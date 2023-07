Zij gaan op vakantie naar het bloedhete zuiden: ‘We hebben veel zonnebrandcrème mee, een zonnebril en een waaier’

Merle van Opijnen (19) en Thomas Pluim (18) uit Amsterdam en Enschede gaan naar Athene.

Merle van Opijnen en Thomas Pluim. Beeld Ivo van der Bent

“Het is nu 40 graden in Athene, dat is wel extreem,” vindt Van Opijnen. “Ik ben niet eerder ergens geweest waar het zo heet was. Maar ik maak me er niet echt zorgen om. We zijn ook goed uitgerust: we hebben veel zonnebrandcrème mee, een zonnebril en een waaier.”

Ze gaan negen dagen, ruim genoeg tijd om de stad te verkennen. Pluim: “We hebben de planning er wel op aangepast. We gaan met 42 graden niet op het strand liggen, dat is echt te heet. Dus in de middag zullen we waarschijnlijk binnen zijn. In een museum bijvoorbeeld, daar is het altijd lekker koel. En we gaan vooral in de avond op stap. Gelukkig heeft onze Airbnb airco.”

Maxine (34) en Roy Jansssen (37) uit Amsterdam gaan naar Sardinië.

Roy en Maxine Janssen. Beeld Ivo van der Bent

Maxine: “Dit is onze laatste vakantie voor onze baby geboren wordt. We gaan dus niet al te veel activiteiten ondernemen, misschien alleen in de ochtenden. Maar vooral relaxen, bij het zwembad liggen.” Ze weet niet precies hoe warm het is op hun bestemming. Roy wel: “Meer dan 40 graden, ik heb het vanochtend nog opgezocht.”

Het stel is al redelijk in de vakantiestemming; Maxine heeft haar slippers al aan. Heel zorgwekkend vinden ze het hete weer niet. “Volgens ons is het een beetje paniek zaaien met die hitte. We hopen op wat wind. Of we gaan in de schaduw onder een boom liggen. Ik heb niet per se iets voor de hitte bij me. Ja, een petje, maar dat heb ik altijd bij me.”

Roy: “Er is water in de buurt, daar moet je dan gewoon wat vaker in plonzen. Als we van tevoren hadden geweten dat het zo heet zou zijn, waren we nog steeds gegaan. Je bent ook op vakantie, dus je moet je gewoon positief instellen.”

Michèle van der Lee (28) en Sarono Peroti (28) uit Purmerend en Amsterdam gaan naar Barcelona.

Michèle van der Lee (l) en Sarono Peroti. Beeld Ivo van der Bent

“Ik ga wel vaker op vakantie naar hete bestemmingen. Meestal is dat prima; juist wel lekker. Maar bij een stedentrip denk je er wel twee keer over na. Door een stad lopen als het echt heel heet is, is niet zo leuk,” aldus Peroti. “Voor mij is meer dan veertig graden echt te warm. Dan zou ik niet meer op vakantie gaan.” Van der Lee: “Voor mij is boven de dertig graden al fors. Maar ik verbrand ook veel sneller.”

De twee vriendinnen hebben alleen handbagage bij zich. “We hebben toch niet veel kleding nodig,” zegt Peroti. “We hebben heel weinig mee, vooral bikini's en zomerjurkjes. Je past je activiteiten er wel op aan. Overdag pak je meer rust, bij het zwembad of een beachclub.”

Maurice de Jong (21), Shawn Ronoastro (21) en Frank Pauwels (21) uit Groningen gaan naar Valencia.

Vanaf links Shawn Ronoastro, Maurice de Jong en Frank Pauwels. Beeld Ivo van der Bent

Het is zo’n 30 tot 35 graden in Valencia, weten de vrienden. “Dat is wel warm, maar het valt nog wel mee gelukkig. We zitten ook dicht bij het strand, al is het zeewater ook al opgewarmd tot 24 graden,” zegt Pauwels. “Dus dat is niet echt afkoelen helaas. Het zwembad is wel gekoeld.” De Jong: “Een koude douche nemen kan ook. Maar we hebben wel liever dit weer dan hoe het nu in Nederland is.”

De jongens gaan zes dagen op vakantie. Ze hebben vooral veel korte broeken en zwemkleding bij zich. Pauwels: “We gaan wel lekker de stad in, door het oude centrum lopen en de universiteitscampus bekijken. In een korte broek en een dun shirt moet dat wel goed komen. Maar na die zes dagen is het ook wel weer mooi geweest met de hitte.”