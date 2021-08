Ziekenhuizen hopen op verlichting nu opnames stabiliseren

Nu de ziekenhuisopnames stabiliseren, hopen ziekenhuizen op verlichting. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het RIVM verwacht dat daarmee de piek bereikt is of snel bereikt zal worden, en dat het aantal opnames zal afnemen. Caroline de Ridder, verpleegkundig directeur van Amsterdam UMC, hoopt vurig dat dit binnenkort een verlichting in de ziekenhuizen gaat brengen. “We zijn deze week nog opgeschaald in de covidzorg, zowel op de verpleegafdelingen als op de ic.” Hoewel dit een ‘golfje’ is in vergelijking met bijvoorbeeld de derde golf waarin het aantal patiënten in de regio volgens ROAZ-cijfers opliep tot circa 360 op de verpleegafdelingen en bijna 150 op de ic’s, geeft het wel extra druk, vooral omdat de personeelsbezetting laag is.

“Veel van onze verpleegkundigen zitten ziek of oververmoeid thuis, moeten in quarantaine vanwege covidsymptomen of zijn op vakantie. Dat het aantal coronapatiënten de laatste weken weer toenam, valt dus extra zwaar. Dat hoor je weer terug van de verpleegkundigen in de koffiekamer: ‘Opschalen, oh nee, hè!’ Of: ‘Wat erg!’”

Niet gevaccineerd

Zo’n 85 procent van de Nederlanders die is uitgenodigd voor een vaccinatie heeft inmiddels tenminste een eerste prik gehad. Van de mensen die nu in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19 is bijna driekwart niet gevaccineerd. De rest heeft óf één prik gehad, óf wordt met een besmetting opgenomen recent na een tweede prik, óf is ondanks een volledige vaccinatie zo ziek geworden van een besmetting dat hij of zij in het ziekenhuis belandt. Al komt dat laatste in het Amsterdam UMC een enkele keer voor.

“We zien ook steeds meer covidpatiënten onder de vijftig op de afdeling. Dat maakt veel indruk op onze verpleegkundigen, want het zijn toch vaak leeftijdgenoten. Dan komt het heel dichtbij.”

De reacties van ongevaccineerde patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen lopen enorm uiteen, zegt De Ridder. “De één zegt: ‘Had ik maar wel een prik gehaald’, een ander zegt: ‘Dit is mijn principiële overtuiging en daar sta ik nog steeds achter’ en weer een ander zegt: ‘Ik heb geen zin om me telkens te moeten verantwoorden’. Onze zorgverleners zijn professionals en geven iedereen goede zorg, maar ik zal niet ontkennen dat sommige van onze medewerkers daar ontzettend veel moeite mee hebben. Want als je je laat vaccineren word je minder ziek van het virus.”

Ook in het OLVG ‘kwam Covid de laatste weken weer helemaal terug’, zegt een OLVG-woordvoerder. Al is de zorg nog te behappen. “We hebben geen aparte verpleegafdelingen voor covidpatiënten hoeven openen. We hebben ervoor gekozen om de patiënten nu verspreid over verschillende afdelingen te verplegen. We hopen dat zo lang mogelijk vol te houden. Het is ook een wens van de verpleegkundigen. Want de hele dag in beschermende kleding op een covidafdeling werken, is fysiek heel zwaar.” Ook in Amsterdam UMC is daar om dezelfde reden voor gekozen. Bijkomend voordeel is dat er niet met personeel hoeft te worden geschoven en dat de andere zorg kan doorgaan.

RS-virus

Het OLVG werd, net als veel andere ziekenhuizen in de regio, ook flink in beslag genomen door het RS-virus bij kinderen. De kinderafdelingen puilden de afgelopen weken uit, doordat, vrij onverwacht, dit virus alsnog de kop opstak. Begin juli lag 80 procent van de afdeling in het OLVG vol met kinderen met het RS-virus. Geplande, niet urgente operaties bij andere kinderen moesten worden uitgesteld. “De druk is er inmiddels af. We plannen sinds deze week ook weer operaties in,” zegt de woordvoerder van het OLVG.

Ook bij Amsterdam UMC is het RS-virus ‘op zijn retour’, zegt De Ridder. “Al liggen er nog steeds een aantal kinderen met het virus.”