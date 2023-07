Zij liepen mee met de Pride Walk: ‘Heb begrip voor de ander, dat is mijn boodschap’

Peter Gram (75) Beeld Dingena Mol

Peter Gram (75), gepensioneerd supermarktmedewerker uit Utrecht: ‘Vergeleken met vijftig jaar geleden zijn we een flink end opgeschoten, maar er valt nog heel veel te doen.’

“Op mijn twaalfde wist ik al dat ik van de herenliefde was, maar in die tijd moest je dat geheim houden. Dat hoeft gelukkig niet meer en daar mogen we blij mee zijn. Vergeleken met vijftig jaar geleden zijn we een flink end opgeschoten, maar er valt nog heel veel te doen. Als je ziet wat er in landen als Oeganda en Iran gebeurt, waar homo’s worden vervolgd en zelfs opgehangen, blijft het nodig dat we ons laten zien.”

“Die homohaat komt uit achterlijke culturen en streng-religieuze gemeenschappen van joden, christenen of moslims die met heilige boeken lopen te zwaaien. Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar heb er niets meer mee. Gelukkig worden steeds meer kerken gesloten.”

“Ik kijk altijd uit naar deze dag en denk dat ik al voor de vijftiende keer meedoe. Ik vind het fantastisch om met al die prachtige mensen de tocht te lopen. We hoeven ons toch nergens voor te schamen? Mijn familie weet het en ik heb er nooit problemen mee gehad. Ik voel me meestal ook best veilig op straat, maar ik loop niet overal met een vlag rond. M’n regenboogtas heb ik wel altijd bij me, en ik ga nooit zonder mijn regenboogpolsbandje de deur uit.”

Micky Knijnenburg (17) Beeld Dingena Mol

Micky Knijnenburg (17), scholier uit Leiden: ‘Toen ik voor mijn geaardheid uitkwam, vroeg iemand of ik een alien was.’

“Ik ben non-binair, maar dat is de korte versie, want ik ben ook aseksueel, aromantisch én autistisch. Daarom weet ik er ook veel van. De hele maatschappij is geseksualiseerd, en iemand als ik past daar niet tussen; we zijn maar een kleine groep en dat maakt het moeilijk om het te accepteren. Ik heb lang geworsteld met een depressie en ben 19 maanden opgenomen geweest, dus het is best eng om op straat te lopen.”

“Mijn vrienden weten ervan en op Insta ga ik all-out, maar in de trein voelde ik de mensen naar me staren. En ik had niet eens mijn vlag om. Ik probeer er open over te zijn, maar ook op internet is zoveel haat. En toen ik voor mijn geaardheid uitkwam, vroeg iemand of ik een alien was. Maar we zijn toch allemaal mens? Je hoort ons niet te discrimineren, punt uit.”

“Het is voor het eerst dat ik meeloop met de Pride, gewoon om aandacht te vragen voor wie we zijn. Dat is belangrijk. Ik organiseer in Leiden al een paar jaar de Paarse Vrijdag, en daar ben ik best trots op. Ik vind het doodeng om me te laten zien, maar gelukkig is mijn moeder met me mee. Ik verwacht dat het een leuke dag gaat worden.”

Michael Kensenhuis (33) Beeld Dingena Mol

Michael Kensenhuis (33), medewerker gemeente Amsterdam: ‘De Pride Walk is altijd een vrolijk feestje geweest, maar het is goed dat er nu ook protest valt te horen.’

“Heb ik de vlag verkeerd om? Ach ja, rood moet boven. Nou, hopen maar dat het niemand opvalt. Ik ben de de ‘h’ in lhbtq. Mensen zien mij als ‘gewoon homo’ en dat bedoelen ze dan als een compliment, maar de Walk laat zien dat er nog veel meer smaken zijn, en dat wordt lang niet door iedereen geaccepteerd. Je moet als mens altijd in een bepaald straatje passen, maar ik ben wie ik ben en hoop dat anderen ook niet veroordeeld zullen worden om wie ze zijn.”

“De Pride Walk is altijd een vrolijk feestje geweest, maar het is goed dat er nu ook protest valt te horen en het een echte demonstratie wordt. Zolang dragqueens hier nog in elkaar worden geslagen en lhbtq’s in het buitenland met geweld worden bedreigd, is het nodig dat we onze mond opentrekken. We hebben lang genoeg gezwegen.”

