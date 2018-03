Ziekenhuizen willen volledig rookvrij worden

Witte uniform mag niet naar rook stinken

Ook in zijn algemeenheid is het een netelige kwestie: hoe ver wil je als ziekenhuis ingrijpen in de persoonlijke vrijheden?



Medewerkers van AMC en VUmc mogen ook roken op de aangewezen plekken, maar uitsluitend zonder witte jas. Behalve dat een rokende dokter geen goed uithangbord is, willen de ziekenhuizen niet dat het uniform naar rook stinkt. Hol: "Na de pauze hang je toch weer met die witte jas boven een patiënt."



Nicoti­nepleisters

Bij MC Slotervaart, waar de witte jassen wel in het rookhok staan, levert dat ook commentaar op, zegt een woordvoerder. "De klachten van niet-rokers nemen toe. Meestal gaan die over een niet frisse route langs de rook­cabines of dat sommige medewerkers stinken naar rook en sigaretten."



Ilona Statius Muller, huisarts in De Pijp en oprichter van het Amsterdams Rookalarm, zegt dat ziekenhuizen 'zich schoorvoetend oriënteren'. "Met een beetje plankenvrees en het gevoel: help, rookvrij, hoe doe je dat?'."



Statius Muller onderschat dat niet. "Er komt veel bij kijken. Wat doe je met de rokende medewerkers en patiënten? Die kun je een stoppen met roken-cursus aanbieden. Of nicoti­nepleisters. Je moet ze helpen en begeleiden. Het is vooral van belang dat je rokers niet de indruk geeft dat ze worden verketterd."



