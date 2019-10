Zij-instromers voor het eerst opgeleid als persoonsbeveiliger

Geert Wilders omringd met persoonsbeveiligers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Beeld ANP

De negentien mannen en één vrouw worden opgeleid door de specialistische Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Die dienst beschermt zowel het koningshuis en diplomaten, als personen die onder zware dreiging leven zoals Geert Wilders, misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf – en, eerder, ondergetekende.

De meeste van de twintig kandidaten komen uit de gelederen van defensie, maar er zit bijvoorbeeld ook een ervaren sportinstructeur bij.

“Het gaat om een klas vol mensen die al een mooie rugzak hebben door hun eerdere werk,” zegt hoofd Harro Kras van de DKDB. “De meesten kunnen bijvoorbeeld al omgaan met wapens of hebben een specialistische rij-opleiding gehad. Allemaal beschikken ze over een stabiele persoonlijkheid. Dat is een groot voordeel.”

De kandidaten zijn geselecteerd uit een grote groep sollicitanten. Ze worden woensdagmiddag beëdigd in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen, niet ver van het hoofdkwartier van de DKDB in Den Haag.

De dienst hoopt dat de kandidaten hun dubbele opleiding in 2 tot 2,5 jaar kunnen doorlopen, in plaats van de 4 jaar die de reguliere politieopleiding vergt.

Capaciteit

De DKDB, die uit zo’n vierhonderd personen moet bestaan, inclusief kader, kampte al jaren met capaciteitsgebrek. Het tekort van 25 procent aan manschappen medio 2018 was net ingelopen tot ‘ruim onder de 10 procent’ aan het eind van dit jaar. Sinds de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum hebben sinds medio september echter veel meer personen de zwaarst denkbare persoonsbeveiliging nodig.

Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. tegen de nog altijd voortvluchtige Ridouan Taghi en diens criminele organisatie die van vele liquidaties en moordplannen wordt beschuldigd. Daaronder valt ook de moord op de onschuldige broer Reduan, zes dagen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd.

Na de moord op Wiersum kregen ook officieren van justitie, advocaten en rechters die direct of indirect met Taghi’s groep te maken hebben, (zware) beveiliging.

De DKDB rekruteerde tot voor kort voornamelijk binnen de politie, maar dat resulteerde in nieuwe capaciteitsproblemen.

‘Utopie’

Burgemeesters klaagden dinsdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat de extra beveiliging plus een nieuw te vormen landelijk team tegen georganiseerde drugscriminaliteit zo veel agenten onttrekt aan de reguliere, regionale politie-eenheden dat de strijd tegen mensenhandel en cybercriminaliteit wordt bemoeilijkt.

Diensthoofd Kras: “Het mooie is dat de groep die we nu gaan opleiden, bovenóp de capaciteit van de politie komt, en niet van het blauw af gaat. Iedereen juicht het toe dat we niet nog meer goede mensen weghalen uit andere onderdelen van de politie.”

In Het Parool waarschuwde Kras in september al dat het ‘een utopie’ is ‘iedereen zwaar te beveiligen’. Hij zoekt onder meer met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid naar alternatieven waardoor de DKDB niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor alle personen die onder zware dreiging leven en werken.