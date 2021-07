Zij blijven een mondkapje dragen: ‘Dit voelt veiliger’

Tafarel Elliot: ' Ik wil gewoon meer zekerheid hebben dat ik niet besmet raak.' Beeld Jakob van Vliet

Nederland versoepelde flink op 26 juni. Clubs gingen weer open, men mocht weer deels op kantoor werken en de mondkapjesplicht werd op veel plekken afgeschaft. Ruim een maand later ziet Nederland er alweer heel anders uit: de clubs zijn dicht, het advies is om toch vooral thuis te werken en voor het eerst sinds kerst zijn er dagelijks weer regelmatig meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen. Amsterdam is ook nog eens dé coronabrandhaard van Nederland. De afgelopen week werd 1 op de 109 inwoners van Amsterdam en omstreken positief getest.

Genoeg reden voor een nieuw hoofdstuk in de toch al lange mondkapjesdiscussie die Nederland voert: moet het mondkapje weer verplicht worden op drukke plekken, om zo het virus te bestrijden? Deze Amsterdammers zijn al overstag.

Tafarel Elliot (17), net geslaagd voor mavo

“Ik kom net uit de metro waar het mondkapje verplicht is. Toen ik hier op de Albert Cuypmarkt kwam, zag ik hoe druk het is. Daarom heb ik hem maar opgehouden. Je hoort op het nieuws dat er steeds meer besmettingen zijn. Vrienden van me hebben nu ook het virus. Ik wil gewoon meer zekerheid hebben dat ik niet besmet raak. Ook wil ik niet dat mijn ouders het krijgen, ook al hebben ze een eerste vaccinatie gehad. Het mondkapje biedt iets meer bescherming.”

Lena Kirchesch: 'Ik voel me veiliger met een mondkapje' Beeld Jakob van Vliet

Lena Kirchesch (20), studeert communicatiewetenschappen aan de UvA

“Ik draag het mondkapje omdat ik me daar veiliger bij voel. Ik loop zo met een gerust hart door de supermarkt of op andere drukke plekken. Ik doe het ook om mijn omgeving te beschermen, zoals mijn opa en oma die ik snel weer in Duitsland zie. De eerste vaccinatie die ik heb gehad is ook nog niet voldoende om mezelf te beschermen. Ik zie nu ook veel vrienden die besmet zijn geraakt, ondanks een eerste vaccinatie. De clubs heb ik ook maar vermeden. Ik ben nog steeds bang om het virus te krijgen.”

Akshay Kulkarni: ‘We kunnen beter het zekere voor het onzekere kunnen nemen, toch?’ Beeld Jakob van Vliet

Akshay Kulkarni (30), onderzoeker luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan TU Delft

“Of het nou de deltavariant is, de Braziliëvariant of een nieuwe: ik ben bezorgd om elke coronavariant. We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren nu het virus zich verder muteert. Als je een masker kunt dragen om die bezorgdheid een beetje weg te nemen, is dat geen big deal. Op deze manier bescherm ik mezelf en mijn omgeving. Het is allemaal erg onzeker is wat ons nog te wachten staat. En we kunnen beter het zekere voor het onzekere kunnen nemen, toch?”

Christopher Clarke: ‘In de Jordaan zijn zoveel toeristen’ Beeld Jakob van Vliet

Christopher Clarke (71), gepensioneerd

“Ik woon in de Jordaan en je hebt daar zoveel toeristen uit het buitenland. Elke vijf minuten hoor je een ander accent. En je weet niet wat ze meenemen. Ik ben het mondkapje inmiddels ook wel gewend. Alleen als het heel erg heet is, is het lastig. Maar verder niet, hoor. Er is ook nog long covid, dat wil ik ook niet. Ik blijf het mondkapje dragen. Dit voelt veiliger. Ik wil nog niet sterven.”

Gina Rasool (40): 'Ook mijn kind kan ziek worden' Beeld Jakob van Vliet

Gina Rasool (40)

“Ik ben nooit gestopt met het dragen van een mondkapje. Ik ben nog niet volledig gevaccineerd, dus dit voelt veiliger. Ik weet dat er ook mensen zijn die zich helemaal niet laten vaccineren. En er is een groep die nog niet de mogelijkheid heeft gehad. Ik wil het virus niet aan hen doorgeven. Bovendien kan ook mijn kind ziek worden. Ik wil haar beschermen. Het virus is nog niet weg en het is echt niet zó erg om een mondkapje te dragen.”

Angy Batty: 'Ik draag het mondkapje niet alleen voor mezelf, ook voor mijn omgeving' Beeld Jakob van Vliet

Angy Batty (69), gepensioneerd

“De deltavariant is in opkomst en we moeten zoveel mogelijk doen om het virus niet verder te verspreiden. Ik draag het mondkapje niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. Anders gaat het maar door en door en door. Ik heb al twee vaccinaties gehad, maar mijn dochter nog maar één. En wie weet kan ik het ondanks mijn vaccinatie alsnog overdragen? Ik vang mijn kleinkind twee keer per week op en ik wil dat veilig kunnen blijven doen. Een mondkapje dragen op drukke plekken is geen grote opoffering.”