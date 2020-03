Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland stellen niet-acute operaties uit

Beeld ANP

“Vandaag hebben alle ziekenhuizen in deze regio dat gezamenlijk besloten,” zegt Frank de Groot van Spoedzorgnet, het regionale netwerk voor de acute zorg. “Het is een manier om veel bedden en handen te creëren, in geval het nodig is.”

Alle ziekenhuizen in de regio, van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp tot het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en het Flevoziekenhuis in Almere, stellen niet-acute operaties voor onbepaalde tijd uit.

In de tijd die zo wordt vrijgemaakt krijgen artsen bijscholing in bijvoorbeeld het toepassen van beademingsapparatuur. Dat is de meest voorkomende behandeling bij coronapatiënten die op de intensive care belanden. Er liggen inmiddels al coronapatiënten uit de regio Amsterdam in het ziekenhuis.

Eerste coronapatiënt in OLVG

In het OLVG is vandaag de eerste coronapatiënt opgenomen, laat een woordvoerder weten. Ook het OLVG begint met het afzeggen van niet-acute, geplande operaties.

Tevens zullen de afspraken op de poliklinieken vanaf maandag worden beperkt. “Zoals het er nu naar uitziet, zullen we de helft van polibezoeken afschalen. We proberen zo veel mogelijk afspraken telefonisch te doen.” De acute zorg, verloskunde en oncologie draaien wel onverminderd door.

Schaarse middelen

“Door het aantal bewegingen in het ziekenhuis te beperken hopen we het besmettingsgevaar te minimaliseren,” zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Doordat operaties worden uitgesteld, scheelt dat ook in het gebruik van de toch al schaarse beschermingsmiddelen als mondmaskers en desinfecterende zeep. Die zijn naar verwachting hard nodig bij de zorg voor coronapatiënten.

Het OLVG heeft voor een tweede keer corona vastgesteld bij een medewerker. Dit keer is het een medewerker van de afdeling Urologie. De medewerker zit in thuisisolatie. Het ziekenhuis voert een contactonderzoek uit. Patiënt die contact hebben gehad met de medewerker worden door het OLVG geïnformeerd.

De afdeling Urologie blijft wel gewoon open.

Het OLVG heeft een telefoonnummer in het leven geroepen dat patiënten kunnen bellen: 020-510 81 10.