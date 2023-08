Zigzaggen als een motorrijlesparcours op gladde metalen fietshelling met valgevaar bij veer F9

Aanlegsteiger van Veer F9 Sluisbuurt. Beeld Koosje Koolbergen

Geen mensensoort zo stronteigenwijs, anarchistisch en eigengereid als een Amsterdamse fietser. Geef ze eens ongelijk. Sommige situaties zijn zo absurdistisch dat ze erom vragen. Ga maar eens kijken bij de aanlegsteigers van veer F9 – de pont die sinds januari de Sluisbuurt met Sporenburg verbindt.

Daar ligt, bij beide aanlegplekken, een lange, gladde metalen helling. Sinds een paar weken staan er geïmproviseerde waarschuwingsborden op: ‘Fietsers afstappen’, ‘Rijdek is glad’ en ‘Afstappen bij nat wegdek’. U raadt het al: dat doet bijna niemand.

De bordenplaatser – het stadsdeel? het GVB? – had kennelijk al zo’n voorgevoel en dus werd er aan de kant van de Sluisbuurt een plan B in stelling gebracht: hekken. Niet één, niet twéé, maar een hele trits. De gedachte daarachter zou kunnen zijn: als de fietser niet wil luisteren naar de waarschuwingsborden, dan moeten ze voelen! Dus werden de hekken als een soort motorrijlesparcours geplaatst. Je hoeft geen antropoloog gepromoveerd op fietsgedrag te zijn om te voorspellen dat veruit de meerderheid van de fietsers zigzaggend over de spekgladde helling naar de pont zou gaan fietsen. En dat gebeurt dus ook.

‘Valrisico nu groter’

“De bedoeling is misschien wel om de snelheid eruit te halen,” zegt Bernard Blokzijl van de Fietsersbond Amsterdam en tevens Bouwkundige. “Maar met deze obstakels gaan mensen slalommen en wordt het valrisico groter. Dan is het middel erger dan de kwaal.”

De Fietsersbond is door het stadsdeel Oost en het GVB betrokken in de ontwerpfase van de steigers. Toen al wees de bond op, in hun ogen, gebreken. “Wij vonden het een raar ding.” De pont heeft aan weerszijden van het kanaal een lel van een aanlegsteiger. Het is bijna een oprijlaan die uitmondt in een ponton. Die aan de zijde van Sporenburg maakt een scherpe knik. Een moeilijk te nemen haarspeldbocht.

De Fietsersbond pleitte voor een helling in een rechte lijn. Dan hadden de fietsers iets meer bewegingsruimte gehad op het plein bij de pont. Daar is niet naar geluisterd. De fietsers worden nu vanaf de J.F. van Hengelstraat via een redelijk smalle doorgang richting de pont gedirigeerd. Blokzijl denkt dat hiervoor gekozen is omdat er veel weerstand was vanuit de omwonenden tegen de komst van de pont. “Dat er is gekozen voor een oplossing waarbij fietsers minder bewegingsruimte hebben gekregen, is vast een politieke oplossing. Maar het is wel een minder veilige oplossing.” En dat het glad is? “In zijn algemeenheid kan je wel zeggen: hoe steiler de aanlandingen, hoe erger het probleem.”