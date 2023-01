Zij begonnen hun eigen wooncoöperatie als antwoord op de woningnood: ‘We willen een einde aan het gezeik’

Als wat we zoeken er niet is, dan bouwen we het zelf wel, dachten de mensen achter wooncoöperatie Eureka! Samen werken ze aan een appartementencomplex in de Kolenkitbuurt, voor álle leeftijdsgroepen. ‘We geven onze eigen toekomst vorm.’

De woningmarkt zit op slot, maar de initiatiefnemers van Wooncoöperatie Eureka! proberen hem open te wrikken. Ze hebben het heft in handen genomen en bouwen een appartementencomplex waar jong en oud een plekje moeten kunnen vinden.

Dan is er een lampje kapot op de gang en dan sta je weer oeverloos in de wacht bij de woningbouw, zegt Han de Jong (75). “Toets 1 voor dit, toets 2 voor dat. Gek word je ervan. Het is allemaal veel te ingewikkeld gemaakt. Wij willen zoveel mogelijk dit soort dingen in eigen hand houden, zoveel mogelijk invloed op onze eigen leefomgeving. Een einde aan het gezeik.”

Wooncoöperatie oprichten

Dat er ander ‘gezeik’ voor in de plaats komt, dat is dan weer niet erg: een wooncoöperatie oprichten is een enorme klap werk, maar je doet het wel ergens voor, uiteindelijk moet het allemaal leiden tot een woonomgeving die naadloos past bij de wensen van de bewoners. Dat daarvoor oeverloos geregeld, vergaderd en georganiseerd moet worden, past dan in een positiever perspectief. De Jong: “Je bent bezig met het vormgeven van je eigen toekomst.”

Schetsen van het gebouw en de verschillende ruimtes. Tachtig tot honderd woningen komen er, van 50 tot negentig 90 vierkante meter. Beeld Eureka

Eureka! heten ze. Een verzameling mensen, zou je kunnen zeggen, die nu nog her en der wonen, maar het straks als het goed is met elkaar moeten gaan rooien. Tot op zekere hoogte. Want het hoeft echt niet klef allemaal. Als over een jaar of wat het appartementencomplex is verrezen op de Majoor Fransweg in de Kolenkitbuurt, heeft de stad er weer tachtig tot honderd woningen bij. Met dank aan de toekomstige bewoners dus.

Het is vooral niet alleen ‘het gezeik’, zegt De Jong. “We zijn activistisch. Woningnood, hoge huren en koopprijzen, het zijn zaken die ons ook motiveren zelf te gaan bouwen. En belangrijk: door een coöperatie te zijn garanderen we dat er geen winst wordt gemaakt, dat de huren niet zullen stijgen tenzij dit echt noodzakelijk is.”

80 procent middeldure huur

Het gebouw gaat onderdak geven aan bijna de volle breedte van wat er aan wonen te vinden is in de stad, van eenpersoons- tot meerpersoonshuishoudens. Van 50 tot 90 vierkante meter. Er zullen op zichzelf staande appartementen komen, vriendenwoningen en ook woongroepen met een gezamenlijke woonkeuken. Van de woningen valt 80 procent in de middeldure huur (startend bij één euro boven de sociale huurgrens) en 20 procent in de vrije sector.

Han de Jong is al elf jaar bezig met het opzetten van het project. De laatste jaren heeft de groep initiatiefnemers zich uitgebreid. Een van hen is Robin Alysha Clemens (30), nu nog een verre overbuurvrouw in de binnenstad, maar straks medebewoner van Eureka!. Ze overbruggen bijna een halve eeuw aan levensjaren, maar zitten beiden met ziel en zaligheid in de wooncoöperatie. Treffend, want Eureka moet heel nadrukkelijk ‘intergenerationeel’ worden en dus huisvesting bieden aan bewoners van alle leeftijden.

Ze krijgt er energie van, zegt Clemens. “We willen een dwarsdoorsnede zijn van de bevolking van de stad. Niet alleen jonge of alleen oude mensen, maar alles door elkaar, mensen met alle achtergronden, uit families met of zonder kinderen, alleenwonenden, samenwonenden, jongeren, jonge ouderen en oudere ouderen. Alles moet uiteindelijk terechtkomen in Eureka! en we zullen het daar straks met zijn allen moeten doen. Ook voor de buurt: in de plint van het gebouw komt een Huis van de Wijk.”

Geen verzorgingstehuis

De Jong: “Alleen maar ouderen zou dodelijk zijn, in elk geval voor mij. Wat we absoluut niet willen is een verzorgingstehuis.” De Jong zegt dat je er met een groep altijd sterker voor staat dan als je alleen bent. “We willen dus zeker niet allemaal oudjes. Naast sociale zorgzaamheid zoals boodschappen doen als iemand ziek is, willen wij ons ook richten op de professionele zorg. Wij willen de regie over de zorg terugnemen omdat we ervan uitgaan dat we het zelf beter en goedkoper kunnen, bijvoorbeeld via een vaste pool zzp’ers die op bepaalde tijden aan huis komt, dat spaart veel reiskosten en tijd.

Gedoe is het wel natuurlijk: zelf een appartementencomplex vanaf de grond opbouwen. De Jong, die dus al elf jaar de kar trekt, vindt het soms bijna verrassend dat er mensen zijn die na zo lange tijd nog steeds met hem optrekken. “Het is een zaak van een lange adem. Overleggen met een architect, afstemmen met andere initiatiefnemers hoe we het gebouw uiteindelijk gaan vormgeven. Het is gedoe, dat is zeker, maar het is ook leuk om te zien dat een bij elkaar geraapt zooitje uiteindelijk met z’n allen toch gewoon dezelfde kant opgaat. Maar het geeft absoluut ook veel energie. Een succesvolle of inspirerende algemene ledenvergadering, een crowdfunddiner met honderd mensen die plezier maken: het zijn gebeurtenissen die ons blij maken.”