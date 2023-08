Zij maken het Amsterdam UMC duurzamer: ‘Narcose kan ook via een infuus, daar komt geen broeikasgas bij vrij’

De operatiekamer zorgt voor meer dan 30 procent van het afval van een ziekenhuis. In Amsterdam UMC probeert het Green Team daarom te werken aan meer duurzaamheid in de ok. Maar als verduurzaming op gespannen voet komt te staan met de kwaliteit van de zorg, kan dat leiden tot dilemma’s.

De zorgsector als geheel is in Nederland goed voor 7 procent van de landelijke CO 2 -uitstoot, 13 procent van het grondstoffenverbruik en 4 procent van het afval. Al met al een enorme belasting op het klimaat dus, zelfs vergelijkbaar met de luchtvaartsector.

De operatiekamer (ok) zorgt binnen de ziekenhuissector dan weer voor de meeste uitstoot, het hoogste energieverbruik en meer dan 30 procent van al het afval. In het Amsterdam UMC werkt het Green Team daarom aan meer duurzaamheid in de ok.

Het onderwerp zorgt voor een interessante duurzaamheidsspagaat, want hoewel iedere arts of verpleegkundige het liefst de meest kwalitatief hoogwaardige en effectieve behandeling wil geven, is dit lang niet altijd de duurzaamste. En dat heeft op de lange termijn een negatief effect op het klimaat en de volksgezondheid.

Bij Amsterdam UMC staat duurzaamheid inmiddels prominent op de agenda, al moeten de echt lastige discussies nog gevoerd worden, volgens Niek Sperna Weiland, anesthesioloog en oprichter van het eerste, inmiddels landelijk uitgerolde Green Team, en Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg aan Amsterdam UMC.

Wat hebben jullie tot nu toe voor elkaar gekregen op het gebied van duurzaamheidsveranderingen binnen het ziekenhuis?

Sperna Weiland: “De ok is een van de vervuilendste afdelingen van het ziekenhuis, verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van het afval, en een zes keer hoger energieverbruik dan andere afdelingen. Vreselijke getallen allemaal. Wat ik zelf als het grootste succes van het ok Green Team zie, is het terugdringen van narcosegassen, dat zijn heel sterke broeikasgassen. We zijn nu zover dat de ergst vervuilende gassen bijna niet meer gebruikt worden en we allerlei alternatieve vormen van narcose gebruiken, bijvoorbeeld per infuus, daar komt bijna geen broeikasgas meer bij vrij. Bovendien zijn ze net zo effectief. Daar hebben we echt tonnen CO 2 -uitstoot mee kunnen besparen.”

“Het mooie is, dit wordt enorm opgepikt in Nederland, wat wij hier doen heeft echt een ripple effect. Je merkt dat er genoeg andere ziekenhuizen zijn die wel iets willen doen maar niet goed weten wat. Dus als je die een hapklaar brokje aanbiedt zoals dit soort relatief eenvoudige maatregelen, zie je dat het heel snel wordt gekopieerd.”

En wat staat er nog meer op de planning?

Sperna Weiland: “Nou, we hebben bijvoorbeeld net een stoffen muts ontwikkeld die wasbaar en dus herbruikbaar is, die gaan we binnenkort invoeren. Dat is natuurlijk maar een klein onderdeel van al het materiaalgebruik op de ok, maar het staat voor mij wel symbool voor de transitie van wegwerp naar herbruikbare materialen die we nu ingaan.”

Repping: “Ik kom oorspronkelijk uit de voortplantingsgeneeskunde, waar veel gebruik wordt gemaakt van het speculum – de eendenbek. Dat was vroeger altijd van metaal maar op een gegeven moment zijn ze vervangen door een plastic wegwerpvariant. Er wordt nu gekeken of we weer terug kunnen naar de metalen variant, of dat patiënten een plastic speculum kunnen krijgen wat ze zelf hergebruiken; dit is op langere termijn waarschijnlijk ook nog goedkoper. Moeilijker wordt het als het juist meer geld kost om duurzamer te zijn. Ik snap natuurlijk ook wel dat je bij personeelstekort kiest voor een verpleegkundige in plaats van verduurzaming. Dus dat is wel de moeilijkere fase die we nu ingaan, dat je dus extra mensen en middelen nodig gaat hebben voor verduurzaming, en de discussie moet gaan voeren hoe kwaliteit zich verhoudt ten opzichte van duurzaamheid.”

