Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland schalen reguliere zorg af vanwege groeiend aantal covidpatiënten

“Dat is heel, héél erg frustrerend,” zegt Roos van Nieuwenhuizen, hoofd medisch crisisteam OLVG, waar van de circa twintig operatiekamers precovid er vanaf donderdag nog maar circa twaalf open zijn. “We gaan van tachtig procent van de planbare operaties naar iets meer dan de helft van de normale capaciteit. De afgelopen weken hebben we elke mogelijkheid gepakt om zoveel mogelijk operaties te kunnen doen, en we hebben ook een inhaalslag kunnen maken, maar dat is nu niet meer vol te houden.” Het personeel van de ok’s is elders in het ziekenhuis namelijk hard nodig: op de covidafdelingen en de ic, die door het groeiende aantal covidpatiënten moeten worden opgeschaald.

Streep door niet complexe zorg

De acute zorg en oncologie gaan door, maar weer gaat er een streep door niet-complexe zorg zoals de liesbreuk-, heup- en knieoperaties. “Dan worden de wachtlijsten ook weer langer.” Ook Amsterdam UMC gaat deze week de covidafdelingen opschalen en schrappen in de reguliere zorg, zegt Frank Bloemers, traumachirurg in het Amsterdam UMC en een van de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) in Noord-Holland en Flevoland. “Eigenlijk geldt dat voor alle ziekenhuizen in de regio,” zegt Bloemers. “Het personeel loopt op zijn tandvlees.” Er is veel oververmoeidheid en uitval.

Wat steekt, zegt Van Nieuwenhuizen, is dat een groot deel van de medewerkers nog geen vaccin heeft gehad. Bij de eerste prikactie begin januari was er genoeg voor ‘de frontlinie’ in de ziekenhuizen, alle mensen die de hele dag pal aan het bed van covidpatiënten staan. “Maar alle verloskundigen, alle medewerkers van radiologie, alle leerlingen die helpen, mensen in de acute zorg die patiënten in nood opvangen, van wie je niet weet of ze besmet zijn, die zijn allemaal nog niet gevaccineerd. Ook dat frustreert. Als je in de patiëntenzorg in het ziekenhuis werkt zie je op een dag wel twintig tot veertig mensen, dus je loopt gewoon extra risico.” Er zijn bij de ziekenhuizen nu wel nieuwe vaccins geleverd, zegt Van Nieuwenhuizen, maar nog steeds niet genoeg om alle medewerkers die belangrijk zijn voor de acute zorg te vaccineren.

Alles bij elkaar opgeteld: een verzuim van 12 procent, ic-verpleegkundigen die door burn-out of langdurige covidklachten uitgeschakeld zijn én een deel van de acute zorg die gewoon door moet gaan, kan Van Nieuwenhuizen zich niet voorstellen dat de 1700 ic-bedden, waar minister Hugo de Jonge op rekent tijdens de verwachtte piek op de ic’s in april, ook echt aangeboden kunnen worden.

Cijfers lopen op

De cijfers van het aantal gemeten besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen lopen al weken op. De kop van Noord-Holland en regio Zaanstreek zijn brandhaarden, wat zich vertaalt naar de ziekenhuisopnames in de regio. Op de ic’s in de ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland liggen momenteel 106 patiënten, in de kliniek 260. Half december waren dat er 350. Volgens Bloemers kan dat geleidelijk maar ook exponentieel stijgen, omdat er steeds minder patiënten buiten de regio kunnen worden uitgeplaatst. “We zitten nu per week op circa 150 overplaatsingen buiten de regio, van Groningen tot Maastricht, maar hoe voller de ziekenhuizen in het land worden, hoe moeilijker het wordt om patiënten naar elders over te brengen.”

Vorige week hebben onder meer de ziekenhuizen, de ambulances en de huisartsen in de regio het ‘donkerste scenario’ geoefend, waarbij de ziekenhuizen vol liggen. “Dan hou je rekening met het scenario dat er geen ambulances meer rijden, dat er geen zuurstof meer is bij de patiënten thuis, dat soort heftige dingen. Daar word je stil van, want het is het scenario waar we ons toch zorgen over maken. Statistisch is het mogelijk, maar we hopen er net langs te scheren. Je voelt wel meteen hoe spannend het nog wordt de komende weken.”