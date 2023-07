Zij staan door de Weesperknip in de Kattenburgerspits: ‘Ik zou bij God niet weten hoe ik anders moet’

De Weesperknip is nu vier weken oud – en nog steeds zorgt die voor veel verkeersdrukte in en om de Kattenburgerstraat. Wie staat daar nog in? ‘Ik voel me echt geïsoleerd.’

Sarah (29) sluit donderdagochtend met haar autootje aan bij de file in de Kattenburgerstraat. Ze is onderweg van haar huis in Noord, naar een afspraak in Oud-Zuid waar ze op tijd moet zijn. De Ring staat vast, dus dit is toch echt haar snelste optie. Ze werpt een blik op haar routeplanner. “42 minuten!” roept ze vanuit haar auto.

“Normaal zouden het 20 minuten zijn.” De auto is haar enige vervoersmiddel, de fiets of het openbaar vervoer zijn voor haar geen optie. “Ik heb ernstig ijzergebrek, waardoor ik heel snel vermoeid ben. De fiets is niet voor iedereen weggelegd, dat vergeten veel mensen.”

Vlak na de start van de knip op en rond de Weesperstraat, ontstond er enorme verkeersdrukte op de nog enige logische route door de stad: het stuk Prins Hendrikkade – Kattenburgerstraat – Piet Heinkade – Mauritskade. De verwachting was dat een deel van het verkeer na een tijdje zou verdampen.

In hoeverre dat inderdaad gebeurt, zal later blijken uit cijfers van de gemeente. In het gemeentelijke plan van aanpak van het zesweekse experiment wordt benadrukt dat de eerste vier weken gelden als gewenningsfase, en dat daarna pas de verkeerseffecten van de knip kunnen worden gemeten.

Naar de opvang

Die vier weken zijn nu vrijwel om, en inderdaad: tijdens de spits op donderdagochtend en -avond lijkt het zo langzamerhand iets meer door te rijden. Richting de Piet Heinkade is er van lekker doorkarren geen sprake, maar echt lang hoeven auto’s niet stil te staan. Het lijkt erop dat meer automobilisten eieren voor hun geld hebben gekozen en een andere route pakken, of zijn overgestapt op de fiets of het openbaar vervoer.

In elk geval lijkt niemand hier voor z’n lol te staan. Neem de zwangere Mariah uit Noord, met haar dochtertje in de Maxi-Cosi op de bijrijdersstoel. “Ik moet haar naar de opvang brengen, op de Borneolaan. Normaal ga ik met het ov maar dat lukt nu echt niet.”

Aan het werk

Naast bewoners vind je in de Kattenburgerfile menig bestuurder die aan het werk is. Taxi na taxi is op weg naar Centraal Station en de grote hotels in de binnenstad, zo ook vrachtwagens die spullen moeten ophalen of afleveren. Daarnaast is het een komen en gaan van klusbusjes: van rioolreinigers tot elektrotechnici, bouwvakkers en glazenwassers.

Ook Michel staat met zijn kleinmodel vuilniswagen – hij werkt voor een particuliere ophaler – in de rij. Hij rijdt meerdere keren per dag door de Kattenburgerstraat. “Het kost me denk ik dik twee uur per dag,” zegt hij vanuit zijn wagen. “Ik begrijp echt niet waarom er voor de mensen die moeten werken geen ontheffingen zijn. Je moet een stad toch schoon kunnen houden, en bevoorraden?”

Hij noemt de knip ‘onzin’, en zegt wel een beter idee te hebben om auto's uit de stad te weren – want dat de gemeente dat wil, begrijpt hij wel. “Maak gewoon een enorme parkeerplaats op IJburg, en zorg voor gratis bussen voor wie het centrum in wil. Dan ben je de helft kwijt.”

‘Het is ook niet maar één knip hè, maar vier’

Taxichauffeur Milan (28). Beeld Jakob van Vliet

Taxichauffeur Milan (28) zit zich donderdagochtend in zijn taxibus dood te ergeren aan het verkeer. Achterin heeft hij vier toeristen zitten, die hij opgepikt heeft in Centrum en moet afleveren op Centraal Station.

“Een andere route pakken?” Hij schampert. “Ik zou bij God niet weten hoe ik dan zou moeten rijden.” De ochtendspits kost hem zeker twintig minuten reistijd. “En dat is alleen deze rit. In totaal kost dit me zeker twee, drie uur per dag. Het is ook niet maar één knip hè, maar vier. Het wordt ons echt onmogelijk gemaakt ons werk uit te voeren.”

‘We kunnen nergens parkeren en staan alleen maar vast’

Anita (55) uit Steenwijk.

Anita (55) is al om half zes ‘s ochtends opgestaan in haar woonplaats Steenwijk (Overijssel), om op tijd in Amsterdam te zijn. Haar zoon moet namelijk een test doen bij Defensie – vandaar dat ze bij het Marineterrein moest zijn. “We zijn nogal... zoekende,” zegt ze, met naast haar schoondochter Sharon (21), die verveeld op haar telefoon kijkt.

“We rijden al zo lang rond, maar we kunnen echt nergens parkeren en staan alleen maar vast.” De knip op de Weesperstraat zegt de vrouwen niets – voor hen is dit niets meer dan de gebruikelijke Amsterdamse verkeerschaos. “We hopen dat we verderop eindelijk even kunnen stilstaan om op hem te wachten.”

‘Ik begrijp het wel, de stad wordt er mooier door’

Rioolreiniger Elva Luntadila (57).