Sabrina Sanchez (42) Beeld Dingena Mol

Sabrina Sanchez (42), sekswerker van Mexicaanse afkomst: ‘Wij horen bij deze wereld. Wen er maar aan.’

“Ik ben een trans vrouw met een migratieachtergrond en doe elk jaar mee aan de Pride. Het is zo belangrijk dat we protesteren tegen het gebrek aan rechtvaardigheid. Zolang landen als Hongarije of Polen onze rechten schenden en we door extreemrechtse groeperingen in de hoek worden gezet, moeten we voor onszelf blijven opkomen.”

“Amsterdam mag dan de stad van de tolerantie zijn, het wordt steeds slechter. Ik woon sinds 2010 hier en voel me nog steeds veilig, maar de laatste vijf jaar heb ik wel een paar vervelende incidenten meegemaakt die vroeger niet gebeurden. Ook de sekswerkers hebben het steeds moeilijker. Men praat over ons, niet met ons, en de beslissingen worden voor ons genomen. Dat staat symbool voor de samenleving als geheel. Men doet alsof men ons accepteert, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Wij horen bij deze wereld. Wen er maar aan.”

Mirjam (29) Beeld Dingena Mol

Mirjam (29), werkzaam bij Greenpeace Nederland, lid van Queers4Climate: ‘We vechten tegen hetzelfde systeem.’

“Mijn achternaam hou ik liever voor mezelf, want ik ben klimaatactivist. De strijd voor gelijke rechten van queer en trans personen en de klimaatcrisis hebben alles met elkaar te maken. We vechten tegen hetzelfde systeem. Rijke witte mannen bepalen het klimaatbeleid, en als minderheidsgroep worden wij het eerste slachtoffer van de crisis. Ze denken niet aan het perspectief van anderen; hun visie gaat altijd voor.”

“Daarom is het nodig dat we vandaag onze stem laten horen. We moeten solidair zijn met elkaar en vechten voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zorgt voor de ander. Dat we nog steeds op straat worden nageroepen en agressief worden bejegend, betekent dat we er nog lang niet zijn. Wie of wat je bent is dan minder belangrijk. Ik wil mezelf ook niet in een hokje laten stoppen. Ik voel me niet altijd veilig, maar daar wil ik mijn leven niet door laten leiden.”

Rui (24) Beeld Dingena Mol

Rui (24), student in Leiden, afkomstig uit China: ‘De Pride Walk is goed voor mijn mentale gezondheid.’

“In China kun je helemaal niet over lhbtq-rechten praten, dus voor mij is dit heel bijzonder om mee te maken. Het is zo fijn om met zoveel verschillende mensen samen te zijn en elkaar te steunen; dat geeft me een heel goed gevoel. Maar het is ook spannend, dus ik ben blij dat mijn vrienden zijn meegekomen. Daarnet ontmoette ik een lhbtq-groep uit Azië; ik wist niet eens dat die bestond.”

“Ik ben biseksueel, maar dat bestaat officieel niet in China. Een lesbische vrouw noemen ze een ‘daughter with a western lifestyle’. Voor mijn ouders ben ik nog steeds niet uit de kast. Ze weten dat ik op de middelbare school een vriendin had, maar ze dachten dat het vanzelf over zou gaan. Ik heb nooit de kans gekregen om erover te praten. Dat maakte me verdrietig, dus daarom ben ik blij dat het hier wel kan. De Pride Walk is goed voor mijn mentale gezondheid.”

Joël, Eustache McQueer (34) Beeld Dingena Mol

Joël (34), zanger uit het Franse Lyon, treedt regelmatig op in Amsterdam: ‘Heb begrip voor de ander, dat is mijn boodschap.’

“Mijn artiestennaam is Eustache McQueer, dus ik voel me hier, in de stad van mijn vriend, wel op mijn plek. Als gay en genderfluïde persoon is mijn queer identiteit heel belangrijk voor me. Tijdens de Pride ontmoet ik mensen die net als ik actie willen voeren voor een betere wereld. Er is nog zoveel onrecht, zoveel geweld en intolerantie, dat we niet stil kunnen blijven zitten.”

“Ik heb een goed leven in Frankrijk en voel me meestal wel veilig op straat, maar de politiek staat nog niet open voor een debat over onze rechten. Terwijl we zoveel te geven hebben. Kom maar eens naar een concert van me; daar creëren we een safe space voor iedereen. We moeten voor elkaar zorgen en bruggen bouwen tussen alle genders en alle kleuren. Heb begrip voor de ander, dat is mijn boodschap.”