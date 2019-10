Zij doen mee aan het klimaatprotest: ‘Niet alleen linkse gekkies’

Miriam Pater (25) heeft zich ook aangesloten bij Extinction Rebellion. Beeld Meike van Herk

Miriam Pater (25)

“Ik ben hier met een groep uit Wageningen gekomen. Ik ben opgevoed met respect voor aarde en natuur, daarom voelt het als een plicht om hier te zijn.

We weten al dertig jaar dat er echt iets helemaal verkeerd gaat. De conclusies uit de wetenschap zijn glashelder. We proberen het al zo lang via normale procedures, petities en dergelijke. Maar het is ondertussen echt tijd om er harder tegenaan te gaan schoppen, want het werkt gewoon niet.

We werken vandaag met affinity groups. Die bestaan uit vier tot twaalf man waarbinnen de hele tijd onderling contact wordt gehouden. Bijvoorbeeld of er mensen zijn opgepakt. Met zo’n massale groep is het belangrijk om het op zo’n manier aan te pakken, wil je enig overzicht houden. Elke groep heeft één vertegenwoordiger en die houden weer met elkaar contact.

Het idee is dat er vanavond van alles plaatsvindt bij de blokkade. Er zou een theater komen, een modeshow, lezingen... Ik weet niet of dat allemaal gaat lukken, maar er waren grootse plannen.”

Frederic Lenders (70). Beeld Meike van Herk

Frederic Lenders (70)

“Ik ben hier met mijn gitaar gekomen om via muziek onze boodschap over te brengen. Je bent nooit te oud om iets bij te dragen aan deze zaak. Iedere stap helpt. Mijn zoon doet trouwens ook mee, maar dan in Berlijn.

Ik heb in mijn leven al heel veel geprotesteerd. Tijdens de Vietnamoorlog en in de jaren tachtig lag ik al op straat de boel te blokkeren voor het behoud van de Amazone. Ook ben ik actief lid van Greenpeace Nederland.

Ik denk dat onze boodschap wel serieus wordt genomen. Politieke partijen moeten wel, omdat we over anderhalf jaar alweer een nieuwe regering krijgen en een steeds grotere groep mensen het klimaat belangrijk vindt.

Zelf zou ik graag een Europese klimaatpartij zien die in elk land mee doet, want wat het klimaat betreft, is het probleem veel groter dan Nederland.”

Lourens Lente (29) heeft zich ook aangesloten bij Extinction Rebellion. Beeld Meike van Herk

Lourens Lente (29)

“Ik ben hier omdat ik me ernstige zorgen maak. Mensen die hier zijn offeren iets op: ze lopen het risico in de cel te worden gegooid. Dat maakt meer indruk dan een protestmars waarvoor toestemming is gegeven, en helaas is dat nodig.

Dit is niet meer een beweging die puur uit linkse gekkies bestaat. De groep wordt steeds breder. Ouderen en jongeren sluiten zich aan.

De reacties die we krijgen zijn positief. Veel mensen steken duimpjes op. De politie is ook super vriendelijk en ze lachen veel. Ik weet zeker dat ik een politieagent zag die hierdoor ook geraakt is. Het gaat ook gewoon om zijn toekomst en die van zijn kinderen.”