Elva Luntadila (57) zit in zijn werkbus van Riool Reinigings Service. Hij komt vanuit Haarlem gereden om in Centrum een klus te doen. “Mijn collega heeft een probleem, dus ik moet hem nu komen helpen.”

Luntadila baalt niet alleen van de vertraging die hij door de knip oploopt, maar ook door het omrijden vanwege wegwerkzaamheden zoals op de Stadhouderskade. “Ik begrijp het wel, de stad wordt er mooier door. En een proef om te kijken of het verkeer rustig kan, ook dat snap ik wel. Maar ik heb er veel last van.”

‘Mijn vrachtwagen kan écht geen andere route rijden’

Vrachtwagenchauffeur Carolien (23).

Vrachtwagenchauffeur Carolien (23) rijdt met haar witte Hemavrachtwagen richting de Piet Heinkade. Ze moet met haar wagen in de buurt van Centraal Station zijn, en heeft dus geen keus.

“Mijn vrachtwagen kan écht geen andere route rijden,” roept ze vanuit haar cabine, terwijl haar wagen ronkend stationair draait. Carolien kijkt ietwat beteuterd uit haar raampje en heeft er eigenlijk maar één woord voor over. “Vreselijk.”

‘Wij hebben onze bus met materiaal toch echt nodig’

Rob Zwanenburg (40) en zijn neefje Tycho, elektrotechnici.

Elektrotechnicus Rob Zwanenburg (40) en zijn neefje Tycho Ottenhof (16) zijn vanuit Purmerend via de IJtunnel de Kattenburgerstraat ingereden, op weg naar een klus vlak achter de Piet Heinkade. “We zijn zeker een half uur, drie kwartier langer onderweg.” Dat gebeurt vaker, zegt Rob, want hij moet overal in de stad zijn – zo werkt hij onder andere veel voor wooncorporatie De Key in West.

Openbaar vervoer of een ander vervoersmiddel is voor hem geen optie. “Wij hebben onze bus met materiaal toch echt nodig.” Wat ze van de knip op de Weesperstraat vinden? “Een drama,” zegt Rob. “Maar de andere kant: is er ooit een goed moment?”

‘Lopen of fietsen is met mijn moeder geen optie’

Ria en Joost Evers.

Joost Evers staat samen met zijn vrouw Ria vast in de Kattenburgerstraat en is daar zichtbaar klaar mee. Ze móésten wel met de auto, legt hij uit, want ze gingen zijn moeder ophalen om een kopje thee met haar te drinken. Bij haar in de buurt, en dan kun je haast niet om deze straat heen.

“Lopen of fietsen is met mijn moeder geen optie.” Evers heeft vaker met de knip te maken want hij werkt ook nog op het Marineterrein. “Ik vind het echt heel erg. Het is ontzettend onhandig dit.”

‘Afschuwelijk. Heel fijn om dit eens te kunnen zeggen’

Willem Hoedemaker (81) en zijn vrouw.

“Ik voel me echt geïsoleerd door de knip,” verzucht Willem Hoedemaker (81). Ditmaal is hij samen met zijn vrouw op weg naar Intratuin, maar hij is aan de lopende band overgeleverd aan deze file. “Wij wonen in Noord en zijn niet heel mobiel. Ik pak zeker twee keer per dag de auto. Voor boodschappen, maar ook voor contacten, voor alles.”

Hoedemaker staat muurvast maar ziet geen andere optie. “Afschuwelijk. Heel fijn om dit eens te kunnen zeggen, het moest me even van het hart.”

‘Ik weet niet hoe ik nu anders zou moeten rijden’

Yvonne Hazenveld (69).

“Een ramp,” vindt Yvonne Hazenveld (69) de situatie. “Een verschrikkelijke ramp.” Ze komt nu terug van een bezoek aan Castricum. Eigenlijk, legt ze uit, kan ze nooit meer ergens heen. “Ik woon op Java-eiland en ging altijd via de Weesperstraat naar huis. Ik heb al wat alternatieve routes bekeken maar weet niet hoe ik nu anders zou moeten rijden dan via de Kattenburgerstraat.”

Ze is niet te spreken over de knip en dat is niet alleen voor haarzelf. “Al die bewoners hier,” zegt ze, gebarend om haar heen. “Die hebben enorm last van dit verkeer.”

‘Van mij mag het, ik vind het een dikke prima’

Zeki (50).

Niet iedereen is sip door de knip. Het humeur van taxichauffeur Zeki (50) is niet stuk te krijgen, ook niet door een beetje file. “Wat ik van de drukte vind? Prima hoor, dat hoort erbij.” Hij zit met zijn raampje naar beneden te wachten tot hij door mag rijden, en maakt van het moment gebruik om wat zon mee te pakken.

“Weet je wat het is, je moet gewoon genieten. Het kan sneller ja, maar ach joh, ik heb geen haast.” De knip vindt hij ‘top’, want hij is ‘altijd voor meer groen’. “Van mij mag het, ik vind het een dikke prima.”

‘En hierna mag ik aansluiten bij de file op de A1’

Quirina (42).

Quirina (42) is minder te spreken over de situatie. Ze werkt bij de kazerne op het Marineterrein en woont in Hilversum, dus ja, zegt ze, dan ga je met de auto. “Dit is echt balen. Het is zo druk, en ik sta hier élke dag in.”

Ze wil gewoon naar huis na een lange dag werken, maar ze vreest dat dat nog even gaat duren. “Als ik hier doorheen ben, mag ik aansluiten bij de file op de A1.” Naar eigen zeggen is ze gemiddeld zo’n twintig minuten later thuis door de knip.