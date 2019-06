Zij gingen Jorrit Nuijens voor: vijf saillante uitglijders

1. Rob Oudkerk

De meest bekende en geruchtmakende bestuurder die in de problemen kwam is natuurlijk Rob Oudkerk, voormalig PvdA-wethouder van Amsterdam. Hij bekende in 2004 tegen toenmalig Het Parool-columnist Heleen van Rooyen weleens een bezoek te hebben gebracht aan prostituees, en cocaïne te gebruiken. Het leidde uiteindelijk tot zijn gedwongen aftreden.

Rob Oudkerk. Beeld anp

2. Tjeerd Herrema

Bij het vertrek van Tjeerd Herrema (PvdA) als wethouder in Almere was de politie weliswaar niet betrokken, maar de aanleiding was wel veelzeggend. Een lokale journalist diende een klacht tegen hem in wegens seksuele intimidatie. Volgens Herrema was er slechts sprake van een ongelukkig broekzakbelletje naar de journalist terwijl hij op de wc zat, maar de journalist hoorde seksuele geluiden. Dat de wethouder direct daarna een telefoonhoesje kocht om zulks in de toekomst te voorkomen mocht niet baten: de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Almere zegden het vertrouwen in Herrema op, waarna hij in juni 2018 moest vertrekken.

Tjeerd Herrema. Beeld Maarten Steenvoort

3. Fons Hertog

Fons Hertog (VVD) ging als burgemeester van de Haarlemmermeer in de fout toen hij in 2004 betrapt werd op het bezoeken van pornosites op zijn van gemeentewege verstrekte computer. Daar bleef het niet bij. Als waarnemend burgemeester van Huizen moest Hertog in 2018 vertrekken na meerdere klachten van grensoverschrijdend gedrag. Het OM startte een strafrechtelijk onderzoek dat nog niet is afgerond.

Fons Hertog. Beeld anp

4. Jeroen Brandes

In Amstelveen ging PvdA-wethouder Jeroen Brandes in de fout. Kort na zijn herverkiezing werd hij door toenmalig burgemeester Bas Eenhorn verzocht om op te stappen, nadat bekend werd dat hij seksueel getinte chatgesprekken had gevoerd met een 16-jarig meisje. Volgens zijn advocaat was Brandes niet strafbaar, maar volgens Eenhoorn was het gedrag ‘onacceptabel’ voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur.

5. Jelle Prins

Het is alweer even geleden, maar stadsdeelbestuurder Jelle Prins (PvdA) uit Oost werd in 2004 van dronkenschap beschuldigd toen hij enkele stadswachten uitkafferde die waakten bij een plaats delict aan de Linnaeusstraat waar Theo van Gogh was vermoord. Prins lag al langer niet lekker in zijn partij. Kort na het incident, dat door AT5 naar buiten werd gebracht, moest hij vertrekken.