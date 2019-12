Ziekenhuis Amstelland vanaf woensdag volledig rookvrij

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Beeld ANP

De rookvrije zones worden aangeduid met borden en stoeptegels. Op die manier worden rokende medewerkers, patiënten en bezoekers van het terrein geweerd. Het ziekenhuis treedt hiermee in de voetsporen van het OLVG en het Antoni van Leeuwenhoek. Daar mag sinds een aantal maanden niet meer worden gerookt in en rondom de ziekenhuizen.

Het ziekenhuis hoopt met het verbod rokers te helpen stoppen met roken. De artsen staan volledig achter de maatregel. ‘Als longarts zie ik elke dag patiënten die lijden aan gevolgen van roken,’ zegt arts Sabine de Haan in de aankondiging. Ook andere specialisten zien veel mensen die last hebben van klachten als gevolg van roken.

Rookvrije zones in de stad

De ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, Boven IJ en Antoni van Leeuwenhoek en de zorginstellingen Amsta, ACTA, Cordaan en Jellinek vroegen in maart in een brief de gemeente om zones rondom hun gebouwen rookvrij te maken.

De gemeente maakte daarop in november bekend tientallen rookvrije zones aan te willen wijzen in de stad. Denk daarbij aan ingangen van sportclubs, speeltuinen, kinderopvang, scholen en zorginstellingen. Ook wordt gekeken of tram- en bushaltes en de kades bij de pont rookvrij kunnen worden.

Uiteindelijk moeten op alle plekken in de stad waar roken ongewenst is tegels komen waarop staat dat het een rookvrij gebied is. Dat heeft overigens niet de status van een rookverbod. Rokers krijgen dus geen boete als ze in een rookvrije zone een sigaret opsteken.