Hoe ziet die discussie eruit?

Repping: “Historisch gezien richt medisch onderzoek, zoals geneesmiddelenstudies, zich altijd op kwaliteit. Wordt de patiënt er beter van? In de loop der tijd is dat meer gedraaid naar of het ook goedkoper kon, bijvoorbeeld of we het niet met minder medicijnen kunnen doen, de halve dosering, of eerder stoppen. Maar de fase waarin we daarna gaan komen, en die wordt nog spannend, is de discussie over wat we doen als een behandeling iets minder kwaliteit levert, maar wel een stuk minder milieubelastend is. En gaan zorgverleners en patiënten dat dan oké vinden? We zien bijvoorbeeld wel dat patiënten het onderwerp duurzaamheid steeds belangrijker zijn gaan vinden. Niet alleen thuis maar dus ook in het ziekenhuis.”

Maar wat als u ze uitlegt dat zo’n behandeling wel minder effectief zou kunnen zijn?

Sperna Weiland: “Daar hebben we toevallig net onderzoek naar gedaan. Wat je ziet is dat patiënten de veiligheid en effectiviteit van een behandeling op plaats één en twee zetten, altijd, maar opvallend is dat duurzaamheid op de derde plaats komt, nog voor comfort, hersteltijd en kosten. Dus je ziet dat patiënten best bereid zijn om op comfort in te leveren, zoals bijvoorbeeld met die eendenbek waar Sjoerd het over had, of langer moeten herstellen als iets duurzamer is.”

Dat is mooi, maar hoe vergroot u ook onder artsen het draagvlak voor duurzamere behandelingen ten koste van andere factoren?

Repping: “We hebben in het verleden al duidelijke landelijke afspraken gemaakt over wat een geneesmiddel mag kosten als het een bepaald positief effect heeft op de patiënt. Maar we beginnen nu pas aan de discussie wat een bepaalde interventie mag ‘kosten’ aan milieubelasting voordat we het gaan geven, en waar die grenzen dan liggen. Bovendien hebben we ook nog veel minder scherp hoe we duurzaamheid moeten uitrekenen, dus wat zijn nu precies de effecten van bepaalde medicijnen op bijvoorbeeld grondstoffen- en watergebruik, CO 2 -emissies, enzovoorts.”

Hoe ver zijn jullie al gevorderd met die duurzaamheidsmetingen?

Sperna Weiland: “Op zich al een heel eind, maar een deel van die impactberekeningen voor met name geneesmiddelen ligt natuurlijk buiten de zorg. Dan loop je al snel tegen bedrijfsgeheimen aan, zoals fabrikanten die niet willen zeggen waar bepaalde fabrieken staan zodat je het vervoer niet kunt meenemen in je berekeningen, of bepaalde recepten of productieprocessen. Dus dan zit je wel met heel veel aannames waar je mee moet rekenen.”

En al zou u al die gegevens wel hebben, dan is het waarschijnlijk nog steeds lastig om te meten wat precies het effect is op klimaatverandering en de volksgezondheid?

Repping: “Ja, dat klopt. Academisch gezien zouden we dus ook eigenlijk veel meer onderzoek moeten doen, maar tegelijkertijd hebben we ook geen vijftig jaar meer om de meetmethodiek perfect te maken. Daarom vind ik het ook zo’n leuke combinatie dat we aan de ene kant mutsen aan het vervangen zijn, gebouwen aan het verduurzamen en veganistisch gaan eten, en tegelijkertijd proberen de meetmethodes te verbeteren zodat we, vaak complexe, keuzes steeds beter kunnen onderbouwen met data, voordat we ze maken.”

