Zij doen tóch aan ADE: ‘Dit is ook een mooie uitlaatklep’

Door corona is het Amsterdam Dance Event dit jaar een virtueel feestje, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt in de stad. ‘Vorig jaar heb ik tijdens ADE gewerkt, maar ik voel nu eigenlijk dezelfde opwinding.’

In een rode container op een broedplaats bij station Sloterdijk staat een dj met een mondkapje op achter een raam te draaien. Hij is te gast bij streamingplatform Muto Studio, dat voor deze editie van ADE dj’s heeft uitnodigd en online interviews streamt, die feestgangers thuis kunnen beluisteren en bekijken.

Er mogen maximaal vier mensen in de kleine studioruimte naar binnen. “Zonder corona was het gezelliger geweest,” zegt Iris Hartog. “We hebben de mensen die komen draaien gevraagd maximaal één iemand mee te nemen. Anders zijn we met te veel.” Van gevoelens van melancholie is echter helemaal geen sprake bij de vrijwilligers. “Vorig jaar heb ik tijdens ADE gewerkt, maar ik voel nu eigenlijk dezelfde opwinding,” zegt Hartog.

“Natuurlijk mis ik de feesten. Maar dit is ook een hele mooie uitlaatklep,” zegt vrijwilliger Kiki de Swart. Terwijl een collega een fruitpakketje naar de draaiende dj brengt, zit zijn opvolger in het zonnetje met een blikje fris in zijn handen te wachten tot het tijd is voor zijn set. “Ik doe zo wel een mondkapje op als ik naar binnen ga.”

Art Noukas en Passion Dzenga hebben tijdens een etentje geluisterd naar een dj-set van Dzenga. Beeld Carly Wollaert

‘Een slap aftreksel van een echt feest’

De twee collega’s van dj-bar Radio Radio zitten er een beetje terneergeslagen bij. ADE was voor hen altijd het hoogtepunt van het jaar – vorig jaar gingen ze samen naar maar liefst vijftien feesten. “Het kerstfeest van de scene,” herinnert Art Noukas uit Estland het festijn. “Het was druk in de stad. Het gonsde. En nu is het doods.”

Passion Dzenga is het roerend met hem eens. De dj heeft een paar dagen terug nog een set opgenomen. Die hebben ze een dag later met vrienden teruggekeken tijdens een etentje. “We hebben gekookt. Wijn gedronken. Het was heel volwassen. Maar zoiets is natuurlijk een slap aftreksel van een echt feest.”

De twee vrienden zijn de afgelopen tijd ook op illegale feesten geweest. Die boden geen soelaas. “De coronamaatregelen werden heel strikt nageleefd. Mondkapjes. Afstand houden. Iedereen moest zelfs zijn telefoonnummer geven.” Beide mannen hebben het zwaar. Omdat ze in maart freelancer werden, konden ze geen gebruik maken van de tozo-regeling. Ze moeten zien rond te komen van hun spaargeld. “Niemand om ons heen verdient geld,” zegt Passion Dzenga. Zijn vriend Noukas houdt het voor gezien in Amsterdam. Hij vertrekt over een paar dagen naar Berlijn. “Daar is de clubscene nog wel enigzins levend.”

Daniel Hengeveld. Beeld Carly Wollaert

‘De clubscene in Amsterdam had zo’n enorme kwaliteit’

Tientallen fietsers verzamelen zaterdag aan het eind van de middag bij club Radion in Slotervaart. Uit meegebrachte speakers klinkt muziek. Hier staat de underground scene. Organisator De Fik heeft een fietsrave georganiseerd: ‘een manifestatie voor de underground en subculturen’. ‘Het komt goed’, staat er op een bord van een van de organisatoren.

Ook Daniel Hengeveld uit Los Angeles fietst mee. “Ik ben op Burning Man geweest en daar wordt ook veel gefietst”, zegt hij. “Het is een mooie manier om te laten zien dat we er nog zijn.” Het feit dat het nachtleven nu praktisch dood is zorgt voor een leemte in zijn leven. “Ik ging altijd graag naar De School. De clubscene in Amsterdam had zo’n enorme kwaliteit.”

Normaal gesproken was hij niet zo’n ADE-ganger. Te groots. Te druk. Maar nu het coronavirus het nachtleven lam heeft gelegd zou hij willen dat het er nog was. “Ik mis het nu wel heel erg.” Dat alles anders zal worden na corona, daarvan is hij overtuigd. “Er komt vast iets nieuws. Na disco kwam punk. Na punk kwam rave. Dat zal nu ook gebeuren. En dat is goed. Maar ik ga wel missen hoe het was.”