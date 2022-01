Ziekenhuispersoneel verder onder druk door oplopend aantal besmettingen

Beeld Nina Schollaardt

“Verpleegkundigen, dokters, schoonmakers: van een op de twintig vorige week, naar een op de drie deze week,” zei ziekenhuisbestuurder Mark Kramer van Amsterdam UMC dinsdagavond in Op1. Hij doelde daarbij op het aantal positief geteste medewerkers in zijn ziekenhuizen. Woensdag nam dat iets af naar een op vier. Volgens Kramer stijgt dit aantal doordat de omikronvariant van het virus ‘ongelooflijk infectieus’ is. “Als het zo doorgaat, hebben we straks minder personeel,” zei Kramer.

De bestuurder geeft woensdagmiddag toelichting op zijn uitspraken in de talkshow en geeft aan dat er ondanks het vele personeel dat nu noodgedwongen thuiszit, ‘nog geen grote knelpunten’ zijn ontstaan. Op dit moment zijn de roosters in zijn ziekenhuizen nog rond te krijgen. “Maar ik maak mij wel zorgen,” zegt hij. “Al blijf ik ook herhalen dat het voor meer sectoren geldt en niet alleen voor ziekenhuizen. In het buitenland zie je al dat niet alleen de ziekenhuizen problemen hebben, maar – zoals in Londen – ook de vuilnisophaaldienst.”

Quarantaine

In het Verenigd Koninkrijk zitten op dit moment naar schatting één miljoen mensen in quarantaine na een positieve coronatest of vanwege contact met iemand die corona heeft, zo schatte het ministerie van Volksgezondheid in. De Britten versoepelen daarom het testbeleid. Mensen hoeven na een positieve zelftest niet ook nog een PCR-test te doen. Die ingreep moet voorkomen dat werknemers langer dan nodig in zelfisolatie zitten.

In de Verenigde Staten gebeurt dit al langer om de economie te ontzien en publieke sectoren draaiende te houden. Nederland scherpte het quarantainebeleid twee weken geleden juist aan: hier moeten mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest, sowieso tien dagen in afzondering doorbrengen. België daarentegen versoepelt het beleid per 10 januari als ‘noodoplossing’ om te zorgen dat sectoren minder snel in de knel komen.

Volgens Kramer kan er in de ziekenhuizen van het Amsterdam UMC ‘flexibel opgeschaald’ worden, mochten over enkele weken nog meer medewerkers in quarantaine zitten vanwege een positieve test of een huisgenoot met corona. “Dat hebben we al meegemaakt bij eerdere golven,” aldus Kramer. “We hebben studenten opgeleid met verkorte cursussen en maken dankbaar gebruik ven hun potentieel. Maar voorlopig moeten we vooral hopen dat waar de lockdown voor bedoeld is – voorkomen dat veel personeel uitvalt – ook zo uitpakt.”

Een woordvoerder van het OLVG laat weten dat ook in hun ziekenhuizen het aantal medewerkers dat in quarantaine zit, toeneemt. “Maar niet in de mate van het Amsterdam UMC. Het baart natuurlijk wel zorgen hoe dit zich gaat voortzetten. Op dit moment levert het nog geen problemen op. Maar als er nog meer personeel uitvalt, dan moeten we kijken wat we nog kunnen, want we zitten al aan onze top.”

Thuiszorg

In de bijna dertig zorglocaties van Amsta in de stad krijgen ze de roosters nu nog rond, maar is wel sprake van een hoog ziekteverzuim, vertelt een woordvoerder. “Daarom hebben we ons voorbereid op hoe we de basiszorg voor onze bewoners in de lucht houden als er veel personeel uitvalt door een corona-uitbraak. Tot nu toe hebben we in de afgelopen maanden nog maar op een locatie naar de basiszorg hoeven overschakelen.”

Ook Cordaan, met ruim twintig verpleeghuizen in de stad en in totaal ruim 20.000 cliënten in de regio Amsterdam, heeft moeite om voldoende personeel op de been te krijgen. “Het ziekteverzuim ligt bij ons rond de negen procent,” laat een woordvoerder weten. “We zagen de afgelopen weken dat het ontzettend moeilijk is om alle zorg te kunnen leveren, vooral in de thuiszorg. We moesten soms alle zeilen bijzetten. Dat is pittig. Maar gelukkig is er ook begrip van cliënten.”