer, is die veel te hoog — er zijn nauwelijks twintigers bij.”

“Daardoor worden er ook bepaalde keuzes gemaakt, denk ik. Zo is het huidige leenstelsel nadelig voor jongeren. Dat moet echt anders. Vandaag is de kans om daar verandering in te brengen. Om me heen zie ik dat er veel jongeren zijn die vanwege de coronacrisis graag willen stemmen. Ze zien dat de politiek een grote invloed heeft op de manier waarop het land omgaat met het bestrijden van deze crisis.”

Nica Kraaijeveld: 'Het geeft me hoop dat er weer een hele nieuwe generatie is die nu voor het eerst mag stemmen.' Beeld Susanne Stange

Nica Kraaijeveld is 19 jaar, woont in Amsterdam-Oost, heeft een tussenjaar.

“Ik ben blij dat ik mijn stem mag uitbrengen en daardoor mee mag doen met de democratie. Wat er allemaal speelt in de politiek vind ik soms lastig om te volgen, omdat er dagelijks veel gebeurt. Om me voor te bereiden op mijn stemkeuze, heb ik veel verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Ook heb ik het nieuws de afgelopen tijd goed gevolgd, aangezien je dan beter op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en de samenleving. Verder heb ik een filmpje van NOS op 3 bekeken, waarin ze duidelijk uitleg gaven over de verschillende politieke partijen, en heb ik de podcast Kieswijzer geluisterd. Zo kreeg ik een goed beeld van waar de verschillende partijen voor staan.”

“Toch wist ik tot het laatste moment nog niet goed wat ik moest kiezen. Ik twijfelde tussen GroenLinks, Volt en D66. Volt lijkt me een hele goede partij, alleen vrees ik dat de Nederlandse politiek met hen nog meer versplinterd raakt. Dan is er nog D66: ook een goede partij, zeker voor jongeren, maar ik ben bang dat zij niet te radicaal genoeg zijn met het klimaatbeleid. En het milieu vind ik een heel belangrijk thema.

“Uiteindelijk heb ik ook nog een partijenwijzer ingevuld en daar is GroenLinks uitgekomen. Het geeft me hoop dat er weer een hele nieuwe generatie is die nu voor het eerst mag stemmen. Dit zijn jonge mensen die vaak hetzelfde vinden en onder andere pleiten voor een beter klimaatbeleid. Een bemoedigend idee.”

Splinter van Loon: 'Je kan wel doen alsof de politiek je niet interesseert, maar de politiek houdt zich altijd bezig met jou.' Beeld Susanne Stange

Splinter van Loon is 18 jaar, woont in Amsterdam-Oost, studeert psychologie.

“In de wereld gaat het veel over politiek. Ik heb natuurlijk ook een mening over sommige dingen, maar daar kon ik een lange tijd niets mee doen. Tot vandaag. Ik mag mijn mening verkondigen en dat is een fijn gevoel. Onderwijs vind ik een belangrijk thema, vooral omdat ik zelf student ben. Inclusiviteit vind ik ook belangrijk, omdat de politiek momenteel weinig divers is: er zijn niet veel vrouwen, zwarte mensen en jongeren in de regering. Daarom heb ik gestemd op een jong iemand.”

“Ik vind het zo zonde als mensen niet van hun stemrecht gebruik maken. Sterker nog: zelfs een beetje dom. Je kan wel doen alsof de politiek je niet interesseert, maar de politiek houdt zich altijd bezig met jou. Gelukkig zie ik in mijn omgeving dat veel mensen gaan stemmen.”

“Ik vond het een lastige keuze op wie ik moest stemmen. Er zijn veel partijen. Waar moet je dan beginnen? Ik heb uiteindelijk wat stemwijzers ingevuld. Daarnaast ben ik ook veel gaan sparren met vrienden en gekeken hoe zij over hun stemkeuze dachten. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om op Volt te stemmen. Aangezien het een vrij nieuwe partij is, staan ze nog niet hoog in de peilingen. Toch denk ik: elke stem telt. Deze partij moet toch ook ergens beginnen. Ze hebben dan straks vier jaar de kans om zich volledig te bewijzen. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag.”