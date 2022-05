Zíj mogen hun foodtrucks weer richting de Rollende Keukens rollen: ‘De kimchikroket is al erg populair in Amsterdam’

Het bekendste foodtruckevenement van Amsterdam, de Rollende Keukens, is voor het eerst sinds 2019 weer in het Westerpark te vinden. Vier foodtruckeigenaren over hun kookkunsten en het vak. ‘Tegenwoordig heeft elk festival een foodtruck.’

Bob Schuitema (31), Funkgilde

“Ik ben met twee partners drie jaar geleden Funkgilde begonnen, dat zich richt op gefermenteerde snacks. Bijvoorbeeld de kimchikroket, die is al erg populair in Amsterdam. We maken ook onze eigen miso, een plantaardige versie.

In de afgelopen dertig jaar is er veel gebeurd in culinair Nederland, maar in de snackcultuur eigenlijk vrij weinig. Wij proberen die laatste wat meer kleur te geven. Bijzondere dingen in een herkenbaar jasje. Je merkt dat er veel interesse in is. Veel afnemers vonden het eerst nog wel spannend om met ons samen te werken, maar die tijd is nu wel voorbij.

Ons bedrijf staat echt voor kwaliteit en ambacht. Afgelopen jaar stond alles stil, dus we hebben veel aandacht besteed aan onze technieken en producten. Dit is het eerste jaar Rollende Keukens, we hebben pas sinds kort een foodtruck. We bieden al onze producten aan, we hebben ook onze eigen drank zoals icetea en kombucha.

We hebben er heel veel zin in, het is het begin van het seizoen en we staan op veel festivals. Het is leuk om met de klant in contact te komen, normaal gesproken verkopen we alleen aan horeca maar nu is het veel directer.”

Bennie Blij van Bernard de Vries: 'Het leuke aan porselein is dat je meer contact hebt met klanten.' Beeld Nina Schollaardt

Bernard de Vries (55), Bennie Blij

“Ik heb nu negen jaar een foodtruck, als een van de eersten in Nederland. Ik begon alles vanuit porselein te serveren, ik was tegen alle rommel die wegwerpproducten veroorzaakten. Het leuke aan porselein is dat je meer contact hebt met de gasten als ze het terug komen brengen. Dan hoor ik ook vaak of het gesmaakt heeft. Er sneuvelt af en toe een kopje, maar dat hoort erbij.”

“Ik serveer bouillabaisse met risotto van asperge en citroen, en dit jaar ga ik ook poussins van de grill doen. Het wordt tijd dat we na twee jaar eindelijk weer de mensen blij kunnen maken. Ik ben in loondienst bij cateringbedrijf Vermaat, maar het meeste plezier haal ik uit foodtrucken. Elke zomer sta ik dus met plezier op festivals.”

“Het is gewoon alleen maar leuk, die diversiteit in eten. Je hebt voor elk wat wils, verschillende bevolkingsgroepen komen met elkaar in contact en de interactie met andere foodtrucks is altijd goed.”

“Het verbaasde me dat er zo veel foodtrucks zijn bij gekomen. In mijn omgeving heb ik veel mensen met pijn in hun hart hun truck zien verkopen. Vooral met jonge mensen die vlak voor corona geld hebben geleend en alles hebben verloren, heb ik erg te doen.”

Yuki Okao en zijn vrouw Aoi maken Japanse streetfood. Beeld Nina Schollaardt

Yuki Okao (41), Food Escape

“Ik doe dit samen met mijn vrouw Aoi. We doen door het hele jaar catering door het land en staan ’s zomers ook met de foodtruck op veel festivals. We zijn sinds 2016 in Nederland, en sinds 2019 staan we op de Rollende Keukens.”

“We verkopen hier vooral okonomiyaki, Japanse pannenkoeken. In Japan is het streetfood, maar je ziet het nog weinig in Nederland. Veel mensen denken bij Japan alleen aan sushi, maar we hebben een hele diverse keuken.”

“Okonomiyaki betekent eigenlijk: bak waar je zin in hebt. We krijgen zo veel verschillende verzoeken, vaak doen we varken of kip, maar ook spitskool of taugé. We toppen het met verschillende soorten zeewier.”

“Dit weekend zal het erg druk zijn, al mijn collega’s worden goed geboekt. Ik heb nauwelijks vrij en ik werk 15 uur per dag. In de winter is het een stuk rustiger, dan reizen we veel. Je moet flexibel zijn in je tijd, maar dat vind ik ook leuk. En het is natuurlijk fantastisch om mensen blij te maken met eten.”

Markt Maal On Tour van Maarten Hoekstra, hier met met Ikram Boujattouy: 'We hebben tapasachtige gerechten, zodat je ruimte overhoudt om zo veel mogelijk te proberen.' Beeld Nina Schollaardt

Maarten Hoekstra (47), Markt Maal on Tour

“Ik ben deel van het driemanschap Mister Kitchen, dat in 2008 de Rollende Keukens is begonnen. We doen elk jaar wat anders qua thema, het ene jaar rabarber, een ander jaar Mexicaans, of een duurzame vistruck.”

“We proberen binnen het hele arsenaal iets nieuws en leuks te vinden. Dit jaar hebben we met Markt Maal on Tour vrijwillige buurtkoks uit allerlei windstreken. Syrische falafel, Turkse pizza of Myanmarese samosasalade. Ik verzamel de chefs en ik stuur ze aan. We hebben tapasachtige gerechten, zodat je ruimte overhoudt om zo veel mogelijk te proberen. Bovendien is alles vegetarisch, omdat dat net zo lekker kan zijn. Het is ook leuk dat de chefs zelf rondlopen en dus iets over hun achtergrond en eten kunnen vertellen.”

“We merken dat er in Nederland steeds meer vraag is naar foodtrucks, en we denken dat wij daar ook wel een rol in hebben gespeeld. Tegenwoordig heeft elk festival wel een foodtruck, dat is echt de laatste vijftien jaar pas gebeurd.”