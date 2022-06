Ziggo Dome waarschuwt Billie Eilish-fans voor hitte

Beeld ANP

Zaterdagavond staat de 20-jarige Eilish met haar Happier Than Ever-tournee op het Amsterdamse podium, maar vrijdagavond zaten de eerste fans al voor de ingang.

Op sociale media delen fans massaal foto’s en video’s van hun plekje voor de deur. Inmiddels zitten er honderden mensen voor de deur om het beste plekje in de zaal te bemachtigen.

De temperatuur in Amsterdam kan zaterdagmiddag flink oplopen. De Ziggo Dome adviseert fans om pas aan het einde van de middag of het begin van de avond naar de concertzaal toe te komen. Kamperen voor de Ziggo Dome is verboden.

Het concert van de 20-jarige Eilish was binnen tien minuten uitverkocht. De Californische scoorde hits met nummers als Bad Guy, Happier Than Ever, Bored en Lovely.

Je moet er wat voor over hebben…, de fans van #BillieEilish helemaal vooraan staan al sinds gistermiddag bij de #ziggodome. Om 18:30 gaan de deuren open…. De meesten hebben zich met veel water en soms een parasol voorbereid op de verwachte tropische temperaturen. #hvnl pic.twitter.com/3KceWR47Vx — Wouter Berenschot (@WouterHVNL) 18 juni 2022

KNMI waarschuwt voor hitte in Limburg Het KNMI waarschuwt voor zeer hoge temperaturen in Limburg. Het kwik loopt daar zaterdagmiddag op sommige plaatsen op tot 35 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven en wijst erop dat ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid door de hitte gezondheidsklachten kunnen krijgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf eerder al aan dat de luchtkwaliteit in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zaterdag slecht wordt door smog en adviseerde mensen die daar gevoelig voor zijn zware lichamelijke inspanning te beperken of binnen te blijven.

