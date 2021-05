Ziekenhuizen in Amsterdam staan klaar om mee te prikken tegen corona: ‘Logistiek staat al’

Ook de ziekenhuizen in de Amsterdamse regio bereiden zich voor om mee te helpen bij het inenten tegen corona. Hun hulp is nodig als het aantal geleverde vaccins inderdaad massaal toeneemt. ‘De logistiek staat al.’

Hoewel de ziekenhuizen nog steeds volle covidafdelingen hebben en ze veel uitgestelde operaties moeten inhalen, willen ze toch meeprikken met de vaccins. Als de GGD’s in de prikstraten meer vaccins hebben dan ze kunnen wegprikken, willen de ziekenhuizen vanaf eind mei hun deuren openzetten om mensen te vaccineren. “Het is ook in het belang van de ziekenhuizen dat er snel gevaccineerd wordt,” zegt Frank de Groot, manager van de Roaz-afdeling Noord-Holland/Flevoland.

De ziekenhuizen stellen wel dat de GGD de eerst aangewezen plek is om te vaccineren. “Er zijn alleen in Amsterdam al vier grote priklocaties van de GGD, en die kunnen veel aan. Ook in de rest van de regio is dat goed geregeld. Laten we die capaciteit optimaal benutten. Alle ziekenhuizen in de regio zijn heel erg bereid om bij te springen, maar alleen als de GGD zegt: we hebben nu meer vaccins dan we kunnen toedienen.”

Eerder sprak minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de ambitie uit dat iedereen die wil, voor begin juli zijn eerste prik moet hebben gehad. Nu staat de teller op een kwart van de totale bevolking. De komende weken moet het vaccineren in een turbostand worden gezet, want er worden veel meer leveringen van vaccins verwacht.

Volgens De Jonge moeten vanaf nu wekelijks 2,5 miljoen prikken worden gezet. De GGD’s nemen er 1,5 miljoen voor hun rekening. De komende weken worden naar verwachting tussen de 800.000 en 1,2 miljoen vaccins per week aan Nederland geleverd. Op dit moment worden wekelijks zo’n 800.000 prikken gezet.

Ook het OLVG zal in geval van nood bijspringen. “De ziekenhuizen zijn natuurlijk gewend om grote groepen mensen te vaccineren, zoals de zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid. De logistiek staat al.”

Medische studenten

Als er geprikt gaat worden, gebeurt dat in OLVG Oost in het weekend en eventueel de avonduren. “Als de poli’s leeg zijn, hebben we veel ruimte om mensen coronaproof te laten zitten. Patiënten kunnen er bij de hoofdingang in, lopen door de lichtstraat en gaan er aan de andere kant weer uit.” In het OLVG worden verpleegkundigen, medische studenten en artsen in opleiding ingezet die niet in de covidzorg werken.

Bij Amsterdam UMC wordt momenteel gepuzzeld op het mogelijke aantal prikstraten; volgende week moet er een draaiboek liggen, zegt Maurits Ros, directeur poliklinieken van Amsterdam UMC. Het is een logistieke uitdaging om dat coronaproof te doen.

Tent op het terrein

Mensen moeten na de prik een kwartier kunnen zitten, zodat bij een zeer uitzonderlijke allergische reactie medische hulp mogelijk is. Elke prikker kan volgens De Groot 20 tot 60 mensen per uur aan, maar dat betekent dat er veel plek moet zijn voor aanmeld- en wachtruimtes.

Voor ziekenhuizen die wat kleiner behuisd zijn, is dat lastiger te organiseren, zegt De Groot. “Maar ook een ziekenhuis als het BovenIJ is bereid om mee te denken om wellicht een tent op het eigen terrein te bouwen. Of om medewerkers op een andere plek te laten inspringen.”