Zieke moeder moet toch terug: 'In Suriname heeft ze niemand'

De 75-jarige moeder van Indrawatie Kanhai (54) is ziek. Omdat ze in Suriname geen familie meer heeft, probeert Lilawatie Kanhai een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland, het land waar haar enige kind woont.



Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is standvastig. De aanvraag is zowel in de rechtszaak als in het hoger beroep afgewezen.



"Zelfs advocaten hebben er geen vertrouwen meer in," zegt Indrawatie Kanhai als ze met haar moeder aan de keukentafel zit.