Over verduurzaming van gebouwen gesproken, Amsterdam UMC heeft een eigen gasgestookte energiecentrale in gebruik, dat maakt het meteen een van de minst duurzame ziekenhuizen van Nederland. Voelt dat niet als water naar de zee dragen?

Sperna Weiland: “Dat is zo, maar er ligt wel een plan om klimaatdoelen zoals 50 procent CO 2 -reductie per 2030, te halen. En dat gaat ook lukken. Sowieso draait locatie VUmc al bijna helemaal op groene energie, alleen locatie AMC gebruikt die energiecentrale, en deze heeft een vaste afschrijvingsperiode. Tot die tijd kunnen we er niet zo veel aan doen. Maar we zullen ook iets moeten doen aan het terugdringen van de energievraag, bijvoorbeeld door het gebouw te isoleren. Of slimmer om te gaan met het gebruik van apparaten, daar zijn allerlei mythes over zoals dat je die nooit mag uitzetten omdat dan de patiëntveiligheid in het geding zou komen. Daarom hebben we laatst groene, rode en gele stickers geïntroduceerd; een rode sticker op apparaten die je nooit uit mag zetten, een groene voor apparaten die je gewoon mag uitzetten na gebruik, en bij een gele moet je even overleggen met een arts. Dat soort ogenschijnlijk kleine dingen heeft al een enorm effect.”

Repping: “Je moet ook niet vergeten dat de duurzaamheidsdiscussies die we nu hebben niet eens zo lang geleden nog als geitenwollensokkendiscussie werd beschouwd. Nu is het echt een integraal onderdeel van het beleid, als je nu ergens een muntje duurzaamheid ingooit, wordt iedereen laaiend enthousiast.”

“Laatst moest ik een praatje geven op een symposium, en mochten de sprekers van tevoren aangeven wat voor presentje ze wilden ontvangen. Prima idee natuurlijk, ik had gekozen voor het adopteren van een boom, een andere spreker voor een goed doel, en de derde spreker voor een fles wijn. Maar het leuke was dat, toen die presentjes uitgereikt werden, de zaal ging gniffelen bij de fles wijn voor de laatste spreker; in één klap was die fles niet meer cool! Ofwel het cool maken van dingen duurzaam doen, is ook echt een gigantische verandering, en daar hadden mensen vroeger veel meer weerstand tegen: geitenwollensokkengedoe, ga gewoon leuke dingen doen, vlieg gewoon naar Ibiza. Maar tegenwoordig gaat zelfs onze aanstaande voorzitter van de raad van bestuur met de trein naar een congres in Oostenrijk. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Sjoerd Repping 19 november 1974, Nijmegen Sjoerd Repping is hoogleraar zinnige zorg aan het Amsterdam UMC en voorzitter van het landelijke programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Tot 2019 was hij hoogleraar humane voortplantingsbiologie en hoofd van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het AMC. Van 2013 tot 2016 was hij voorzitter van het milieuadviesplatform van het AMC. Repping zet zich als hoogleraar en voorzitter van ZE&GG in voor onderzoek naar de kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid én duurzaamheid van de zorg en pleit ervoor de resultaten daarvan in de praktijk van alle ziekenhuizen in Nederland te implementeren.

Sjoerd Repping. Beeld Mark van den Brink

Niek Sperna Weiland 15 maart 1988, Leusden Nicolaas H. Sperna Weiland behaalde zijn artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam in 2012 en voltooide zijn specialisatie tot anesthesioloog aan dezelfde universiteit in 2018. Een jaar later verdedigde hij met succes zijn proefschrift Cerebrale hemodynamica tijdens anesthesie (2019). Zijn belangrijkste interessegebieden zijn cerebrovasculaire fysiologie en de transitie naar een duurzaam zorgsysteem in en buiten de operatiekamer. Momenteel werkt hij aan beide onderwerpen in zijn functie als anesthesioloog bij Amsterdam UMC.